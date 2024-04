WEC | Presentata la 6h di Imola: "Occasione da non far scappare"

Il Terminal dell’Aviazione Generale dell’Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna ha ospitato questa mattina la presentazione ufficiale della 6h di Imola, seconda tappa del FIA World Endurance Championship 2024.

Il fine settimana del 19-21 aprile l'Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari ospiterà i grandi protagonisti della massima serie di durata, che dal 1974 non gareggiava vicino al Santerno quando allora si disputò il round del Campionato Sport Prototipi.

Fra un paio di settimane ci saranno tantissime attrazioni per il pubblico, non solo in pista con la gara che scatterà alle ore 13;00 di domenica, ma anche nei dintorni, con la Fan Zone nella quale gli appassionati potranno trovare i banchetti con gadget e materiale ufficiale delle squadre, ruota panoramica, punti ristoro e navette per il trasferimento in centro ad Imola, dove avverranno esposizioni di vetture e concerti musicali sul palco allestito in Piazza Matteotti, su cui saliranno pure i piloti per interviste e foto.

Nel suggestivo hangar dell'Aeroporto bolognese, i jet per i voli privati, la Ferrari 499P #51 e la Lamborghini Huracan GT3 EVO2 #85 delle Iron Dames hanno accolto Motorsport.com e gli altri invitati, che hanno preso parte alla conferenza stampa tenuta da Pietro Benvenuti (Direttore Generale di Formula Imola), Nazareno Ventola (AD dell'Aeroporto Marconi di Bologna), Frédéric Lequien (AD del FIA WEC), Giammaria Manghi (Capo della Segreteria della Presidenza Emilia Romagna) e Marco Panieri (Sindaco di Imola).

Presentazione 6h di Imola Foto di: Francesco Corghi

Ad aprire la conferenza è stato proprio il padrone di casa Ventola, che in quanto rappresentante del TAG del Marconi ha sottolineato quanto l'aeroporto felsineo stia lavorando a stretto contatto con Imola per creare un legame sempre più stretto anche per i tanti eventi che si tengono nella città.

"Per noi è un orgoglio lanciare l'evento del WEC ad Imola, siamo l'aeroporto della Motor Valley e abbiamo una serie di collegamenti internazionali di grande importanza e lo scorso anno abbiamo sfiorato i 10 milioni di passeggeri", ha detto Ventola.

"Da noi partono le Case automobilistiche italiane che prendono parte alle varie competizioni nel mondo e con Imola stiamo lavorando per rafforzare e arricchire le sinergie che già sono presenti. Crediamo molto in questa collaborazione, così come in quelle varie che abbiamo sul territorio, e l'Autodromo di Imola è un elemento essenziale per noi, anche per quella che è la nostra proposta nel mondo. Una collaborazione che è in evoluzione".

Presentazione 6h di Imola Foto di: Francesco Corghi

La parola è poi passata a Manghi, che ha messo in evidenza il ruolo della Motor Valley come eccellenza dell'Emilia Romagna e nel mondo.

"E' bello essere all'Aeroporto Marconi, la porta d'ingresso dell'Emilia Romagna che rappresenta la connessione con l'Italia e il mondo - ha detto - Questa è la sede dei Costruttori migliori al mondo e del Motor Valley Fest, la celebrazione di tutto ciò che sta attorno alle Case che ci distinguono nel mondo".

"Siamo la fabbrica di competenze, storia, attualità e competitività col mondo per la nostra regione. A questo è legato l'aspetto sportivo mediante le competizioni, in questi anni abbiamo portato tutto e con il WEC ora tutti i campionati principali di auto e moto sono stati qui. Col WEC entriamo in dimensioni internazionali inedite e con fattori di ricaduta concreta perché lo sport è stato dimostrato che può essere fattorie di PIL".

"Imola è un teatro centrale in questo aspetto, una casa che abbiamo riaperto dopo anni difficili in cui non c'era più la F1, tornata a grande livello nazionale e internazionale; col WEC abbiamo un ulteriore tassello nel sistema che tra pubblico, privato, istituzioni, luoghi e aziende per l'Emilia Romagna è una cartolina essenziale e fondamentale".

Presentazione 6h di Imola Foto di: Francesco Corghi

Da anni l'Autodromo è tornato teatro di grandi competizioni, un fiore all'occhiello della città diretta da Panieri, la quale vive proprio per le attività della sua pista.

