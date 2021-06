WEC, Portimao, Libere 1: la Jota LMP2 davanti ad Alpine e Toyota

La Jota svetta al termine delle Prove Libere 1 del FIA World Endurance Championship, con team e piloti che hanno cominciato a lavorare in vista della 8h di Portimão che si svolgerà domenica.

All'Algarve è una LMP2 ad ottenere il miglior tempo davanti all'Alpine e alle due Toyota Hypercar. La Oreca 07-Gibson #38 condotta da Roberto Gonzalez/António Félix da Costa/Anthony Davidson chiude in testa con il crono di 1'33"752, battendo per questione di 29 millesimi la LMP1 A480-Gibson #36 affidata dal Team Signatech ad André Negrão/Matthieu Vaxivière/Nicolas Lapierre.

Terzo e quarto tempo invece per le Toyota GR010 Hybrid, entrambe in scia ai primi due, con Sébastien Buemi/Kazuki Nakajima/Brendon Hartley che sulla #8 fanno meglio dei compagni di squadra della #7, Kamui Kobayashi/Mike Conway/José María López.

Per il momento la Casa giapponese non si è lamentata del Balance of Performance impostole, ma se continueremo a vedere una LMP2 sugli stessi crono delle Hypercar, non ci sarà da sorprendersi nel sentire le medesime lagne di Spa-Francorchamps.

E a proposito di Hypercar, la Glickenhaus ha finalmente fatto il suo esordio in una vera e propria competizione, dopo i tanti test di sviluppo svolti. Per il momento la 007 LMH #709 di Romain Dumas/Richard Westbrook/Ryan Briscoe ottiene il 12° tempo assoluto ad 1" dalla vetta.

Tornando invece al resto della graduatoria, Top5 per la Oreca #34 di Inter Europol Competition che Jakub Smiechovski/Alex Brundle/Louis Delétraz piazzano seconda fra le LMP2, tenendosi dietro la #21 di DragonSpeed (Ben Hanley/Juan Pablo Montoya/Henrik Hedman), migliore delle Pro-Am della seconda categoria.

Il settimo posto lo firmano invece i ragazzi della United Autosports con la Oreca #22 di Paul Di Resta, Phil Hanson e del neoarrivato Wayne Boyd, chiamato a sostituire all'ultimissimo momento Fabio Scherer, risultato positivo al Coronavirus dopo i due tamponi effettuati all'arrivo in Portogallo.

Con l'ottavo piazzamento, il Racing Team Nederland porta la Oreca #29 di Frits Van Eerd/Giedo Van Der Garde/Job Van Uitert al secondo posto Pro-Am LMP2, mentre il terzo va alla 07 del RealTeam Racing/TDS (#70 Esteban Garcia/Mathias Beche/Norman Nato), che è in Top10 assoluta dietro alla Oreca #28 di Sean Gelael/Stoffel Vandoorne/Tom Blomqvist (Jota) e davanti alla #31 del Team WRT (Ferdinand Habsburg/Charles Milesi/Robin Frijns) e #20 di High Class Racing (#20 Anders Fjordbach/Dennis Andersen/Jan Magnussen).

In Classe LMGTE Pro, doppietta per le Porsche 911 RSR-19 di Neel Jani/Kévin Estre/Michael Christensen (#92) e Gimmi Bruni/Richard Lietz/Frédéric Makowiecki. 1'40"227 è il tempo di riferimento per la categoria, con le Ferrari di AF Corse che chiedono al terzo (#52 Miguel Molina/Daniel Serra) e quarto posto (#51 James Calado/Alessandro Pier Guidi) piuttosto staccate.

Porsche bene anche in LMGTE Am grazie all'1'41"202 che firmano Christian Ried/Jaxon Evans/Matt Campbell con la #77 della Dempsey-Proton Racing, dando un paio di decimi alla 488 #60 di Iron Lynx (Andrea Piccini/Claudio Schiavoni/Matteo Cressoni), che si tiene alle spalle per un soffio la 911 #56 del Team Project 1 affidata a Matteo Cairoli/Egidio Perfetti/Riccardo Pera.

La migliore delle Aston Martin è la #98 di Paul Dalla Lana/Augusto Farfus/Marcos Gomes, i quali terminano in Top5 di categoria con dietro la Ferrari #54 di AF Corse (Thomas Flohr/Francesco Castellacci/Giancarlo Fisichella), la Vantage #33 di TF Sport (Ben Keating/Dylan Pereira/Felipe Fraga) e le Ferrari #83 di AF Corse (François Perrodo/Nicklas Nielsen/Alessio Rovera) e #85 di Iron Lynx-Iron Dames (Rahel Frey/Michelle Gatting/Manuela Gostner).

In grassetto i nomi dei piloti autori del miglior tempo

