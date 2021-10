WEC | Rovera con la testa già in Bahrain dopo la ELMS

In un weekend non particolarmente fortunato, Alessio Rovera ha concluso l’European Le Mans Series 2021 con un decimo posto alla 4 Ore di Portimao sulla Ferrari 488 GTE condivisa in equipaggio con i compagni di squadra francesi François Perrodo ed Emmanuel Collard.

Protagonista di un’ottima cavalcata stagionale nella serie continentale (2 vittorie e 2 terzi posti in 4 gare), nell’ultimo atto in Portogallo la prova del terzetto di AF Corse è stata complicata nella seconda parte da un paio di penalità rimediate per infrazione ai track limit dopo la partenza dalla terza posizione fra le GTE, ottenuta dopo la buona qualifica proprio di Rovera sabato.

Archiviata dunque la ELMS con un decimo posto in gara, il driver varesino è ora già focalizzato sulla doppia, grande sfida finale in Bahrain del Mondiale Endurance, dove al momento comanda la classifica di classe GTE-AM insieme sempre a Perrodo e al danese Nicklas Nielsen.

Sul circuito del Sahkir, pista sulla quale Alessio non ha mai corso, il FIA WEC ha in programma una 6 Ore e una 8 Ore nei due prossimi weekend, a iniziare dunque da quello del 31 ottobre.

“Purtroppo in Portogallo le cose non sono filate come volevamo dopo una qualifica che ci aveva visto ottenere un risultato comunque buono - ammette Rovera - In ogni caso il risultato della gara non ha pesato sulla nostra classifica, visto che era quasi impossibile agguantare il titolo con una gara disputata in meno".

"Ora dobbiamo subito voltare pagina. Torniamo nel Mondiale Endurance con rinnovate motivazioni e l’unico obiettivo sarà quello di ottenere punti pesanti per la classifica. Su questo siamo già ben concentrati. In Bahrain sarò all’esordio, ma dobbiamo soltanto pensare di spingere al massimo”.