"L'occasione di presentare la 6h di Imola all'Aeroporto Marconi è un legame di velocità, in pista e nel cielo, che mette insieme la città metropolitana e la Regione in un vero e proprio gioco di squadra - afferma il Sindaco - Inoltre voglio ringraziare Lequien e il suo team per il rapporto speciale che si è creato tempo fa".

"Abbiamo vissuto l'esordio della Ferrari 499P proprio ad Imola e voglio ringraziare anche i team italiani come Iron Lynx e Iron Dames, che hanno contribuito al creare quel legame con il WEC. Lo scorso anno eravamo a Le Mans per il Centenario a presentare la data di questo evento, frutto di un lavoro di squadra a 50 anni dal primo evento endurance che si tenne ad Imola".

"Questo fine settimana farà parte anche dell'evento Made In Italy, con il patrocinio del Ministero degli Esteri, e voglio ringraziare le Case che hanno deciso di entrare a far parte di questa competizione perché è l'occasione di presentare al mondo ciò che sappiamo fare a livello di impresa e tessuto economico".

"L'Autodromo è vicinissimo alla stazione e fa vivere la città, nel 2023 abbiamo vissuto il dramma dell'alluvione e come territorio c'è la necessità di un riscatto; penso che la risposta sarà forte, si parte con il WEC, poi ci sarà il ricordo di Ayrton Senna e Roland Ratzenberger, arrivando al weekend di F1 e chiudendo l'anno con le Finali Mondiali Ferrari".

"Il WEC rappresenta anche tanti eventi collaterali, garantendo a tutti gli ospiti una esperienza di altissimo livello. Stiamo investendo su manifestazioni culturali che rappresentano il territorio, come benessere e cibi, e in pista vedremo pure attività collaterali, come la celebrazione dei 250 anni della Guardia Di Finanza".

Presentazione 6h di Imola Foto di: Francesco Corghi

Nel 1974 si tenne la 1000 Km di Imola e 50 anni dopo siamo pronti a vivere una grandiosa 6 Ore, come evidenzia Benvenuti, pronto ad ospitare un'altra super serie Mondiale.

"Per noi è un grande orgoglio e un momento importante, riportare una gara di questo livello di un campionato come il WEC è avvenuto grazie a tutto ciò che ruota attorno a noi - spiega il DG di Formula Imola - Queste manifestazioni si riescono a portare solo se c'è grande sintonia tra tutte le parti in causa".

"Sarà una gara con 14 marchi rappresentati, di cui due della Motor Valley, un evento bellissimo come Autodromo che consentirà di allestire eventi di contorno per grandi e piccoli nella Fan Zone, in modo che tutti si divertano sia in pista che in centro città. Ringrazio il WEC perché fin da subito ci siamo trovati bene, spero che il progetto pensato assieme possa avere continuità negli anni".

Presentazione 6h di Imola Foto di: Francesco Corghi

Lequien è poi intervenuto parlando dell'evoluzione del calendario del WEC, in un mix tra passato, presente e futuro, e del ruolo di Imola in questo scenario.

"Dopo alcuni anni di trattative, finalmente siamo qui! Come ha detto Panieri, si è trattato di una collaborazione e di passione. Quando abbiamo cominciato a parlare con Sindaco e Autodromo non siamo partiti dai soldi, ma ci siamo soffermati su quale potesse essere il potenziale del WEC a Imola", racconta l'AD della serie.

"La prima cosa che ho chiesto era quanti spettatori si potevano attirare, perché noi di LMEM non sapevamo in realtà dove ci trovavamo. Imola è molto attraente non solo come pista, ma anche come città, e quando l'abbiamo presentata nel calendario 2024 anche i Costruttori si sono mostrati soddisfatti perché rappresenta la passione per i motori".

"Quello che cercheremo di portare non è solo una gara, ma lo spirito di Le Mans, come facciamo in tutto il mondo. Un vero e proprio Festival del motorsport per le famiglie, uno spettacolo che possa essere vissuto e goduto per tre giorni in pista e al di fuori".

"Pensando al futuro del WEC dobbiamo mantenere il sangue freddo, ricordando che non siamo la F1, ma una serie complementare. Nella storia del motorsport non è mai accaduto che ci fossero 9 Costruttori nella prima categoria, per cui dobbiamo provare a consolidarci dando alle Case ciò che cercano facendo grandi investimenti, passione e spettacolo in pista per il pubblico, poi vedremo. Ma già ora il WEC è passato ad un altro livello, questo è chiarissimo".

