WEC, Portimao, Libere 2: tris LMP2, Alpine in scia

Sono ancora le LMP2 a dettare legge al termine delle Prove Libere 2 del FIA World Endurance Championship a Portimão.

Dopo il miglior crono stabilito ieri pomeriggio dalla Jota Sport, stamattina la seconda sessione da 90' ha visto svettare ancora le Oreca, con la 07-Gibson #22 della United Autosports a fermare le lancette sull'1'31"984 con Paul Di Resta/Phil Hanson/Wayne Boyd.

A soli 20 millesimi dalla vettura leader abbiamo la #31 del Team WRT (Ferdinand Habsburg/Charles Milesi/Robin Frijns), con vicinissima la #34 Inter Europol Competition che Jakub Smiechovski/Alex Brundle/Louis Delétraz.

Dietro queste tre LMP2 si piazza la Alpine A480-Gibson LMP1 #36, ripetendosi come migliore della Classe Hypercar grazie ad André Negrão/Matthieu Vaxivière/Nicolas Lapierre in 1'32"074, ampiamente davanti alle due Toyota.

La più veloce delle GR010 Hybrid è la #8 di Sébastien Buemi/Kazuki Nakajima/Brendon Hartley, settima assoluta, mentre la #7 di Kamui Kobayashi/Mike Conway/José María López chiude nona.

In Top5 assoluta abbiamo anche la Oreca #28 di Jota Sport affidata a Sean Gelael/Stoffel Vandoorne/Tom Blomqvist e la #21 di DragonSpeed USA (Ben Hanley/Juan Pablo Montoya/Henrik Hedman), al comando delle LMP2 Pro-Am, con la seconda auto di Jota (#38 Roberto Gonzalez/António Félix Da Costa/Anthony Davidson) ottava generale.

Alle spalle della Toyota #7 ci sono invece gli altri due team LMP2 che compongono il 'podio virtuale' Pro-Am, ossia High Class Racing (#20 Anders Fjordbach/Dennis Andersen/Jan Magnussen) e Racing Team Nederland (#29 Frits Van Eerd/Giedo Van Der Garde/Job Van Uitert), che battono il RealTeam Racing/TDS (#70 Esteban Garcia/Mathias Beche/Norman Nato).

In coda a questo gruppo, con il 13° crono assoluto, ecco la nuovissima Glickenhaus Hypercar. La 007 LMH #709 di Romain Dumas/Richard Westbrook/Ryan Briscoe stavolta è più staccata dalla vetta rispetto a ieri, ma va anche detto che sta incontrando una serie di problemini tecnici (stamattina al selettore delle marce) che le impongono spesso di rientrare ai box per sistemare ogni tipo di noia.

In Classe LMGTE Pro c'è la risposta della Ferrari-AF Corse, con l'1'38"901 siglato dalla 488 #52 di Miguel Molina/Daniel Serra, sufficiente a battere le Porsche 911 RSR-19 di Neel Jani/Kévin Estre/Michael Christensen (#92) e Gimmi Bruni/Richard Lietz/Frédéric Makowiecki (#91).

Quarta la seconda "Rossa" di AF Corse, la #51 di James Calado/Alessandro Pier Guidi, distante dalla sua gemella.

In Classe LMGTE Am è invece la Porsche ad ottenere sempre la testa della classifica. Stavolta sono Matteo Cairoli/Egidio Perfetti/Riccardo Pera a chiudere al comando in 1'39"266 con la 911 #56 del Team Project 1, precedendo la Ferrari #47 di Cetilar Racing degli ottimi Giorgio Sernagiotto/Antonio Fuoco/Roberto Lacorte.

Il terzo posto della categoria va invece alla Porsche #86 di GR Racing (Tom Gamble/Michael Wainwright/Benjamin Barker), con dietro quella #77 di Dempsey Proton Racing (Christian Ried/Jaxon Evans/Matt Campbell) e la Ferrari #85 di Iron Lynx del trio 'rosa' Rahel Frey/Michelle Gatting/Manuela Gostner, le quali battono i compagni Andrea Piccini/Claudio Schiavoni/Matteo Cressoni della #60 e la Aston Martin #33 di TF Sport (Ben Keating/Dylan Pereira/Felipe Fraga).

Segue la Vantage la Ferrari #83 di AF Corse (François Perrodo/Nicklas Nielsen/Alessio Rovera).

In grassetto i nomi dei piloti autori del miglior tempo

La 8h di Portimão, secondo round del FIA WEC 2021, sarà visibile su Motorsport.tv