WEC | Shakedown Peugeot 9X8 Hypercar: c'è un'ala posteriore?

La Peugeot Sport ha effettuato uno shakedown della sua 9X8 Hypercar con la quale sarà prossimamente al via del FIA World Endurance Championship.

Sui social è apparsa una immagine del prototipo del Leone su una strada chiusa al traffico, con la dicitura "Da qualche parte, sulla terra. Non ad Abu Dhabi, perché la pista era indisponibile causa F1".

Al di là del valore di questa prova, salta però all'occhio una cosa decisamente particolare, ovvero il retrotreno.

Fin dalla sua presentazione, la 9X8 si era distinta per l'assenza dell'ala posteriore, coi tecnici francesi che avevano affermato di non avere l'intenzione di montarla, confidando sulle simulazioni che garantivano ugualmente un buon carico aerodinamico in tale area.

Nell'immagine pubblicata, invece, un profilo c'è e lo si vede chiaramente, almeno sulle ruote posteriori, mentre nella parte centrale la furba mano digitale di Peugeot Sport ha piazzato con Photoshop il suo logo per non fare vedere se effettivamente si tratti di una ala o di due bandelle poste nella parte superiore della carrozzeria, in cima ai fanali.

Un'altra astuta mossa che desta ulteriore curiosità su un innovativo progetto in pieno sviluppo, ma ancora non con le certezze che prenda parte alla tanto agognata 24h di Le Mans 2022. E in aggiunta, va anche ricordato che gli stessi ingegneri della 9X8 non avevano escluso modifiche (ala posteriore compresa) in corso d'opera.

Dettagli Peugeot Hypercar 9X8 Photo by: Francesco Corghi