WEC | Spa, Libere 2: doppietta Ferrari 499P con Giovinazzi-Molina

Le Ferrari concludono nei primi due posti assoluti le Prove Libere 2 della 6h di Spa-Francorchamps, terzo evento stagionale del FIA World Endurance Championship che sotto il cielo nuvoloso delle Ardenne ha visto i protagonisti lavorare per la maggior parte sul passo gara.

Oltre alla solita marea di tempi cancellati a causa dei track-limits oltrepassati troppe volte, la sessione ha vissuto alcuni frangenti di prove di neutralizzazione coi Full Course Yellow, ma è stata anche interrotta per un paio di volte da bandiere rosse.

La prima dopo poco, quando sulla Porsche #5 si è verificato un problema tecnico che ha costretto Dane Cameron a fermarsi lungo il tracciato, con la 963 LMDh caricata sul carro attrezzi e riportata al box del Team Penske. La seconda invece nel finale (vanificando anche i 10' aggiuntivi che la Direzione Gara aveva concesso per recuperare il tempo perduto) per una collisione tra le Ferrari #21 e #54 di AF Corse per una incomprensione tra Diego Alessi e Thomas Flohr che ha mandato entrambe le vetture a muro sulla salita dell'Eau Rouge distruggendosi. Fortunatamente i piloti stanno bene, seppur acciaccati dal tremendo botto.

#38 Hertz Team JOTA Porsche 963 - Hybrid: Anto?nio Felix da Costa, William Stevens, Yifei Ye Photo by: Paul Foster

In Classe Hypercar ci ha pensato subito Antonio Giovinazzi a mettere in riga tutti, stampando un ottimo 2'01"871 al volante della 499P #51, seguito nel finale di sessione dalla #50 di Miguel Molina a +1"278, dopo che la Rossa era stata a lungo in attesa ai box di AF Corse, completando in totale 14 tornate con lo spagnolo ed Antonio Fuoco, contro le 30 del capoclassifica pugliese, Alessandro Pier Guidi e James Calado.

Subito alle spalle dei prototipi di Maranello c'è la Cadillac #2 di Chip Ganassi Racing, ma come dicevamo, in parecchi hanno preferito dedicarsi alla sistemazione del passo gara più che alla prestazione singola, per cui i distacchi sono bugiardi.

E' il caso delle Toyota, che si ritrovano quarta (la #8) e settima (la #7) rispettivamente a 2"5 e 3"8, con davanti la Peugeot #93 - anch'essa rimasta ferma molto e con solo 11 passaggi all'attivo - e la Glickenhaus #708.

La Peugeot #94 chiude ottava ad oltre 4", così come la Porsche #38 privata della Jota che batte la Vanwall Vandervell della ByKolles Racing e la Porsche #6, anch'essa incappata in guai dopo soli 6 giri.

Chiudono l'elenco la Cadillac #3, bloccata a 'Fagnes' dopo appena un paio di giri per un problema tecnico e la sopracitata Porsche #5.

#22 United Autosports Oreca 07 - Gibson: Frederick Lubin, Philip Hanson, Filipe Albuquerque Photo by: JEP / Motorsport Images

In Classe LMP2 stavolta la United Autosports #22 chiude seconda, andando a dividere le due Oreca 07-Gibson del Team WRT: la più veloce della squadra belga è la #31 che gira in 2'06"108, mentre la #41 si ritrova terza a mezzo secondo dalla sorellina.

La #34 di Inter Europol Competition si conferma competitiva e ottiene ancora il quarto posto, migliora invece la #10 di Vector Sport salendo in Top5 a +0"683.

La Prema Racing conclude con la sesta ed ottava piazza, rispettivamente con la #9 e #63, fra le quali troviamo la United #23.

La Jota #28 è nona con un ritardo di 1", molto più indietro e in difficoltà sono le due Alpine, addirittura con distacchi attorno ai 2".

#54 AF Corse Ferrari 488 GTE EVO: Thomas Flohr, Francesco Castellacci, Davide Rigon Photo by: JEP / Motorsport Images

In Classe LMGTE AM ancora una doppietta per la Ferrari, stavolta a team invertiti rispetto alla mattinata. Il crono di riferimento lo firma infatti la 488 #54 di AF Corse in 2'15"736, dando oltre 1" alla #57 di Kessel Racing prima dell'incidente che ha coinvolto Flohr.

A seguire troviamo le Porsche #86 di GR Racing e #88 di Proton Competition, con la Ferrari #83 di AF Corse a completare la Top5 con dietro le Porsche di Iron Lynx (#60) e Iron Dames (#85), entrambe accusando 1"7 di margine dalla vetta.

La Ferrari #21 di AF Corse è ottava, nona la Porsche #56 di Project 1-AO, Top10 completata dalla Aston Martin #777 di D'Station Racing/TF Sport, che precede la #25 di ORT by TF Sport.

In fondo alla classifica si piazzano la Porsche #77 di Dempsey-Proton Racing, la Aston Martin #98 di NorthWest AMR e la Corvette #33, tutte lontanissime dai migliori e con la C8.R che ricordiamo essere la più pesante del gruppo con una zavorra imposta di 45kg.

La giornata di venerdì prevede le Prove Libere 3 da 60' alle ore 11;00 e le Qualifiche a partire dalle ore 17;00, come sempre riservate prima a LMGTE AM, poi a LMP2 e infine alla Classe Hypercar.