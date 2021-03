WEC: presentata ufficialmente la Alpine A480 'Hypercar' LMP1

Si chiamerà A480 Hypercar ed è la vettura con la quale l'Alpine Endurance Team intraprenderà nel 2021 la nuova avventura nella massima categoria nel FIA World Endurance Championship.

In realtà "Hypercar" non è il modello del prototipo, trattandosi della Oreca LMP1 utilizzata fino all'anno passato dalla Rebellion, ma la Classe di riferimento nella quale la squadra francese se la vedrà contro le vere e nuovissime Hypercar di Toyota e Glickenhaus.

Il mezzo motorizzato Gibson è stato acquisito in inverno dalla scuderia sportiva di Renault, che in collaborazione con il team Signatech la affiderà a Nicolas Lapierre, André Negrão e Matthieu Vaxivière con il #36.

La livrea riprende il classico blu Alpine di sfondo, con il tricolore francese sul cofano motore e le fiancate, mentre il nero fa da contorno ai fanali nella sezione centrale del muso, apparendo anche sulla pinna, con il tetto dell'abitacolo che invece è bianco.

"Abbiamo una line-up di piloti completa sotto tutti i punti di vista, il nostro obiettivo è andare a podio in tutte le gare, ma la 24h di Le Mans è chiaramente il momento clou dell'anno che tutti attendiamo - ha dichiarato il team principal Philippe Sinault - L'abbiamo vinta per tre anni dal 2016 al 2020 e ci siamo laureati Campioni in LMP2 nel WEC e in ELMS, quindi era il momento di fare un salto nella categoria principale".

SCHEDA TECNICA

TELAIO

Strutture - Fibra di carbonio a nido d'ape

Carrozzeria - Carbonio/Kevlar

Sospensioni - Doppio braccio oscillante, ammortizzatori PKM

Sterzo - assistito con sistema elettrico

Lunghezza - 4645mm

Larghezza - 1995mm

Altezza - 1045mm

Passo - 2905 (anteriore 1560mm - posteriore 1550mm)

Peso - 900kg (secondo BoP)

MOTORE

Tipo - Gibson GL-458

Configurazione - V8 a 90°

Cilindrata - 4500

Potenza massima - 625CV (secondo BoP)

Regime massimo - 8400 giri/min (secondo BoP)

Lubrificazione - Carter secco / pompa dell'olio a stadi

Elettronica - Cosworth

TRASMISSIONE

Marca - Xtrac

Tipo - carter trasversale in magnesio

Cambio - Con selettore al volante a comando pneumatico

Rapporti - 6 + retromarcia

RUOTE

Gomme - Michelin 31-71/R18

Cerchi - 13"x18" anteriori e posteriori

FRENI

Dischi - Ventilati in carbonio

Pinze - Monoblocco a 6 pistoncini

SICUREZZA

Cinture - A 6 attacchi con adattatore per Hans

Serbatoio - 75l con sistema di riserva intergrato

