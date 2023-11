WEC | Terza Ferrari 499P: se arriverà, correrà l'intera stagione

Le possibilità di vedere una terza Ferrari 499P al via del FIA World Endurance Championship stanno pian piano prendendo forma, anche se per il momento non ci sono programmi dedicati definiti.

Come aveva già spiegato nella intervista esclusiva concessa a Motorsport.com in occasione delle Finali Mondiali Ferrari del Mugello, Antonello Coletta ha ribadito a chi era presente a Sakhir che i tempi stanno maturando, ma ci vorrà ancora una po' di pazienza per mettere insieme il tutto.

Il Responsabile del Cavallino Rampante non si è sottratto alle domande dei giornalisti in loco alla 8h del Bahrain - tra i quali anche Motorsport.com - mettendo però ben in chiaro quale è la situazione attuale.

Photo by: Federico Basile | AG Photo Antonello Coletta, Global Head of Endurance e Corse Clienti

"Ora siamo pronti per schierare una potenziale terza 499P, le conoscenze per gestirla adesso le abbiamo; se ci saranno le condizioni, è una opzione che si potrà valutare, ma per il momento non so se accadrà nel 2024 o nel 2025", dice Coletta, che poi aggiunge un particolare molto importante.

"Se faremo la terza vettura, sarà per tutta la stagione, non solo per Le Mans; non ci interessa avere una macchina in più solamente per una gara".

"Per ora nulla è confermato, comunque, anche se, per il 2024, è una decisione da prendere entro un paio di mesi; il 26 novembre le autorità ci diranno come saremo messi con le iscrizioni e da lì si vedrà".

Photo by: Shameem Fahath #51 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Alessandro Pier Guidi, James Calado, Antonio Giovinazzi

Già in occasione della 24h di Le Mans era emerso che una 499P 'clienti' sarebbe stata gradita allo sponsor Richard Mille, che oltre ad apparire sui mezzi di Maranello segue anche la giovane di Ferrari Competizioni GT, Lilou Wadoux.

Questa però era solamente una ipotesi e le difficoltà di gestione di una Hypercar non sono mai state nascoste dai vertici del Cavallino Rampante e dal team AF Corse che si occupa delle #50 e #51 al debutto quest'anno nel Mondiale.

Coletta ha sottolineato che ogni decisione verrà presa in collaborazione con chi vorrà occuparsi dell'auto, a tutti gli effetti una vettura 'clienti' supportata dalla Casa emiliana.

"Probabilmente sarà un'auto clienti alla quale daremo supporto, ma dipenderà dalle circostanze. Se AF Corse avrà il budget per schierarla, le daremo sostegno".

"In ogni caso, la gestione delle parti legate al motore e all'elettronica spetta a noi, come avviene quando si ha un team clienti".

Photo by: JEP / Motorsport Images #50 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen

Il discorso della terza 499P è scaturito negli ultimi giorni anche per l'annuncio che a condurre il prototipo LMH di Maranello nei Rookie Test saranno la stessa Wadoux e Robert Shwartzman.

Il parco piloti Ferrari non manca di nomi che hanno il potenziale per prendere in mano il volante della Hypercar Rossa (Alessio Rovera è uno di questi, ad esempio), ma giustamente Coletta preferisce chiarire anche questo punto per non far correre troppo le speculazioni.

"Robert e Lilou faranno i Rookie Test perché sono piloti ufficiali Ferrari. E' normale per noi organizzargli delle prove e questa fa parte del programma. Ma non c'entra nulla con il discorso di una potenziale terza vettura".

Infine viene ribadito che per il momento non è in programma alcun impegno extra al di fuori del FIA WEC: "Al momento non è prevista una vettura per l'IMSA".