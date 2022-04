WEC | Sebring, Libere 3: la Glickenhaus torna davanti

Ultima sessione di Prove Libere 2 della 1000 Miglia di Sebring che ha visto la Glickenhaus svettare al termine dei 60' che i protagonisti del FIA World Endurance Championship hanno sfruttato per preparare al meglio le Qualifiche del tardo pomeriggio americano.

La 007 LMH #708 di Pla/Dumas/Briscoe ha ottenuto il miglior tempo in 1'49"261 sotto un bel sole, battendo i rivali della Classe Hypercar della Alpine, con la A480 LMP1 #36 del Team Signatech guidata da Negrão/Lapierre/Vaxivière che si ferma a 0"403.

Vicinissime alla vettura francese abbiamo i migliori della Classe LMP2: Hanson/Albuquerque/Owen firmano l'1'49"745 che gli consente di piazzare la Oreca 07-Gibson LMP2 #22 di United Autosports davanti alla #38 della Jota nelle mani di Gonzalez/Da Costa/Stevens.

Al quinto posto assoluto c'è invece la prima delle Toyota. La GR010 Hybrid #8 di Buemi/Hartley/Hirakawa continua a fare meglio della #7 dei Campioni in carica Conway/Kobayashi/López, che è ottava nella classifica generale e quarta forza delle LMH.

#83 AF Corse Oreca 07 - Gibson: François Perrodo, Nicklas Nielsen, Alessio Rovera Photo by: JEP / Motorsport Images

Davanti al mezzo giapponese ci sono le Oreca di United Autosports (#23 Di Resta/Jarvis/Pierson) ed AF Corse (#83 Perrodo/Nielsen/Rovera), quest'ultima la migliore delle Pro/Am.

In Top10 si piazzano pure le Oreca #28 di Jota (Rasmussen/Jones/Aberdein) e #1 del Richard Mille Racing Team (Wadoux/Ogier/Milesi), che si tengono dietro le temibili del Team WRT (#31 Gelael/Frijns/Rast) e Prema (#9 Kubica/Delétraz/Colombo).

Per completare il discorso delle LMP2 Pro/Am, il secondo crono lo ottengono i ragazzi della Algarve Pro Racing (Thomas/Allen/Binder), anche se nel finale la Oreca #45 della squadra portoghese ha avuto un'uscita di strada durante il turno di Allen. Dietro a loro abbiamo ARC Bratislava (#44 Konôpka/Beche/Van Der Helm) e Ultimate (#35 J.Lahaye/M.Lahaye/Heriau).

Da segnalare anche un problema alla Oreca #38 della Jota, alle prese con una ruota staccatasi durante un testacoda di Ed Jones; nell'occasione è stato decretato il Full Course Yellow.

Nuova doppietta per le Porsche del Team Manthey in Classe LMGTE PRO: la 911 RSR-19 #92 detta il passo con Estre/Christensen in 1'57"448, un paio di decimi più rapida della #91 di Bruni/Lietz.

Terza, anche se con un ritardo abbastanza importante, si conferma la Corvette C8.R #64 preparata dalla Pratt&Miller per Milner/Tandy, mentre più lontane sono le Ferrari 488 della AF Corse, con Calado/Pier Guidi (#51) che precedono Fuoco/Molina (#52).

#46 Team Project 1 Porsche 911 RSR - 19: Matteo Cairoli, Mikkel Pedersen, Nicolas Leutwiler Photo by: JEP / Motorsport Images

In LMGTE AM il primato va invece alla Porsche #46 del Team Project 1 condotta da Cairoli/Pedersen/Leutwiler, autori dell'1'58"776 che li tiene davanti alla #77 di Ried/Priaulx/Tincknell (Dempsey-Proton Racing) e alla Aston Martin Vantage #98 di NorthWest AMR (Dalla Lana/Thiim/Pittard).

Quarta la Aston Martin #33 della TF Sport (Keating/Latorre/Sorensen), seguita dalla Ferrari #54 di AF Corse (Flohr/Castellacci/Cassidy).

Da segnalare un problema per la Ferrari #85 delle Iron Dames, costretta ai box dopo un'uscita di pista di Sarah Bovy.

Le Qualifiche della 1000 Miglia di Sebring, primo evento del FIA WEC 2022, saranno visibili in diretta su Motorsport.tv alle ore 24;00 italiane di giovedì 17 marzo.



In grassetto i piloti autori del miglior tempo

FIA WEC - 1000 Miglia di Sebring: Prove Libere 3