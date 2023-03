WEC | Sebring, Libere 3: Ferrari dietro alle imprendibili Toyota

La Toyota mette e si prende paura allo stesso tempo nella terza sessione di Prove Libere della 1000 Miglia di Sebring, dove prima le Hypercar giapponesi hanno dato una severa lezione a tutti i loro rivali del FIA World Endurance Championship, per poi rabbrividire per un incidente finale.

Negli ultimi 60' di attività in pista prima delle Qualifiche che si terranno in serata, le G010 Hybrid hanno sfornato una prova di forza invidiabile, continuando ad abbassare sensibilmente il limite.

E' bastato infatti dire via radio "Vai per il giro di Qualifica" a Kamui Kobayashi per vedere la #7 volare al comando con un grande 1'45"783 dopo un quarto d'ora dall'inizio delle operazioni, seguito a 0"609 dalla gemella #8.

Ma a 4' dalla bandiera a scacchi, José Maria Lopez ha perso il controllo all'ultima curva proprio della #7 sulle tipiche sconnessioni del tracciato statunitense, girandosi e sbattendo con il lato destro contro le barriere esterne.

Bandiera rossa esposta e vettura nipponica apparsa danneggiata specialmente nella carrozzeria e nell'ala posteriore, per cui bisognerà valutare se nell'impatto non si siano rovinate anche le parti sotto, come motore e cambio. Da questo punto di vista, ci sono comunque parecchie ore per riparare le cose, dato che le Qualifiche sono previste in serata, quando in Italia saranno le 23;30.

#50 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen Photo by: Ferrari

Tornando alla classifica, la buona notizia per la Ferrari è il terzo tempo in 1'46"777 ottenuto dalla #50 di Antonio Fuoco, anche se il suo compagno Nicklas Nielsen nel finale si è girato nell'erba senza conseguenze. La 499P #51 si classifica invece settima a 2"6, visto il miglioramento dei rivali in chiusura.

Tra questi al quarto posto sale la Cadillac #2 di Chip Ganassi Racing, che ha dovuto scontare 10' di stop come penalità (piuttosto discutibile) per la pessima mossa che ha visto Richard Westbrook mandare a muro la Porsche #88 di Proton Competition nelle Libere 2 di ieri, causandone il ritiro definitivo dall'evento.

La Peugeot #93 si issa in Top5 a 2"1 dal leader, mentre in casa Porsche Penske Motorsport arriva il sesto ed ottavo posto delle 963 LMDh #5 e #6 con 2"5 e 2"7 di ritardo dalla vetta, tenendosi alle spalle la Peugeot #94.

In fondo alla classifica restano la Glickenhaus #708 a 5"5 e la Vanwall Vandervell 680 #4, fermatasi addirittura in uscita dai box con uno sconsolato Tom Dillmann a lamentarsi con un laconico "Sono senza potenza", con la direzione gara a decretare il Full Course Yellow per consentire la rimozione del mezzo di ByKolles Racing.

#28 Jota Oreca 07 - Gibson: David Heinemeier Hansson, Pietro Fittipaldi, Oliver Rasmussen Photo by: JEP / Motorsport Images

In Classe LMP2 classifica sempre piuttosto ravvicinata tra le Oreca, con la #28 di Jota ancora davanti in 1'50"128 con 0"090 sulla 07-Gibson #22 di United Autosports.

Quarta c'è l'altra Jota (#48), seguita a ruota dalla United #23 e dalla #63 di Prema Racing, con la Alpine #36 sesta a 0"3.

Un po' più staccata dalle altre troviamo la #9 di Prema, mentre 1" lo accusano la #31 del Team WRT, la #35 di Alpine e la #41 di WRT che vanno a completare la Top10, fuori dalla quale restano la #34 di Inter Europol Competition e la #10 di Vector Sport.

#98 Northwest AMR Aston Martin Vantage AMR: Paul Dalla Lana, Axcil Jefferies, Nicki Thiim Photo by: JEP / Motorsport Images

Tutti vicini anche in LMGTE AM e, come avevamo previsto, la Aston Martin spunta dalle retrovie siglando il crono di riferimento in 1'59"030 con la #98 di NorthWest AMR condotta da Nicki Thiim.

In neanche un decimi di distacco si piazzano fra i primi cinque anche la Porsche #86 di GR Racing, le Ferrari di Kessel Racing (#57) e AF Corse (#54) e la Corvette #33.

Sesta la Porsche #77 di Dempsey-Proton Racing a 0"180 dal primato, con dietro per questione di centesimi la Ferrari #21 di AF Corse.

Ottavo e nono tempo appannaggio delle Porsche di Iron Lynx (#60) ed Iron Dames (#85), chiude la Top10 la Ferrari #83 di AF Corse. In fondo alla classifica, seppur con ritardi contenuti tra i 0"5 e il secondo, ci sono la Aston Martin #25 di Ort by TF, la Porsche #56 di Project 1-AO e la Aston Martin #777 di D'Station Racing, anch'essa protagonista di un testacoda contro le barriere quando al volante c'era Satoshi Hoshino.

FIA WEC - 1000 Miglia di Sebring: Prove Libere 3