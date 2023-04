WEC | Toyota, Pole e timori: "Gomme fredde qui sono una pazzia!"

La Pole Position di Kamui Kobayashi per la 6h di Spa-Francorchamps mitiga leggermente la grandissima rabbia che ormai monta non solo in casa Toyota, ma nell'intero paddock di tutto il FIA World Endurance Championship per l'assurda situazione legata alle gomme.

Come vi avevamo già illustrato la settimana scorsa, a nessuno piace la novità introdotta dalla serie col divieto di pre-riscaldare le coperture fornite da Michelin e Goodyear per Hypercar, LMP2 e LMGTE AM.

Una situazione che si sta rendendo sempre più pericolosa in nome di una riduzione dell'impatto ambientale che ormai è solo uno specchietto per le allodole. E fino a che sono i piloti Bronze (quindi i meno esperti) a farne le spese, quasi si fa finta di nulla girandosi dall'altra parte, salvo poi vedere botti come quelli di PJ Hyett e delle Ferrari di Thomas Flohr e Diego Alessi sulle Ardenne.

Ma nelle Qualifiche andate in scena in Belgio è arrivata un'altra vittima illustre quando Brendon Hartley è uscito lentamente dai box e ha affrontato la salita dell'Eau Rouge. Appena giunto sul Raidillon, il portacolori Toyota non ha nemmeno fatto a tempo a toccare l'acceleratore che la sua GR010 Hybrid #8 è partita di scatto col posteriore in testacoda andando a rovinare contro le barriere di destra.

Mani nei capelli per il neozelandese, che ha chiesto anche fin troppo umilmente scusa via radio ai suoi per un errore del quale le colpe sono in maggior parte non sue.

"È davvero una delusione, uscendo dai box con le gomme fredde ho colpito il muro alla curva tre, in cima all'Eau Rouge. Non è stato un impatto violento, ma ci ha tolto la possibilità di qualificarci prima di fare il tempo e significa che partiremo in gara dalle retrovie, compromettendo pesantemente le nostre possibilità. Faremo del nostro meglio per recuperare, ma sarà molto impegnativo", ha commentato amaramente Hartley, che ora sarà costretto alla rimonta assieme ai suoi compagni Sébastien Buemi e Ryo Hirakawa.

#8 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid: Sébastien Buemi, Brendon Hartley, Ryo Hirakawa Photo by: Paul Foster

Come dicevamo, ci ha pensato l'ottimo Kobayashi a ridare il sorriso agli uomini Toyota, complice anche il crono levato alla Ferrari di Antonio Giovinazzi per track-limits, mettendo la sua #7 in Pole Position per la gara di sabato.

Ma il pilota/team principal giapponese non le ha mandate a dire, tuonando pesantemente in conferenza stampa appena sedutosi davanti al microfono.

"Con queste temperature è difficilissimo far funzionare la gomma nuova e in gara saremo messi allo stesso modo. Dobbiamo incrociare le dita per tutti pensando a quando arriveremo sull'Eau Rouge - dice il 'Koba' - Penso che tutti siano preoccupati. Tutti, non solo io. E' una pazzia, davvero pericoloso, e lo si è visto da quanti sono andati in testacoda".

"Non siamo amatori, ma professionisti e non facciamo nulla di strano; semplicemente si esce procedendo con calma e accelerando dolcemente per controllare la vettura. Brendon non ha fatto nulla di sbagliato e mi dispiace perché è uno scenario davvero difficile. Il regolamento ci ha vietato di riscaldare prima le gomme e quindi dobbiamo cercare di sopravvivere".

#7 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid: Kamui Kobayashi Photo by: JEP / Motorsport Images

Una sopravvivenza che in gara sarà ancor più difficile da centrare, specialmente se ti stai giocando la posizione con i rivali sul filo dei secondi.

"Per tutto il fine settimana non sono mai riuscito a fare un giro con gomme nuove, solo in Qualifica ho avuto l'opportunità. Quando lo pneumatico è pronto sappiamo che possiamo guadagnare 10", ma lo si potrebbe fare anche in uscita dai box; è questa la parte impegnativa che ci tocca".

"E' una situazione che non avremmo mai voluto affrontare, ma ora è arrivata. Ce lo aspettavamo, perché Spa è sempre fredda, mentre nelle altre piste dovrebbero essere più caldo e quindi non un grosso problema. Ma quando si arriva questo tipo di temperatura, è impegnativo".

"Abbiamo fatto i test invernali e ammetto che abbiamo faticato molto coi tempi in uscita dai box. Solo che lì non c'è nessuno, quindi va bene. Ma qui, quando si esce e ci si trova subito all'Eau Rouge con un sacco di auto veloci attorno, speri solo che non succeda nulla".

#7 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid: Mike Conway, Kamui Kobayashi, Jose Maria Lopez Photo by: Paul Foster

Infine Kobayashi trova almeno il modo di sorridere pensando alla seconda Pole Position centrata dalla sua squadra in questa stagione, dopo quella della GR010 #8 a Portimao, anche se la competitività della Ferrari li ha fatti sudare più del previsto.

"Sono stato un po' sorpreso alla fine di essere in Pole dopo che la Ferrari era andata più veloce, ma sono molto contento. La squadra ha fatto un ottimo lavoro e la macchina era fantastica. Ho dovuto interrompere il mio primo giro lanciato perché Giovinazzi era andato in testacoda e quindi le gomme non erano nelle migliori condizioni".

"Per fortuna non c'era traffico, il mio giro era abbastanza buono ed è stato sufficiente per la Pole. È stata una lotta molto serrata con la Ferrari, ma ce l'abbiamo fatta e siamo nella posizione migliore per iniziare la gara. Lotteremo duramente e speriamo di rimanere in testa".

"Quando le qualifiche vanno bene è una buona motivazione per la squadra e per me stesso. Ma la gara è un'altra cosa e quindi dobbiamo concentrarci bene. Abbiamo avuto condizioni meteo miste durante le prove, quindi sicuramente la nostra preparazione, e credo anche per tutti gli altri, non è perfetta".

"E' un po' un terno al lotto, perché questa settimana abbiamo tre mescole di pneumatici da poter utilizzare, mentre di solito ne abbiamo solo due. Finora è molto difficile scegliere qualcosa".