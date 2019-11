WEC, Shanghai, Libere 1: Rebellion davanti alle Ginetta

Gustavo Menezes ha girato in 1'48"761 con l'unica Rebellion-Gibson R-13, balzando davanti alle due Ginetta del Team LNT.

In questo modo l'americano si è costruito un margine di ben quattro decimi nei confronti di Ben Hanley, autore di un 1'49"183 con la Ginetta #5, dopo aver perso circa metà dei 90 minuti della sessione a causa di un problema con la pressione del carburante.

Tra le due Ginetta invece c'è un gap di appena cinque centesimi, con Charlie Robertson che ha fermato il cronometro sull'1'49"234 con la vettura gemella.

La seconda Ginetta è quasi 30 kg più leggera rispetto alla sua auto gemella ed alla Rebellion in base al sistema di handicap peso introdotto quest'anno nella classe LMP1 del WEC.

Le due Toyota, entrambe penalizzate di 2"74 per il fine settimana di Shanghai tramite il sistema di handicap, occupano la parte posteriore della classifica delle LMP1.

Kamui Kobayashi ha girato in 1'50"085 con la Toyota TS050 Hybrid #7 al quarto posto, mentre in 1'50"544 Sebastien Buemi ha chiuso addirittura in sesta posizione, alle spalle anche della LMP2 della Cool Racing affidata a Nicolas Lapierre.

La differenza prestazionale è evidente rispetto allo scorso anno, quando la migliore delle Toyota aveva girato in 1'45"164 nell'unica sessione di prove libere disputata sull'asciutto. Oltre all'handicap già citato, le TS050 pesano anche 28 kg in più rispetto al 2018.

In classe LMP2, l'1'50"338 firmato da Lapierre gli ha permesso di costruirsi un margine di quasi sei decimi su Giedo van der Garde, autore di un 1'50"908 con la Oreca del Racing Team Nederland. Terzo tempo poi per Filipe Albuquerque con la Oreca della United Autosports.

Per quanto riguarda la GTE-Pro, davanti a tutti c'è la Porsche, con Richard Lietz che ha girato in 2'01"389, precedendo di pochi millesimi la Aston Martin Vantage di Nicki Thiim. Un paio di decimi più indietro poi c'è la Ferrari 488 #51 con James Calado.

Quarto tempo assoluto e primo tra le vetture della classe Am per la Porsche 911 RSR della Project 1 con l'italiano Matteo Cairoli al volante. Problemi invece per la seconda Ferrari della AF Corse, quella di Davide Rigon e Miguel Molina, fermata da una perdita di carburante.