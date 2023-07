WEC | Toyota, per battere la Ferrari ora si punta sulla GR010 #8

La Toyota ha visto interrompersi bruscamente la sua striscia di vittorie nel FIA World Championship e alla 24h di Le Mans per mano della Ferrari, e alla 6h di Monza la sfida tra le parti si rinnova.

Stavolta siamo nel Tempio della Velocità, che significa terreno di casa per il Cavallino Rampante, ma i giapponesi sono leader del campionato sia fra i Piloti che nel Costruttori, dunque l'obiettivo è tenere il primato in entrambe le classifiche.

Non sarà una battaglia semplice per nessuno e le recenti modifiche al Balance of Performance potrebbero rimescolare ulteriormente le carte, ma in Toyota sanno benissimo che le 499P sono le vetture da battere, dunque la stategia sarà sicuramente puntare maggiormente sulla GR010 Hybrid #8 di Sébastien Buemi, Brendon Hartley e Ryo Hirakawa, attualmente primi della graduatoria Piloti.

Il ritiro a Le Mans della #7 di Mike Conway, Kamui Kobayashi e José María López ha minato le speranze di titolo di questi ultimi, ma il bene comune è portare sul gradino più alto una Hypercar nipponica e la voglia di fare bene c'è in entrambi gli equipaggi.

"A Le Mans abbiamo fatto tutto il possibile come squadra, ottenendo le massime prestazioni dalla vettura e i piloti hanno dato tutto. Faremo lo stesso a Monza e cercheremo di centrare un risultato migliore. Ora la nostra priorità è vincere di nuovo entrambi i Mondiale e sarà una lotta serrata con la Ferrari", sottolinea Kobayashi, che ricopre anche il ruolo di Team Principal.

"Al momento siamo in vantaggio in termini di punti, ma loro hanno avuto una macchina più veloce nelle ultime due gare. Credo che questo fine settimana sarà difficile per noi, ma non ci arrenderemo mai, continueremo a lottare e a spingere per ogni decimo di secondo. Sono sicuro che ci sarà un'altra grande folla e una grande atmosfera, quindi non vedo l'ora di partecipare a questa gara".

Il suo compagno di squadra Conway aggiunge: "È bello tornare a correre a poche settimane da Le Mans, così possiamo lasciarci tutto alle spalle. Dopo quanto accaduto là, il titolo sembra purtroppo fuori portata per la nostra vettura, ma questo semplifica solo il compito nelle tre gare rimanenti. Vogliamo ottenere altre vittorie in questa stagione, a partire da Monza, e ci impegneremo a fondo per tornare sul gradino più alto del podio. Non vedo l'ora di ricominciare".

D'accordo anche López: "Mi piace molto correre a Monza, è una pista vecchia scuola con curve veloci e una grande atmosfera. È un po' come Le Mans da questo punto di vista. Ho disputato molte gare importanti a Monza, all'inizio della mia carriera e anche nel WEC. La nostra vittoria nel 2021 è stata una delle ragioni principali per cui siamo riusciti a vincere il titolo piloti in quella stagione, e l'anno scorso la nostra auto era forte fino a quando non abbiamo avuto un incidente mentre eravamo in testa. Quest'anno sarà più difficile che mai, ma sono ottimista".

Come dicevamo, ora l'attenzione si sposta tutta sulla Toyota #8 di Buemi/Hartley/Hirakawa, che dovrà difendere il primato dagli assalti delle Rosse di Maranello contando sull'aiuto della gemella #7.

"Non vedo l'ora di correre a Monza, soprattutto quest'anno perché credo che l'atmosfera sarà più speciale che mai. Ho trascorso molto tempo in Italia durante la mia carriera, quindi mi piace tornare lì e incontrare i tifosi - ammette Buemi - Probabilmente quest'anno tiferanno per una squadra diversa, ma è sempre un piacere correre davanti a un pubblico così entusiasta. Siamo in lotta per il Campionato del Mondo e ogni gara sarà importante, quindi daremo il massimo questo fine settimana".

Hartley si concentra: "Dopo Le Mans la nostra attenzione si è subito spostata sulla lotta per il titolo e tutto il team è carico per le ultime tre gare della stagione, a partire da Monza. Non sarà facile, perché abbiamo visto quanto è veloce la Ferrari, ma abbiamo dimostrato il nostro spirito combattivo a Le Mans e siamo determinati a salire di nuovo sul gradino più alto del podio. Sappiamo che dobbiamo realizzare un weekend perfetto e siamo pronti alla sfida".

Hirakawa chiosa: "Sono felice di tornare al volante così presto dopo Le Mans, che è stata una gara difficile, ma ora è tutto alle spalle e torneremo più forti. Conosco bene Monza: l'anno scorso siamo arrivati secondi e qualche anno fa ho vinto una gara della ELMS. È divertente da percorrere viste le alte velocità, e penso che dovrebbe essere adatta a noi. Continueremo a lavorare sodo per migliorare costantemente la vettura durante il fine settimana, per darci la possibilità di lottare e stare davanti a tutti".