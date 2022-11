WEC | Toyota, Porsche e Iron Dames in Pole per la 8h del Bahrain

Alla fine è la Toyota a beffare tutti centrando la Pole Position al termine delle Qualifiche valide per la 8h del Bahrain, ultimo atto del FIA World Endurance Championship 2022 che vedrà partire al palo domani anche RealTeam by WRT, AF Corse, Porsche e la Ferrari delle Iron Dames.

A Sakhir il sole scende lasciando spazio al buio della sera durante le due sessioni di prove cronometrate ufficiali e la GR010 Hybrid #8 data a Brendon Hartley piazza la zampata con l'1'46"800 grazie ad una prestazione maiuscola del neozelandese.

In prima fila per la prima volta vedremo anche Paul Di Resta con la Peugeot 9X8 LMH #93, che però becca 0"8, mentre alle sue spalle c'è la Toyota #7 di Mike Conway ad aprire la seconda, con dietro la Peugeot #94 di Gustavo Menezes ad oltre 1"5.

Niente da fare per la Alpine, che ormai ha una montagna ripidissima da scalare nel tentativo di sgambettare le rivali giapponesi nella lotta al titolo Mondiale; la A480-Gibson LMP1 #36 guidata da Matthieu Vaxivière chiude quinta e piuttosto attardata, dunque vedremo se in gara ci sarà un'inversione di tendenza.

#41 Realteam By WRT Oreca 07 - Gibson LMP2: Rui Andrade, Ferdinand Habsburg-Lothringen, Norman Nato Photo by: Toyota Racing

In Classe LMP2 un super giro finale di Norman Nato regala la Pole Position alla Oreca 07-Gibson #41 del RealTeam by WRT in 1'50"330, beffando per 0"137 Will Stevens, secondo con la #38 di Jota, e per 0"167 la vettura #22 di United Autosports USA con sopra Filipe Albuquerque.

Benissimo anche Alessio Rovera al volante della #83 di AF Corse con cui il varesino mette le mani sul quarto posto di categoria e sulla Pole Position della PRO/AM, seguito dalla rivale #44 di ARC Bratislava qualificata da Mathias Beche.

Solo sesto Alex Lynn alla guida della Oreca #23 di United Autosports USA, seguito da Sébastien Bourdais (#10 Vector Sport), Robin Frijns (#31 WRT), Charles Milesi (#1 Richard Mille Racing Team) e Louis Delétraz con la #9 di Prema a completare la Top10.

Chiudono lo schieramento di categoria la #45 di Algarve Pro Racing condotta da James Allen (terza PRO/AM), Alex Brundle sulla #34 di Inter Europol Competition, Matthieu Lahaye con la #35 di Ultimate (quarto PRO/AM) e la #28 di Jota (Rasmussen/Jones/Aberdein), e la #35 di Ultimate (J.Lahaye/M.Lahaye/Heriau) che è terza PRO/AM.

#91 Porsche GT Team Porsche 911 RSR - 19 GTE-PRO: Gianmaria Bruni, Richard Lietz Photo by: Toyota Racing

In Classe LMGTE PRO è Gimmi Bruni a regalare alla Porsche la Pole Position in una lotta sul filo dei decimi con le Ferrari. Il romano al volante della 911 RSR-19 #91 preparata dalla Manthey chiude in 1'56"143 il miglior giro della categoria, precedendo per un paio di decimi la 488 #52 di AF Corse affidata ad Antonio Fuoco e la 911 #92 del suo compagno di squadra Michael Christensen.

Il danese poteva migliorare durante l'ultimo tentativo, ma si è visto cancellare il tempo per track-limits non rispettati, mentre chi mastica amaro è Alessandro Pier Guidi, finito in testacoda alla penultima curva e quindi accontentatosi del quarto posto alla guida della Ferrari #51.

Troppo lontana dalla lotta per il primato la Chevrolet Corvette C8.R #64 preparata da Pratt&Miller, ancora fanalino di coda con Nick Tandy che prende 1"3 dal leader.

#85 Iron Dames Ferrari 488 GTE EVO GTE-AM: Rahel Frey, Michelle Gatting, Sarah Bovy Photo by: JEP / Motorsport Images

Un sorriso in Ferrari lo portano le Iron Dames in Classe LMGTE AM, dove l'ormai confermata missile Sarah Bovy piazza la 488 #85 al primo posto in 1'59"186, rifilando mezzo secondo alla Aston Martin #33 di TF Sport nelle mani di Ben Keating e alla Porsche #77 di Christian Ried (Dempsey-Proton Racing).

Quarto posto per la Porsche #46 del Team Project 1 con sopra Nicolas Leutwiler, seguita dalla Ferrari #54 di AF Corse con cui Thomas Flohr accusa 1"3 di ritardo dalla vetta.

Michael Wainwright è invece sesto con la Porsche #86 di GR Racing, tenendosi alle spalle le Ferrari di Christoph Ulrich (#21 AF Corse) e Franck Dezoteux (#71 Spirit of Race).

La Top10 viene completata dalla Aston Martin #98 di Paul Dalla Lana (NorthWest AMR) e da Claudio Schiavoni sulla Ferrari #60 della Iron Lynx.

Chiudono lo schieramento le Porsche di Phillip Hyett (#56 Team Project 1-Inception Racing) e Fred Poordad (#88 Dempsey-Proton Racing), e la Aston Martin #777 di D'Station Racing/TF Sport nelle mani di Satoshi Hoshino.

La 8h del Bahrain scatterà sabato quando in Italia saranno le ore 12;00.