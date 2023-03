WEC | Primo podio per la 'nuova' Prema: "L'obiettivo è chiaro"

La Prema Racing centra un ottimo podio in Classe LMP2 alla 1000 Miglia di Sebring, gara d'apertura della stagione 2023 del FIA World Endurance Championship.

Dopo le ottime cose mostrate nella passata stagione, quest'anno la squadra tricolore che collabora con Iron Lynx ha raddoppiato l'impegno schierando due Oreca e rinnovando i propri equipaggi, anche per dare una mano ai piloti di Lamborghini Squadra Corse di farsi le ossa in vista dell'arrivo del Toro in LMDh nel 2024.

E da questo punto di vista, l'equipaggio formato da Mirko Bortolotti, Daniil Kvyat e Doriane Pin si è assicurato il terzo gradino del podio con la 07-Gibson #63, risalendo pian piano la classifica da centro gruppo differenziando la strategia rispetto agli altri ed arrivando addirittura a sognare il primato nei minuti finali, quando si è reso necessario un veloce rabbocco di benzina per concludere la corsa, scivolando dal primo al terzo posto.

Podio LMP2: Vincitore della gara #22 United Autosports Oreca 07 - Gibson: Frederick Lubin, Philip Hanson, Filipe Albuquerque, secondo posto #28 Jota Oreca 07 - Gibson: David Heinemeier Hansson, Pietro Fittipaldi, Oliver Rasmussen, terzo posto #63 Prema Racing Oreca 07 - Gibson: Doriane Pin, Mirko Bortolotti, Daniil Kvyat Photo by: JEP / Motorsport Images

"Vorrei ringraziare l'intero team per il grande lavoro svolto durante la gara - ha detto Bortolotti, al ritorno su una LMP2 dopo l'esperienza del 2022 con WRT - Abbiamo combattuto per risalire dopo i problemi delle Qualifiche grazie ad un ottimo ritmo. Finire sul podio a Sebring è un bell'inizio!"

Kvyat, tornato sulla scena di un Mondiale, aggiunge: "Abbiamo fatto una bella gara dall'inizio alla fine con un ottimo lavoro da parte della squadra e dei miei compagni. C'è ancora del lavoro da fare per migliorare le cose e arrivare al primo gradino del podio, abbiamo in test un obiettivo e tutta la squadra sta lavorando per raggiungerlo. In tutti i casi, abbiamo iniziato benissimo!"

Nota di merito per la Pin, debuttante su un prototipo e subito a mostrare una grandissima qualità: "Sono molto felice di quello che abbiamo ottenuto, è una sensazione così bella che è difficile da credere! È stata un'esperienza straordinaria ottenere un podio alla mia prima gara in LMP2 con un gran ritmo. Mi sono goduta ogni giro e sono felicissima di aver partecipato a questo evento con Prema e come Iron Dame. È un ottimo inizio di stagione e non vedo l'ora che arrivino le prossime gare!".

#9 Prema Racing Oreca 07 - Gibson: Filip Ugran, Bent Viscaal, Andrea Caldarelli Photo by: JEP / Motorsport Images

Dall'altro lato del box la Oreca #9 ha visto all'esordio anche Andrea Caldarelli, assieme a Filip Ugran e Bent Viscaal, giunti ottavi dopo aver sofferto per il danneggiamento dello splitter in un contatto e un consumo gomme eccessivo.

"È stato un primo weekend positivo. Era la prima volta per me in LMP2 e nel WEC e non è stato facile entrare subito in azione, tuttavia mi sono divertito molto e la squadra ha fatto un ottimo lavoro, dandosi da fare duramente nel Prologo e cercando di mettere insieme il tutto per la gara", commenta l'abruzzese.

"Purtroppo, oggi non era la nostra giornata. Abbiamo avuto qualche problema al pit stop che ci è costato molto tempo, e anche un contatto con Filip che ci ha costretto a cambiare lo splitter. Inoltre, nei miei primi due stint, ci mancava parte dello splitter e quindi non potevamo attaccare. Comunque, la vettura gemella ha ottenuto un podio, sono davvero felice per loro, se lo sono meritato!".