WEC | Rigon-Rovera: argento vivo per le Ferrari 296 "da paura!"

FIA World Endurance Championship significa anche Classe LMGT3 e con essa la presenza di tanti marchi (ben 9) a combattere nella seconda categoria della massima serie di durata.

Per anni la Ferrari ha combattuto e ottenuto successi con la gloriosa 488 GTE, poi il passaggio alla Classe Hypercar con la 499P ha per forza di cose rivolto i riflettori di Maranello sui prototipi.

Ma non poteva mancare una vettura Gran Turismo del Cavallino Rampante anche nella neonata LMGT3 e la coppia di 296 iscritta dal team Vista AF Corse si sta mettendo in mostra con buone prestazioni grazie ad una squadra ormai espertissima in questo campo, guidata da due altrettanto grandi piloti alfieri della Casa emiliana.

Davide Rigon è il Capitano della vettura #54 condividendo il volante con Francesco Castellacci e Thomas Flohr, mentre il velocissimo Alessio Rovera è il riferimento per la #55 su cui salgono anche Simon Mann e François Heriau.

Nella splendida hospitality Ferrari allestita ad Imola, Motorsport.com ed altri giornalisti hanno avuto modo di scambiare due chiacchiere con il duo Rigon-Rovera, facendo il punto della situazione di questa avventura che li vede in azione sulle 296 argentate.

#55 Vista AF Corse Ferrari 296 LMGT3: Francois Heriau, Simon Mann, Alessio Rovera Foto di: Paolo Belletti

Dopo un anno di gare, come vi state trovando con la nuova 296 GT3?

DR: "Abbiamo un'ottima efficienza aerodinamica con bella penetrazione dell'aria, anche ad Imola abbiamo visto che non siamo super competitivi in velocità ed altri ci vanno via. Piacerebbe avere più coppia in basso, però è così e non ci possiamo fare nulla. Però in vista di Le Mans promette bene".

"Dal punto di vista delle gomme, non abbiamo ancora avuto modo di girare con pneumatici costruiti apposta per lei, come succedeva sulla 488, perché in tutte le serie ci ritroviamo un fornitore unico che dà coperture uguali a ciascun partecipante".

"A livello di tecnologia, l'evoluzione della 296 rispetto alla 488 è avvenuta in tutti i sensi. Sui dossi a Sebring si è ben comportata, mentre ad Austin ci sono troppe sconnessioni a mio parere; spero che sistemino qualcosa altrimenti diventa complicato, soprattutto per le GT3 che hanno meno carico aerodinamico rispetto alle Hyepercar. Poi dipende molto anche dal set-up e dagli ingegneri che li gestiscono, a volte pare di guidare due vetture diverse".

AR: "La prima Ferrari che ho guidato è stata la 488, che era già all'apice del successo, gli ingegneri conoscevano a menadito il set-up e la vettura andava sempre bene. Con la 296 il feeling è buono, ma vengono effettuate molte modifiche da inizio weekend di gara fino alla fine perché si cerca sempre di fare un passo avanti sotto ogni aspetto".

"Devo dire che siamo arrivati ad un buon livello di competitività, avendo il passo corto la 296 è un po' più reattiva e il motore V6 ha meno coppia in basso rispetto alla 488, dunque va guidata in maniera leggermente differente".

#54 Vista AF Corse Ferrari 296 LMGT3: Davide Rigon Foto di: Ferrari

Nel FIA WEC quest'anno è cambiato il fornitore di gomme; come vi state trovando con le Goodyear?

AR: "Goodyear ha fatto un buon lavoro, è una gomma che ha un ottimo rendimento già dalla Qualifica, con una bella aderenza e costanza; chiaramente è importante saperla gestire bene nei primi giri per non stressarla, ma anche nell'arco della gara è buonissima".

"Lo avevamo già visto in Qatar facendo un doppio stint i tempi rimanevano costanti e va pure detto che la fase di riscaldamento in uscita dai box è rapida perché si può spingere già dal secondo e terzo giro. Il bilanciamento della nostra vettura va bene, naturalmente bisogna riuscire a trovare la finestra giusta per far lavorare al meglio la copertura, ma penso che da quel punto di vista siamo messi bene".

DR: "Non essendoci il pre-riscaldamento, a Spa e Le Mans sarà una sorpresa anche per noi scoprire come andrà, ma abbiamo visto che il warm-up della gomma è incredibilmente facile, a differenza delle Hypercar che fanno molta più fatica. Sta a noi piloti rimanere calmi e non stressarle troppo all'inizio, mandarla in crisi in avvio significa tirarti dietro i problemi per tutto il turno di guida".

