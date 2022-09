WEC | Toyota e Porsche in Pole Position per la 6h del Fuji

Toyota, Jota, AF Corse, Porsche e Aston Martin-TF Sport centrano le Pole Position nelle varie categoria al termine delle Qualifiche valide per la 6h del Fuji, quinto appuntamento stagionale del FIA World Endurance Championship.

Entrambe le sessioni si sono svolte sotto un bel sole caldo che ha illuminato la pista giapponese, sulla quale la serie torna a correre dopo la doppia pausa 2020-2021 causa pandemia.

#7 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid: Mike Conway, Kamui Kobayashi, Jose Maria Lopez Photo by: JEP / Motorsport Images

HYPERCAR: Toyota imbattibili

Dopo aver dominato tutte le Prove Libere, era praticamente scritto e scontato che le Toyota si prendessero le prime posizioni in Classe Hypercar.

La Pole va alla GR010 Hybrid #7 del Campione in carica Kamui Kobayashi in 1'29"234, per soli 0"020 davanti alla #8 di Brendon Hartley.

Al terzo posto si inserisce Matthieu Vaxivière con la vecchia Alpine A480-Gibson LMP1 #36 gestita dal Team Signatech, distante 0"212 dalle vetture di casa. La squadra francese ha ammesso che con questo Balance of Performance sarà durissima sconfiggere le Toyota, per cui l'obiettivo è un piazzamento a punti in ottica campionato.

Si puntava almeno all'intera seconda fila in casa Peugeot, ma le 9X8 sono costrette ad accontentarsi del quarto e quinto posto. La più rapida delle vetture del Leone è la #93 di Jean-Éric Vergne, seguita dalla #94 di Loïc Duval, i quali accusano rispettivamente 0"7 e 0"9 dalla vetta.

#38 Jota Oreca 07 - Gibson LMP2: Roberto Gonzalez, Antonio Felix Da Costa, William Stevens Photo by: JEP / Motorsport Images

LMP2: Jota e AF Corse sugli scudi

La battaglia per il primato LMP2 fra le Oreca 07-Gibson viene vinta da António Félix Da Costa con la #38 di Jota.

Il portoghese ottiene l'1'31"649 che lo tiene per 0"280 davanti alla #83 di AF Corse con cui Nicklas Nielsen si issa in Pole Position nella categoria PRO/AM.

Con un buon miglioramento nel finale, Robin Frijns sarebbe stato terzo al volante della #31 di WRT, ma i commissari hanno ravvisato l'infrazione dei famigerati track limits, dunque l'olandese scivola quarto dietro a Ferdinand Habsburg, in seconda fila con la #41 di RealTeam by WRT.

Vector Sport è in Top5 con la #10 condotta da Sébastien Bourdais, il quale si tiene dietro le due vetture di United Autosports USA su cui c'erano Filipe Albuquerque (#22) ed Alex Lynn (#23).

Ottavo crono per Ed Jones con la Jota #28, chiudono la Top10 Robert Kubica (#9 Prema) e Charles Milesi (#1 Richard Mille Racing), seguite da Alex Brundle (#34 Inter Europol Competition).

In fondo allo schieramento le altre due macchina della PRO/AM la #45 di Algarve Pro Racing data a James Allen e la #35 di Ultimate nelle mani di Matthieu Lahaye.

#92 Porsche GT Team Porsche 911 RSR - 19 GTE-PRO: Michael Christensen, Kevin Estre Photo by: JEP / Motorsport Images

LMGTE PRO: Porsche batte Ferrari, Corvette lontana

In Classe LMGTE PRO la Pole Position la strappa la Porsche 911 RSR-19 #92 che gli uomini del Team Manthey hanno affidato a Michael Christensen.

Il danese ferma il tempo sull'1'36"371, precedendo per 0"195 la Ferrari 488 #51 di AF Corse nelle mani di James Calado.

Più staccata l'altra Porsche ufficiale con sopra Gimmi Bruni (#91), il quale è terzo e accusa un ritardo di 0"429, mentre alle sue spalle per questione di pochissimi centesimi c'è la Ferrari #52 di Miguel Molina.

Nulla da fare per la Chevrolet Corvette #64 preparata da Pratt&Miller per Nick Tandy. Il britannico non va oltre il quinto tempo del gruppo e becca 0"756 dalla vetta, patendo non poco il peso in più che la C8.R ha per questo evento.

#33 TF Sport Aston Martin Vantage AMR di Ben Keating, Henrique Chaves, Marco Sorensen Photo by: Eric Le Galliot

LMGTE AM: riscatto Keating-Aston

In LMGTE AM arriva il riscatto per Ben Keating e l'Aston Martin. L'alfiere di TF Sport conquista la Pole Position con la Vantage #33 in 1'39"309, battendo per 0"062 Sarah Bovy.

Ci aveva sperato la ragazza delle Iron Dames nel bis, ma la Ferrari #85 si deve accontentare della partenza dalla prima fila, seguita dalla 488 #71 di Spirit Of Race guidata da Franck Dezoteux, protagonista di un testacoda nel finale.

Gli idoli locali di D'Station Racing festeggiano l'ottimo quarto tempo di Satoshi Hoshino con la Aston Martin #777, che si tiene dietro le Porsche di Nicolas Leutwiler (#46 Team Project 1), Takeshi Kimura (#56 Project 1/Inception Racing) e Christian Ried (#77 Dempsey Proton Racing).

Solo ottava la Ferrari #54 di Thomas Flohr (AF Corse) ad oltre 0"6 dalla vetta, con alle spalle le Porsche di Fred Poordad (#88 Dempsey-Proton Racing) e Michael Wainwright (#86 GR Racing).

Chiudono lo schieramento Christoph Ulrich sulla Ferrari #21 di AF Corse e un deludente Paul Dalla Lana con la Aston Martin #98 di NorthWest AMR.

La 6h del Fuji scatterà domenica mattina quando in Italia saranno le 4;00. Diretta disponibile su Motorsport.tv