Presentazione 6h di Imola Foto di: Francesco Corghi

Presenti all'evento anche Antonio Fuoco, in rappresentanza della Ferrari, e Sarah Bovy delle Iron Dames, oltre a due grandi piloti del passato come Emanuele Pirro, vincitore di ben 5 24h di Le Mans, e Pier Luigi Martini, al trionfo sul Circuit de la Sarthe nel 1999.

"Imola per me e la Ferrari è una pista speciale, ci stiamo preparando al massimo e ricordo con piacere quando vinsi su questa pista il mio primo campionato in F.Renault, dunque resta nel mio cuore", ricorda Fuoco.

"Sarà un fine settimana emozionante, ricco di passione e non vediamo l'ora di scendere in pista per regalare spettacolo ai tifosi. Speriamo sia una gara combattuta contro gli altri rivali, noi faremo del nostro meglio per regalare emozioni".

Presentazione 6h di Imola Foto di: Francesco Corghi

La Bovy ha aggiunto: "Imola è uno dei miei circuiti preferiti, per cui sarà un piacere correrci. So che affronteremo una sfida molto impegnativa, come abbiamo già visto in Qatar. Saremo solo due Classi, ma è stato bellissimo da vedere e anche da farne parte".

"Ci aspetta un duro lavoro, non vediamo l'ora di iniziare e a me è subito piaciuto tantissimo come circuito, escludendo ovviamente Spa che è il mio di casa".

Presentazione 6h di Imola Foto di: Francesco Corghi

Martini, in quanto imolese puro, ha fatto un tuffo nel proprio passato: "Le emozioni che dà l'endurance sono davvero molto belle e forti, di squadra e si condividono tra tutti. E' bello vedere che questa categoria torni a brillare, da bambino sono cresciuto guardando i prototipi e andavo ad Imola a vedere queste vetture".

"Sono affascinanti e ancora oggi lo dimostrano i valori che hanno acquisito, quindi è molto piacevole e divertente vederle in azione, oltre che guidarle, naturalmente".

Presentazione 6h di Imola Foto di: Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola

Infine è toccato a Pirro concludere in grande stile la mattinata, con i suoi fantastici ricordi di Le Mans e del WEC: "Non è facile scegliere quale vittoria a Le Mans sia stata la più bella perché è come avere 5 figli, per cui l'amore dato ad uno viene moltiplicato per tutti gli altri. Ma sono davvero contento di poter dare il mio piccolo contributo a questa grande manifestazione e ammiro tanto quello che viene fatto nella Motor Valley e nella città di Imola".

"C'è un grande spirito di collaborazione e di essere propositivi, se fossero tutti così l'Italia starebbe molto bene. Le gare endurance sono lunghe, che da anni sono diventate di pura velocità. Una volta si pensava al risparmio del mezzo meccanico per strategia, poi è subentrata la tecnologia e l'elettronica, per cui ai piloti veniva richiesto di guidare sempre al massimo".

"Ogni decimo perso in una curva era come regalarlo ai rivali, senza dimenticare che un errore può avere un peso negativo sia che si tratti di endurance che di gare sprint. Una delle cose più belle è proprio lo spirito di squadra, solitamente i piloti sono egoisti e corrono per sè stessi in primis; l'endurance è una catena e un anello debole come un pilota incompleto da questo punto di vista non fa funzionare le cose".

"E' una soddisfazione il creare qualcosa insieme e ricordalo, perché preparare una gara del genere ti porta a vivere una serie di emozioni che ti restano dentro, creando legami forti con le persone".

"Imola è un circuito tosto, non ha tanti rettilinei e una delle difficoltà dell'endurance sono i sorpassi e i doppiaggi. Ogni categoria ha diritto a lottare per la vittoria, per cui le posizioni vanno guadagnate e farsi strada tra le varie vetture non è semplice, perdendo e rischiando il meno possibile".

"In tutta la mia carriera sono stato abbastanza scarso nei sorpassi, ma dopo tanti anni di endurance ho imparato moltissimo su come si muovono le auto in pista. Spero che il pubblico risponda presente ad una opportunità di vivere il motorsport da non farsi sfuggire. Quando si creano i calendari si va dove c'è maggior affluenza e se l'Italia non fa vedere che c'è orgoglio e passione di avere corse del genere, si rischia che vadano altrove".

"Inoltre c'è l'occasione di vivere a pieno un fine settimana unico, una emozione e una avventura, non solo la gara in pista, proprio come a Le Mans. Nelle 24h il vero protagonista è la gara, in F1 è più il pilota, e anche chi viene a vederle le vive molto più intensamente".