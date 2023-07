WEC | Porsche a Monza per il podio e... "Far arrabbiare Ferrari"

La griglia di partenza del FIA World Endurance Championship per la 6h di Monza si rimpolpa grazie alla Porsche, che nel fine settimana si presenta con ben quattro vetture in Classe Hypercar.

Come era stato già anticipato, alle 963 LMDh ufficiali gestite dal Team Penske si aggiungeranno le private di Jota - già vista in azione a Spa-Francorchamps e Le Mans - e per la prima volta quella di Proton Competition.

In Brianza le auto tedesche vogliono riscattarsi perché se è vero che le prestazioni sono state piuttosto positive fino ad oggi, purtroppo qualche problema tecnico e di gestione ancora lo abbiamo visto nelle passate gare.

Ne sono consapevoli i piloti ufficiali (Michael Christensen/Frédéric Makowiecki/Dane Cameron della #5 e Kévin Estre/Laurens Vanthoor/André Lotterer della #6)(Germany) e anche i vertici della squadra tedesco-statunitense, che in Brianza vogliono tornare a lottare per quel podio raggiunto solamente in una occasione quest'anno.

#5 Porsche Penske Motorsport Porsche 963: Dane Cameron, Michael Christensen, Frederic Makowiecki Photo by: Porsche

"Dobbiamo lasciarci alle spalle gli eventi di Le Mans. Anche se stiamo analizzando attentamente quello che è successo, ovviamente guardiamo avanti e a Monza ci aspetta un grande spettacolo - dice Urs Kuratle, Direttore del programma ufficiale LMDh - Spero che l'enorme potenziale della vettura si trasformi in tanti punti presi".

Jonathan Diuguid, Direttore Generale di Porsche Penske Motorsport, aggiunge: "Il nostro team WEC di Mannheim ha avuto solo poche settimane dopo Le Mans per preparare Monza. La gara di 24 Ore non ha dato i risultati che avremmo voluto. Ma è stata fatta tanta strada da Sebring a Le Mans e stiamo crescendo come squadra con miglioramenti visibili in pista".

"Dobbiamo solo trovare un ritmo costante e affidabilità per trasformare questo in risultati regolari da podio. Ci troviamo di fronte a una concorrenza estremamente forte, ma il nostro obiettivo per la gara di Monza è chiaro: vogliamo portare a casa un altro podio con la Porsche 963".

Convinto che la stagione sia ora ad una svolta anche Thomas Laudenbach, Vice Presidente di Porsche Motorsport: "A causa dei risultati di Le Mans, abbiamo perso contatto con il vertice nella lotta per il campionato, quindi ci concentreremo sui successi individuali per le prossime gare".

"Conosciamo bene il circuito di Monza. Abbiamo fatto dei test con la 963 e sfrutteremo al meglio quanto acquisito in quelle occasioni. Monza è la gara di casa della Ferrari e sarebbe davvero bello poter farli... arrabbiare! . Sono anche ansioso di assistere alla prima uscita della Porsche 963 del team clienti Proton Competition".

Proton Competition Porsche 963 Photo by: Proton Motorsport

E a proposito di Proton, sulla 963 #99 in livrea bianca coi colori di WeatherTech Racing rivedremo con piacere nella serie Gimmi Bruni, che condividerà l'abitacolo assieme ad Harry Tincknell e Neel Jani in una sfida senza nulla da perdere.

“Finalmente torno nel WEC! Sono carichissimo per correre con la 963 di Proton Competition e sarà molto interessante perché siamo all'esordio con questa vettura ibrida - spiega il romano - Non abbiamo avuto modo di svolgere test, per cui andremo direttamente in gara".

"Per questo motivo non dobbiamo avere aspettative troppo alte: i nostri concorrenti sono per lo più squadre gestite ufficialmente con molti mesi e innumerevoli chilometri di esperienza. Vogliamo recuperare in fretta, ma abbiamo tantissimo da imparare. Per me, in quanto italiano, è naturalmente qualcosa di molto speciale il fatto di festeggiare il nostro debutto con la Porsche 963 proprio a Monza!".

Christian Ried, proprietario del team Proton Competition, aggiunge: "Abbiamo ricevuto la vettura solo giovedì scorso e non abbiamo avuto la possibilità di effettuare alcun test prima del weekend di gara a Monza, che quindi consideriamo come collaudo. Per noi si tratta soprattutto di accumulare il numero più alto possibile di chilometri con la 963 per raccogliere il maggior numero di dati e di informazioni".

"Per quanto riguarda i nostri obiettivi sportivi, siamo ovviamente limitati in queste circostanze. Sono certo che con il nostro team esperto e il forte trio di piloti faremo rapidi progressi".