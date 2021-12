WEC | Ridotta ancora la potenza delle LMP2

Una delle decisioni prese dal Consiglio Mondiale FIA la scorsa settimana riguardava anche l'ulteriore differenziazione tra le categorie del FIA World Endurance Championship per il 2022.

Nello specifico, gli uomini della Federazione Internazionale e quelli dell'Automobile Club de l’Ouest hanno messo nuovamente le mani sulle LMP2, dopo che simulazioni e studi dei dati hanno evidenziato necessarie modifiche tecniche a queste macchine.

Per l'anno prossimo, d'accordo con le squadre coinvolte che schierano principalmente le Oreca 07 e le Ligier nel Mondiale Endurance, si è deciso di ridurre nuovamente la potenza, dato che c'erano state delle difficoltà in termini di velocità a prestazioni una volta che le Hypercar avevano dovuto osservare il loro Balance of Performance.

Mentre non è stato specificato quanti CV siano stati tolti ai motori Gibson delle LMP2, si sa invece che la capacità del serbatoio è stata portata a 65 litri (10l in meno rispetto al passato), dunque con essa cambieranno chiaramente anche i tempi di guida imposti nei vari stint dei concorrenti.

Inoltre il kit aerodinamico versione "Le Mans" verrà utilizzato per tutta la stagione, mentre per la European Le Mans Series resterà in vigore quello "standard", dato che la LMP2 è la categoria principale del campionato.

Non ci sono state segnalazioni in merito per quanto concerne l'IMSA, che quindi dovrà regolarsi di conseguenza una volta che avrà le Hypercar e le LMDh tra le sue macchine nella Classe principale, dove al momento le DPi vanno comunque più forte e non si sono verificati problemi particolari come invece era successo in un primo momento con le LMH nel FIA WEC.

#29 Racing Team Nederland Oreca 07 - Gibson LMP2: Frits Van Eerd, Giedo Van Der Garde, Job Van Uitert Photo by: JEP / Motorsport Images