WEC: seconda Pole Position di fila per la Rebellion in Bahrain

Grande Pole Position - la seconda di fila dopo quella di Shanghai - per la Rebellion nelle Qualifiche del FIA WEC per definire la griglia di partenza della 8h del Bahrain in programma domani.

Nella notte di Sakhir brilla la R13 #1 guidata da Norman Nato, Bruno Senna e Gustavo Menezes grazie al crono medio di 1'42"979 che al termine di una bagarre serratissima gli consente di stare davanti alla Ginetta G60-LT-P1 #5 del Team LNT con sopra Charles Robertson, Ben Hanley e Jordan King per 0"144.

Fra le LMP1 chi ha sofferto maggiormente sono le Toyota, poiché le TS050 Hybrid #8 e #7 ottengono sì la seconda fila, ma ad oltre mezzo secondo dalla vetta, con Sébastien Buemi, Kazuki Nakajima e Brendon Hartley che fanno meglio dei compagni di squadra Mike Conway, Kamui Kobayashi e José Maria Lopez.

Top5 infine per la Ginetta #6 di Michael Simpson, Chris Dyson e Guy Smith a completare le monoposto della categoria principale davanti alla Oreca 07 #22 della United Autosport che Paul Di Resta, Filipe Albuquerque e Philip Hanson portano in Pole Position tra le LMP2 in 1'45"357.

Dietro al trio del team statunitense, staccati di quasi 3 decimi, ci sono gli ottimi Ho-Pin Tung, Gabriel Aubry e Will Stevens al volante della Oreca 07 della Jackie Chan DC Racing, seguita dalla Aurus 01 della G-Drive Racing affidata a Roman Rusinov, Job Van Uitert e Jean-Éric Vergne.

In Top10 assoluta abbiamo anche le Oreca 07 di Roberto Gonzalez, António Félix Da Costa ed Anthony Davidson (Jota Sport) e Nicolas Lapierre, Alexandre Coigny e Antonin Borga (Cool Racing), che vanno a precedere Mark Patterson, Kenta Yamashita e Anders Fjordbach (High Class Racing).

Quattordicesimo piazzamento assoluto per la Dallara P217 di Cetilar Racing con sopra Giorgio Sernagiotto, Roberto Lacorte e Andrea Belicchi.

In Classe GTE Pro è doppietta Porsche con Richard Lietz e Gimmi Bruni che soffiano all'ultimo momento la Pole Position di categoria alla 911 RSR-19 gemella. I piloti della #91 hanno centrato l'1'55"485 che gli permette di precedere la #92 di Michael Christensen-Kevin Estre per appena 0"060.

Seconda fila per le Ferrari 488 GTE della AF Corse, ma attardate di oltre mezzo secondo dalle vetture di Weissach. James Calado-Alessandro Pier Guidi con la #51 sono terzi, seguiti dai colleghi Davide Rigon-Miguel Molina con la #71.

La terza fila dello schieramento è invece delle Aston Martin Vantage di Marco Sorensen-Nicky Thiim (#95) e Maxime Martin-Alex Lynn (#97).

Pole Position griffata Porsche anche in Classe GTE Am, dove svetta la #57 del Team Project 1 condotta da Ben Keating, Larry Ten Voorde e Jeroen Bleekemolen in 1'57"602, un paio di decimi meglio della Ferrari 488 #54 di Thomas Flohr, Francesco Castellacci e Giancarlo Fisichella (AF Corse), mentre il terzo posto se lo prendono Thomas Preining e Khaled Al Qubaisi con la Porsche #88 della Dempsey-Proton Racing.

Un testacoda di François Perrodo alla curva 1 ha negato al francese, in equipaggio con Emmanuel Collard e Nicklas Nielsen di riuscire ad andare oltre il quarto tempo a bordo della seconda Ferrari messa a punto dalla AF Corse.