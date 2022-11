WEC | Porsche: livrea speciale per l'ultima gara della GTE Pro Le Porsche sfoggeranno una livrea speciale in occasione della gara conclusiva del FIA World Endurance Championship del prossimo fine settimana in Bahrain, per commemorare la categoria GTE Pro, che andrà in pensione l'anno prossimo.

Di: Rachit Thukral Utilizzando il bianco come colore di base, le due Porsche 911 RSR-19 sfoggeranno strisce di colore rosso, blu, rosa, nero, oro e grigio sul frontale, sulle fiancate e sull'ala posteriore. Ognuna di queste tonalità deriva da un classico design di Porsche Motorsport, compresa la combinazione di colori "pink pig" con cui Porsche ha conquistato la vittoria di classe alla 24 Ore di Le Mans nel 2018. Entrambe le auto porteranno anche un grande messaggio "Goodbye" in inglese sopra al parabrezza e sul tetto nelle lingue nazionali di tutti i Paesi in cui la 911 RSR ha corso, a significare l'ultima gara della categoria GTE Pro, la più amata dai fan. Porsche rende omaggio anche ai piloti che hanno fatto parte del suo programma WEC nel corso degli anni, con i loro nomi scritti in bianco su un tetto completamente nero. Inoltre, le 16 gare vinte da Porsche da quando è entrata a far parte della classe GTE Pro nel 2013 sono menzionate sui parafanghi di entrambe le vetture. "Le nostre vetture saranno davvero accattivanti in occasione dell'ultimo round del FIA WEC. Non vedo l'ora di vedere la reazione dei fan", ha dichiarato Thomas Laudenbach, vicepresidente di Porsche Motorsport. "La classe GTE-Pro del Campionato Mondiale Endurance sarà eliminata alla fine della stagione 2022. Quindi, questo sarà il canto del cigno per lala 911 RSR del team ufficiale". "Per questa occasione molto speciale, i nostri designer hanno creato una livrea che, a mio parere, rappresenta meravigliosamente la storia e i successi dell'ultimo decennio. E la ciliegina sulla torta arriverà in Bahrain: Puntiamo a vincere la gara e i titoli costruttori e piloti". Porsche 911 RSR livery for Bahrain Photo by: Porsche La 8 Ore del Bahrein segna l'ultima gara per la divisione GTE Pro, che al suo apice ha visto la partecipazione di Ferrari, Ford, BMW e Aston Martin, oltre a Porsche. Tuttavia, l'interesse per la categoria è diminuito nel corso degli anni e solo cinque vetture partecipano all'intera stagione 2022, con due vetture schierate da Porsche e Ferrari, integrate da una sola Corvette. Le vetture costruite secondo i regolamenti GTE, tra cui la Porsche 911 RSR-19, continueranno a partecipare al WEC per un altro anno nel 2023 nella classe GTE Am, prima di lasciare il posto a una nuova categoria riservata esclusivamente alle vetture GT3. La scomparsa della divisione GTE Pro, tuttavia, non segna la fine della partecipazione di Porsche al WEC, poiché l'anno prossimo passerà alla categoria regina con la 963 LMDh.