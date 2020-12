WEC: la Toyota Hypercar stupisce già per l'affidabilità

La Toyota sta portando avanti lo sviluppo della sua Le Mans Hypercar in vista della presentazione ufficiale, che come annunciato da tempo sarà l'11 gennaio 2021.

La Casa giapponese, dopo un primo shakedown svolto al Paul Ricard, si è recata a Portimão per girare con più regolarità coi propri piloti titolari al volante del mezzo che andrà a sostituire la gloriosa TS050 Hybrid LMP1.

José María López nella giornata di ieri è stato ufficialmente incoronato Campione del Mondo del FIA World Endurance Championship assieme a Mike Conway e Kamui Kobayashi, e nella tavola rotonda cui ha preso parte anche Motorsport.com ha parlato di come procedono i lavori.

"Il cambio di regolamento era una speranza per tutti di avere in pista molti più costruttori e più competizione in pista rispetto agli ultimi anni - ha detto l'argentino - E' ottimo vedere che c'è gente che si prende questo impegno con entusiasmo e personalmente sono molto contento di farne parte".

Per "Pechito" è una novità assoluta, un po' come quando approdò al FIA WEC dopo aver dominato con la Citroën un triennio del FIA WTCC.

"Ogni nuova sfida mi esalta, anche se sono consapevole delle difficoltà che comporta. Ricordo le prime volte che sono salito sulla Toyota, avevo appena vinto 3 titoli nel WTCC ed è stata dura adattarsi a qualcosa di completamente diverso".

“Siamo ancora alla prima fase dello sviluppo, per cui al momento l'importante è adeguarsi alle novità e cercare di migliorare il tutto con pazienza, anche se non abbiamo molto tempo da qui alla prima gara della prossima stagione".

Il sudamericano è però già contento del mezzo, almeno per quanto visto in queste prime uscite che sono servite per vedere che tutto fosse in ordine e funzionante.

"Ovviamente non posso fornire tutti i dettagli, ma per ora dico che la macchina è molto bella. Il primo test è andato piuttosto bene e siamo riusciti a mettere insieme diversi km".

"L'affidabilità è ottima e considerando che si tratta di una vettura davvero complessa, debbo dire che ha sorpreso tutti questo aspetto. Ma il team ha lavorato per lungo tempo su tutte le componenti e penso lo abbia fatto davvero bene".

Anche il suo compagno di squadra Conway era presente per rispondere alle domande e si è detto felicissimo del nuovo capitolo che il Mondiale Endurance aprirà con le Hypercar e le LMDh.

"Sia apre una nuova era e sono molto contento perché ci sono tanti costruttori che stanno arrivando e questo rende tutto più entusiasmante - commenta il britannico - Spero in futuro di poter lottare contro di loro, gli ultimi anni effettivamente sono stati un po' una partita fra noi, per cui i tanti cambiamenti che vedremo l'anno prossimo aumenteranno la competizione e anche il numero dei partecipanti in griglia, soprattutto a Le Mans".

