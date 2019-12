WEC: salta Interlagos, si correrà ad Austin

L'AD della serie, Gerard Neveu, in occasione dell'appuntamento di Shanghai aveva annunciato che si sarebbe tornati in Brasile nel febbraio 2020, anche se erano emerse difficoltà economiche da parte del promoter locale, N/Duduch Motorsports.

Austin era stata indicata come possibile rimpiazzo e oggi è arrivata la conferma che la pista del Texas ospiterà il quinto evento della Super Season 2019/20, andando a fare coppia con l'altro americano di Sebring.

La 6h del COTA avrà luogo il 23 febbraio, ovvero due settimane più tardi rispetto alla data fissata per Interlagos, in modo da evitare la concomitanza con il Super Bowl di NFL.

"N/Duduch non è stata in grado di rispettare gli obblighi contrattuali, per cui non ci sono state alternative e abbiamo dovuto trovare una sostituta per questa gara", si legge nella nota ufficiale emessa dal WEC.

Neveu ha aggiunto: “Prima di tutto ringrazio il direttore del COTA, Bobby Epstein, e il Circuit of The Americas per averci accolto nonostante il poco preavviso. E' un posto eccellente e i nostri fan, concorrenti e media avranno due gare in America da godersi nel giro di due mesi. Ovviamente c'è da dire che è stata una sfortuna ritrovarsi in questa situazione, il WEC è molto rammaricato e dispiaciuto per la città di San Paolo, oltre alle migliaia di appassionati brasiliani del motorsport. La nostra principale preoccupazione riguardava concorrenti e partner, abbiamo lavorato duramente per trovare una soluzione il più in fretta possibile".

Il WEC aveva corso ad Austin nel 2017 prima che il tracciato venisse tolto dal calendario nella riorganizzazione della serie con la Super Season 2018/19.