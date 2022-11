WEC | Toyota: nessuna nuova Hypercar per la stagione 2023

Il costruttore giapponese ha rivelato che fino alla stagione 2023, quando Ferrari, Porsche e Cadillac entreranno nella classe Hypercar del WEC, proseguirà con un ulteriore aggiornamento della GR010 Hybrid introdotta all'inizio del 2021.

La conferma è arrivato dopo che, all'inizio dell'anno, si era ipotizzato che Toyota avesse in cantiere una nuova LMH e che stesse valutando la possibilità di realizzarla già dal prossimo anno.

Ciò sarebbe consentito dal regolamento. Nonostante le severe limitazioni allo sviluppo, infatti, un costruttore può omologare un secondo progetto LMH durante il periodo di vita della categoria.

Pascal Vasselon, direttore tecnico di Toyota Gazoo Racing Europe, ha dichiarato: "Manterremo la GR010: stiamo imparando e ci stiamo impegnando a migliorarla. Realizzeremo delle evoluzioni. Il nostro lavoro consiste nel realizzare delle evoluzioni".

Vasselon non ha voluto precisare se Toyota introdurrà i cosiddetti "evo jokers", modifiche consentite in nome delle prestazioni. Durante il ciclo di vita di un progetto LMH ne sono consentite in totale cinque.

Il direttore tecnico di Toyota ha ammesso come il team abbia "utilizzato i jolly" per la seconda edizione della GR010, entrata in produzione all'inizio della stagione in corso, ma ha rifiutato di indicare il numero di esemplari utilizzati.

La principale modifica apportata alla GR010 per il 2022 è stata il passaggio dagli pneumatici da 14 pollici anteriori e posteriori della versione originale del 2021 a quelli da 13,5 pollici anteriori e 15 pollici posteriori.

Questo sviluppo non è stato considerato come un jolly perché è stato determinato da un cambiamento del regolamento avvenuto nell'estate del 2020 per allineare le vetture LMH ai prototipi LMDh come parte del processo di convergenza con l'IMSA WeatherTech SportsCar Championship in Nord America.

#8 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid LMP1: Sebastien Buemi, Brendon Hartley, Ryo Hirakawa Photo by: Masahide Kamio

Il peso minimo della Toyota ha dovuto essere ridotto da 1100 a 1040 kg in un momento in cui la vettura era già in produzione.

Questo cambiamento ha impedito alla GR010 di godere della distribuzione del peso in avanti necessaria per sfruttare al meglio gli pneumatici anteriori più larghi e ha sofferto di quelli che Vasselon ha descritto all'inizio di quest'anno come "problemi di gestione degli pneumatici al posteriore".

La GR010 2022 incorpora anche significative modifiche aerodinamiche, tra cui una pinna dorsale più alta e più lunga sul cofano motore.

Vasselon ha dichiarato che le evoluzioni per la GR010 2023 saranno "più sottili" rispetto a quelle di quest'anno ed ha suggerito che si concentreranno su “affidabilità e facilità di manutenzione della vettura" oltre a specificare che la vettura non inizierà i test prima di gennaio.

Alla domanda se la Toyota abbia in serbo una vettura completamente nuova, ha risposto: "Possiamo solo confermare che abbiamo persone che hanno il compito di preparare le evoluzioni della vettura".

La GR010 ha vinto la 24 Ore di Le Mans e i titoli piloti e costruttori del WEC nella stagione 2021 per poi ripetersi quest’anno sul tracciato francese con Sebastien Buemi, Brendon Hartley e Ryo Hirakawa.

L’equipaggio si trova a pari punti con i piloti dell'Alpine A480-Gibson Nicolas Lapierre, Matthieu Vaxiviere e Andre Negrao. Il titolo sarà assegnato questo weekend nella gara conclusive della stagione in Bahrain.