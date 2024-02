WEC | Slancio Daytona per Porsche: "Partiamo dal podio, poi..."

La Porsche è pronta per cominciare la settimana che porterà alla partenza della stagione 2024 del FIA World Endurance Championship in Qatar.

Le 963 ufficiali gestite dal Team Penske sono già a Lusail, dove a breve si terranno i test del Prologo, mentre la 1812 Km del Qatar che darà il via alle danze è prevista per il 2 marzo.

E' chiaro che dopo il successo conseguito dalla LMDh tedesca in quel di Daytona a fine gennaio ci siano grandi aspettative anche per l'impegno nella massima serie endurance, dove però la sfida sarà ancor più agguerrita in Classe Hypercar rispetto alla categoria GTP dell'IMSA.

Questo perché il numero di rivali è decisamente più altro e il confronto con le Hypercar non sarà affatto semplice. Per questo la squadra ha già provato sulla pista che sorge vicino a Doha, trascorrendo anche un paio di giorni a Barcellona prima di volare in Medio Oriente.

In Porsche Penske Motorsport si è pure deciso di riorganizzare la squadra WEC che opera con sede a Mannheim: Jan Lange sarà Team Principal e General Manager, Francis Schammo il Team Manager e Tobias Dürheimer il Business & Operations Manager.

L'AD generale rimane Jonathan Diuguid e Travis Law il Direttore delle Competizioni, mentre Urs Kuratle sarà ancora Capo del Programma ufficiale LMDh, supportato dal Direttore Tecnico delle 963, Stefan Moser.

#5 Porsche Penske Motorsport Porsche 963: Dane Cameron, Michael Christensen, Frederic Makowiecki Photo by: JEP / Motorsport Images

"Il trionfo a Daytona ha sottolineato alcune cose molto importanti per noi: Il team ha lavorato perfettamente dal punto di vista operativo e la Porsche 963 è stata veloce e affidabile durante le 24 ore", evidenzia Kuratle.

"Il lavoro svolto durante la scorsa stagione e l'inverno sta ovviamente dando i risultati sperati. Il team e la vettura saranno nuovamente messi alla prova nella prima gara WEC in Qatar. Si svolgerà in una nuova sede e durerà dieci ore".

"Dobbiamo essere concentrati e determinati come a Daytona. I nostri test sulla pista di Doha sono andati bene, tuttavia, non abbiamo ancora visto cosa ci aspetta nel 2024. Sono curioso di scoprire come sarà".

Diuguid aggiunge: "Il FIA WEC ha una vasta gamma di Costruttori e non vediamo l'ora di assistere a un'intensa competizione in pista, oltre a vedere come la nostra coppia di Porsche 963 si confronta con i forti prototipi LMH e LMDh all'apertura della stagione in Qatar".

"Abbiamo svolto con successo i test pre-stagionali a Barcellona e ci sentiamo ben preparati per iniziare la nostra seconda stagione nel Mondiale come team".

Thomas Laudenbach, Vice Presidente di Porsche Motorsport, è altrettanto carico: "La nostra vittoria all'apertura della stagione IMSA a Daytona ha dato una grande spinta a tutto il nostro team su entrambe le sponde dell'Atlantico. Vogliamo ripartire da lì per il nuovo anno del FIA WEC".

"Nel 2024 ci saranno molte novità: avremo altre vetture nella Classe Hypercar, affronteremo nuovi rivali nella lotta per le vittorie assolute e assisteremo al ritorno di Manthey nel WEC con la 911 GT3-R nella nuova Classe LMGT3. Ci sono molti motivi per essere carichi in vista del primo evento in Qatar".

#6 Penske Motorsport Porsche 963: Kevin Estre, Andre Lotterer, Laurens Vanthoor, #38 Hertz Team Jota Porsche 963: Antonio Felix da Costa, Yifei Ye, Will Stevens Photo by: Porsche

Per quanto riguarda gli equipaggi, l'unica differenza rispetto al 2023 riguarda la presenza di Matt Campbell (vincitore a Daytona) al volante della vettura #5 assieme a Frédéric Makowiecki e Michael Christensen, mentre sulla #6 sono stati confermati Kévin Estre, Laurens Vanthoor e André Lotterer.

"Dopo la nostra vittoria alla 24 Ore di Daytona, l'attesa per l'inizio della stagione WEC è ancora maggiore. Alla fine dell'anno scorso abbiamo completato con successo un test sul circuito di Lusail e sono sicuro che siamo pronti per la gara", dice Campbell.

"La vettura è veloce e affidabile, la nostra squadra è molto motivata e ben posizionata. Sarebbe fantastico se potessimo avere un inizio di Mondiale altrettanto positivo come quello che abbiamo avuto di recente nell'IMSA".

