WEC | Sebring, 2a Ora: Alpine cerca di allungare come può

Le prime due ore della 1000 Miglia di Sebring sono andate in archivio e giunti al giro 63/268 i protagonisti del FIA World Endurance Championship hanno già regalato diversi spunti di discussione.

In Classe Hypercar la Alpine ha tenuto benissimo al via la prima posizione sfruttando al meglio la Pole Position, ma nonostante gli ottimi turni effettuati da Matthieu Vaxivière e Nicolas Lapierre, la A480 #36 del Team Signatech ha un problema.

Come lo scorso anno, il serbatoio più piccolo costringe l'auto gestita dal Team Signatech ad effettuare molto prima la sosta rispetto alle rivali di categoria, er cui il tentativo disperato di allungo rischia sempre di sfumare.

Le Toyota, dopo un avvio in difficoltà, sono in agguato (tenendo conto di quanto detto sopra). Le GR010 Hybrid #8 e #7 erano partite in terza e quarta piazza di categoria, ma al primo pit-stop non hanno cambiato le gomme e questo le ha consentito di scavalcare la Glickenhaus 007 LMH #708.

In questo momento c'è dunque prima la Alpine, secondi Buemi/Hartley con la Toyota #8 e terzi Kobayashi/Lopez con la #7, mentre la Glickenhaus di Pla/Dumas è a 4" dal podio.

#22 United Autosports Usa Oreca 07 - Gibson: Philip Hanson, Filipe Albuquerque, William Owen Photo by: JEP / Motorsport Images

In Classe LMP2 non ci hanno messo molto le Oreca 07-Gibson della United Autosports a prendere il comando delle operazioni, con la #22 di Albuquerque/Hanson che guida le operazioni davanti alla #23 di Di Resta/Pierson.

Con il serbatoio ancora più piccolo, ora queste macchine sono costrette a fermarsi dopo circa 35' di gara, il che rimescola continuamente non solo le posizioni, ma anche le strategie per i team.

Terzi sono saliti Kubica/Colombo con la #9 della Prema, che assieme a Collard/Nasr (#5 Team Penske) hanno superato la #83 della AF Corse, che Nielsen/Perrodo stanno comunque tenendo in Top5 e prima in Pro/Am.

A seguire troviamo Rui Andrade con la #41 del RealTeam by WRT, la #1 del Richard Mille Racing Team (Wadoux/Milesi) e la #28 della Jota (Ed Jones), mentre la 'sorella' di quest'ultima, la #38, ha perso terreno con Roberrto Gonzalez per via di una collisione che l'ha vista sfortunata protagonista con la #35 della Ultimate condotta da Matthieu Lahaye.

Fra l'altro sempre Lahaye si è toccato successivamente con la #34 di Fabio Scherer (Inter Europol Competition); lo svizzero ha dovuto rallentare e rientrare ai box, sostituito da Esteban Gutiérrez, che poco dopo ha dovuto fermarsi più volte per dei reset elettronici.

Tra le LMP2 Pro/Am il secondo posto è proprio della Ultimate, mentre il terzo è della #45 di Algarve Pro Racing.

#64 Corvette Racing Chevrolet Corvette C8.R: Tommy Milner, Nick Tandy Photo by: Paul Foster

In Classe LMGTE PRO è balzata al comando la Corvette C8.R #64 grazie all'ottimo Nick Tandy, che ha cercato di tenere testa il più possibile alle due Porsche. Sia la #92 di Estre/Christensen che la #91 di Bruni/Lietz hanno conservato le prime posizioni al via, ma 15" di penalità da scontare al prossimo pit-stop per una infrazione commessa alla partenza le faranno scivolare dietro alla Chevrolet.

Il sorpasso della C8CR era avvenuto già in fase di prima sosta e Christensen ha spinto come un dannato per riprendere Tandy; ora i due sono divisi da pochissimi decimi, ai ferri cortissimi quando ci sono doppiaggi da effettuare.

Purtroppo fino a questo momento è un vero e proprio disastro la gara delle Ferrari di AF Corse. Le 488 patiscono evidentemente un BoP sfavorevole, evidenziato dal fatto che James Calado è quarto con la #51 con oltre 1'13" dalla vetta, mentre Antonio Fuoco con la #52 è alle sue spalle ancor più attardato.

#98 Northwest AMR Aston Martin Vantage AMR: Paul Dalla Lana, David Pittard, Nicki Thiim, Henrique Chaves Photo by: Paul Foster

In Classe LMGTE AM il duello per il primato è tra le Aston Martin di NorthWest AMR (#98 Dalla Lana/Pittard) e TF Sport (#33 Keating/Latorre), seguite ad una decina di secondi dalla Porsche #77 di Dempsey Proton Racing (Ried/Priaulx).

Una grande gara la stanno invece facendo le Iron Dames Bovy/Gatting, salite al quarto posto con la Ferrari #85 dopo aver superato la Porsche #56 del Team Project 1 - incappata in un testacoda di Brendan Iribe - e la Aston Martin #777 della D'Station Racing (Fujii/Hoshino).