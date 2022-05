WEC | Quattro LMDh clienti per Porsche nel 2023

Il costruttore tedesco ha rivelato di avere la capacità di fornire e assistere due prototipi ibridi sviluppati in collaborazione con Multimatic Motorsport per ciascuna serie nel 2023.

Porsche vuole ancora avere privati che la rappresentino nel WEC e nell'IMSA accanto alle sue auto gestite da Penske per il ritorno alla lotta per la classifica assoluta.

Il nuovo capo di Porsche Motorsport Thomas Laudenbach ha detto a Motorsport.com: "Potremmo arrivare ad averne due in ogni serie. Questo è il massimo e non possiamo fare più di così. Una cosa è chiara, non si tratta di vendere più auto possibile, non è questo il nostro obiettivo".

"Con un prototipo di così alto livello, se vendiamo una macchina a una squadra da cliente, prima di tutto è importante che questa sia di un certo livello per gestirla e poi che possiamo supportarla. Vogliamo assicurarci che abbiano tutto per essere competitivi".

Urs Kuratle, Director, Factory Motorsport, Porsche LMDh Photo by: Porsche Motorsport

Urs Kuratle, che dirige il progetto LMDh alla Porsche, ha aggiunto che il contingente di privati non finirà necessariamente come un team di due auto che le gestisce in ogni campionato.

"Potrebbero essere due squadre, con una macchina ciascuna, sia nel WEC che nell'IMSA, ma nessun accordo è stato raggiunto con i team clienti per il 2023, per ora".

"Abbiamo avuto alcuni colloqui con i clienti, ma niente è ancora stato firmato. Sì, siamo in contatto con potenziali team, ma non ci sono 10 squadre in fila per avere una macchina come questa".

Laudenbach poi ha spiegato che il numero di Porsche LMDh a gestione privata sulla griglia nel WEC e nell'IMSA potrebbe crescere dopo il 2023.

"Con un'altra stagione possiamo avere una maggiore capacità di supporto, dato che avremo imparato di più sull'auto e di più sul lavoro con i clienti. Se avremo una o due auto in più in seguito, andrà bene".