Gli fa eco Estre: "Al nostro secondo anno con la 963, le aspettative sono alte. L'intero team ha lavorato instancabilmente durante l'inverno per ottimizzare ulteriormente l'auto e i tutti i processi di gestione, ma è troppo presto per dire se sarà sufficiente per portare a casa delle vittorie".

"Il nostro equipaggio alla guida della #6 è lo stesso, siamo stabili da questo punto di vista. Tuttavia, per il 2024 avremo due nuovi ingegneri ai box abbiamo già una grande sinergia all'interno del team. La pista del Qatar ha le sue peculiarità. L'uso ottimale delle gomme sarà particolarmente complicato. Puntiamo a un podio per iniziare la nuova stagione, per poi prendere lo slancio nelle gare successive".

#38 Hertz Team JOTA Porsche 963: Antonio Felix Da Costa, Will Stevens, Yifei Ye Photo by: JEP / Motorsport Images

Quest'anno la Porsche verrà rappresentata ancora una volta anche dai team privati Jota e Proton Competition. La squadra inglese ha raddoppiato le 963 affidandole a Will Stevens/Callum Ilott/Norman Nato (#12) e Jenson Button/Oliver Rasmussen/Phil Hanson (#38), mentre quella tedesca schiera la #99 di Neel Jani/Harry Tincknell/Julien Andlauer.

"Sono davvero impaziente di iniziare la nuova stagione in Qatar, abbiamo imparato molto sulla 963 nel 2023 e ora sappiamo molto di più su come impostare e guidare meglio la vettura. Questo mi rende fiducioso per la nuova stagione del WEC", ammette Stevens.

"Correrò con due nuovi compagni di squadra; abbiamo già lavorato molto bene insieme e ci siamo adattati l'uno all'altro in una sessione di test congiunta. Sono fiducioso che potremo ottenere ottimi risultati nel 2024".

Button è invece all'esordio: "In vista del prologo in Qatar, la nostra attenzione è rivolta alla messa a punto del set-up in vista dell'apertura della stagione. Noi tre sulla #38 lavoriamo molto bene insieme, siamo in sintonia e mi sento molto a mio agio con la dinamica".

"Il Prologo sarà la prima volta che proveremo con entrambe le vetture, quindi è un'opportunità importante per tutti e sei i piloti di lavorare insieme e assicurarci di essere completamente preparati per la prima gara in Qatar. Il team ha un curriculum impressionante e non vedo l'ora di lavorare sodo per vedere cosa riusciremo a fare insieme in questa stagione".

Nuova avventura anche per Andlauer: "Corro per Proton dal 2018 ed è come una famiglia per me. Questa stagione, il team mi sta dando l'opportunità di entrare nella Classe Hypercar con la 963; è semplicemente fenomenale! Il fatto che presto potrò competere per le vittorie assolute nel FIA WEC e a Le Mans significa molto per me".

"Ho già avuto un assaggio della vettura durante i Rookie Test del WEC in Bahrain alla fine della scorsa stagione. Sicuramente imparerò molto dai miei compagni di squadra Neel ed Harry. Sono molto eccitato e non vedo l'ora di fare i primi giri in Qatar".

#92 Manthey EMA Porsche 911 GT3 R: Alex Malykhin, Joel Sturm, Klaus Bachler, #91 Racing Porsche 911 GT3 R: Yasser Shahin, Morris Schuring, Richard Lietz Photo by: Manthey Racing

Infine la Porsche avrà anche le due 911 GT3-R 992 al via della nuovissima Classe LMGT3 con Richard Lietz/Morris Schuring/Yasser Shahin portacolori di Manthey EMA #91 e Klaus Bachler/Alex Malykhin/Joel Sturm alfieri di Manthey PureRxcing #92.

"Sto per iniziare la mia prima stagione in LMGT3: vediamo come andrà. Condivido la vettura con colleghi molto forti e dobbiamo diventare un gruppo affiatato il prima possibile - sottolinea Lietz - Tutto dipende da ciò che ciascuno preferisce in termini di assetto dell'auto. È una novità per tutti. Impareremo molto nel primo fine settimana e dovremo instaurare una fiducia totale. L'obiettivo è ottenere un risultato importante fin dalla prima gara".

Motivatissimo è Bachler: "Sono felice di guidare per la prima volta in un Mondiale, sarà la mia prima gara, non conosco ancora il circuito del Qatar, ma non mi preoccupa affatto. Lavoriamo molto bene come squadra e sono orgoglioso di poter gareggiare per Manthey PureRxcing. La 911 GT3-R è un'auto eccezionale. Siamo anche ben posizionati in termini di piloti: Abbiamo partecipato insieme alla Asian Le Mans Series durante l'inverno, quindi siamo già ben preparati".