WEC, Portimao: Project 1 ritira una 911, novità in ARC e RealTeam

Scende a 32 il numero delle vetture che prenderanno parte alla 8h di Portimão, prossimo round del FIA World Endurance Championship che si svolgerà il weekend dell'11-13 giugno.

Questo perché ci sono pessime notizie in casa Project 1, la cui Porsche 911 RSR-19 #46 è stata ritirata dall'evento dell'Algarve.

La squadra tedesca si è arresa ancora una volta dallo schierare la sua vettura in Classe LMGTE Am, sempre per via del botto avvenuto nel corso del Prologo di Spa-Francorchamps, dove Anders Buchardt era andato a sbattere violentemente provocando danni irreparabili al mezzo.

Dopo ulteriori analisi, è stato evidente che la Porsche è del tutto inutilizzabile, per cui lo stesso Burchardt, più Dennis Olsen e Axcil Jefferies salteranno pure la gara portoghese.

Nel frattempo, in Classe LMP2 RealTeam Racing/TDS Racing e ARC Bratislava hanno completato le rispettive formazioni.

Sulla Oreca 07-Gibson #70 della squadra svizzera vedremo all'opera Mathias Beche al posto di Loïc Duval, che volerà oltreoceano per la gara IMSA di Detroit. Il rossocrociato si unirà ad Esteban Garcia e Norman Nato per dare l'assalto alla categoria Pro/Am.

Nella medesima divisione, anche la ARC proverà a dire la sua con Oliver Webb, Miroslav Konopka e il neoassunto Thomas Jackson, il quale dovrà salire sulla Ligier JSP217 #44 della formazione slovacca.

La partenza della 8h di Portimão è prevista per mezzogiorno di domenica 13 giugno; il round verrà trasmesso in diretta su Motorsport.tv.

FIA WEC - 8h di Portimao: Entry-List