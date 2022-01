WEC | Prema cala il tris Kubica-Delétraz-Colombo per la LMP2

La Prema ha ufficializzato i piloti con i quali farà il suo esordio in Classe LMP2 nel FIA World Endurance Championship per la stagione 2022.

Robert Kubica, Louis Delétraz e Lorenzo Colombo saranno impegnati quest'anno al volante della Oreca 07-Gibson griffata Prema Orlen Team e preparata in collaborazione con Iron Lynx.

Kubica e Delétraz sono i Campioni in carica della ELMS dopo una grande avventura con il Team WRT, mentre per Colombo si tratta del debutto in una categoria totalmente nuova, essendo giovanissimo ed impegnato fino a ieri con le monoposto.

"Sono felice di unirmi al Prema Orlen Team, ho già corso con loro nella Formula 3 Euro Series 2003, conosco la famiglia Rosin e alcune persone chiave da allora, e anche se è passato molto tempo, sappiamo tutti dalle monoposto che la squadra è estremamente competitiva", dichiara il polacco.

"È una nuova sfida per la squadra e anche per me, dato che l'anno scorso ho corso solo in tre eventi WEC, tra Le Mans e i due del Bahrain. Sono felice di lavorare con Louis, che conosco dall'anno scorso in ELMS e Le Mans, e Lorenzo. Non vedo l'ora di affrontare questa sfida che richiederà molto lavoro e dedizione. Speriamo di essere in grado di iniziare la stagione bene, senza grandi problemi. Abbiamo molto su cui lavorare".

Delétraz ha aggiunto: "Sono lieto di unirmi al team Prema, non c'è bisogno di presentare la squadra, ho corso contro di loro molti anni con le monoposto e il successo che hanno avuto parla da solo. Il team ha molto da imparare dall'endurance, ma abbiamo grandi ambizioni, persone di talento e molta motivazione. Fare squadra con Robert dopo il nostro titolo ELMS 2021 è fantastico e anche Lorenzo si unisce a noi. Non vedo l'ora di iniziare la stagione insieme".

Carico anche Colombo "Sono felice di correre con Prema nel Mondiale Endurance! Ho un sacco di cose nuove da imparare, ma mi sento molto fiducioso su squadra e compagni con cui condividerò la macchina. Sono sicuro che mi aiuteranno a tirare fuori tutto quello che ho e a diventare più professionale come pilota. Non vedo l'ora di iniziare e dare il meglio di me per ottenere risultati importanti per tutti!"

Il Direttore del team, Rene Rosin, ha chiosato: "Iniziare una nuova avventura con così tanto potenziale a disposizione non accade spesso, e devo dire che la prospettiva di correre nel WEC e alla 24 Ore di Le Mans è incredibilmente eccitante. Sono orgoglioso della quantità di lavoro che la squadra ha fatto nel tempo a disposizione, e sono estremamente fiducioso che la nostra formazione di piloti sarà all'altezza dell'occasione".

"È fantastico avere Robert, assieme a Louis abbiamo probabilmente una delle coppie più forti disponibili. Inoltre, non vediamo l'ora di lavorare con Lorenzo. Lo conosciamo dalle monoposto come uno dei prospetti più interessanti in giro, e sono sicuro che da rookie imparerà e migliorerà molto rapidamente".