"E non essendo confidenziali, penso sia stato trovato un ottimo compromesso, anche perché in questo modo possono essere vendute a tutti. Quando hai pneumatici confidenziali c'è il vantaggio che il gommista dedica un prodotto maggiormente a te, il che rende la velpure nella scelta delle mescole. Ma anche così com'è oggi, lo spettacolo non mancherà".

#55 Vista AF Corse Ferrari 296 LMGT3: Alessio Rovera Foto di: Ferrari

Le GT3 sono regolate dal Balance of Performance: come siete riusciti a rendere competitiva la 296 dopo le difficoltà del debutto?

DR: "Il BoP c'è per tutti e non è facile. Per quanto ci riguarda, abbiamo una vettura molto veloce, efficiente e sofisticata in curva, ma con il motore più piccolo del gruppo. Dunque avere anche la stessa potenza degli altri significherebbe andare troppo più forte; ci sta che siamo rallentati in rettilineo".

"Non è un lavoro facile perché riceviamo sempre tanto peso e, dopo i test di sviluppo, il BoP imposto alla vettura alla prima gara di Daytona 2023 ci ha dato un vero e proprio shock! Tutto il bilanciamento è cambiato, abbiamo impiegato un po' di tempo a sistemare le cose, ma credo che ora siamo a posto. Diciamo che la 296 ha fatto... paura a tutti!"

"Ma il BoP ci deve essere per bilanciare le situazioni, se pensiamo che auto come BMW hanno 100CV in più di noi. Personalmente mi piace molto il sistema del Success Ballast e delle zavorre differenziate in base ai risultati. Purtroppo c'è solo nel WEC".

Alessio Rovera, François Hériau, Simon Mann, Thomas Flohr, Francesco Castellacci, Davide Rigon, Vista AF Corse, Ferrari 296 GT3 Foto di: AF Corse

Nel WEC in equipaggio è imposto un pilota Bronze: come si stanno trovando i vostri compagni con le nuove GT3?

DR: "Thomas ha fatto una crescita esponenziale negli ultimi anni, ha un pregio enorme: è intelligentissimo e ascolta tanto i consigli, guardando attentamente ciò che facciamo e a replicarlo. Ogni volta che sale in auto impara, in generale penso anche che le GT3 abbiano avvicinato i gentlemen ai PRO. La differenza la facciamo ancora noi nei momenti cruciali, però ora il divario di capacità si è ridotto".

"Con le GTE noi PRO avevamo la possibilità di fare più la differenza e queste vetture mancano a tanti; erano più simili a delle formula, mentre le GT3 sono più 'sporche' e aggressive".

AR: "François è reduce dalle esperienze coi prototipi e sta ancora cercando di comprendere quali sono i limiti sia della vettura che suoi. Quando corri con la LMP2 hai molta più velocità in curva e possibilità di ritardare le frenate, dunque acquisisci automatismi differenti, le GT3 pesano di più e hanno minor carico aerodinamico, per cui deve capire bene come sfruttarla al massimo. La stagione è ancora molto lunga e arriverà ad essere pronto anche lui".

"La difficoltà nei doppiaggi e sorpassi sta tutta nell'intelligenza delle persone, credo che François e Thomas siano molto intelligenti e svegli, nel momento in cui si conoscono i propri limiti e si impara a decifrare la velocità con cui ti raggiungono le Hypercar, tutto diventa più semplice".

#55 Vista AF Corse Ferrari 296 LMGT3: Alessio Rovera Foto di: Alberto Manganaro

Nel 2023 la più grande impresa della 296 GT3 è stata la vittoria ottenuta dal team Frikadelli alla 24h del Nurburgring: vi piacerebbe correre sul Nordschleife?

DR: "Non ci sono mai stato, l'ho provato solo al simulatore ed è veramente una pista pazzesca e da matti... Ma siamo già molto fortunati a correre gare di livello mondiale come Daytona, Le Mans, Spa, Sebring e Petit Le Mans; il Nordschleife manca nella lista, ma diciamo che va bene così!" (ride, NDR).

"Scherzi a parte, non mi piace molto la differenza di velocità che si trova con le tante macchine in pista, alcune sono veramente esagerate in confronto alle GT3 se pensiamo che corrono auto come la Dacia o la Opel Manta. A tratti diventa pericoloso, ma se si presentasse l'occasione e ci chiedessero di andare, non ci sarebbe alcun problema".