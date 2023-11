WEC | Porsche, 992 pronta: "LMGT3 per i clienti? In teoria sì..."

Dopo un primo anno di esordio nelle serie GT, la nuovissima Porsche 911 GT3-R in versione 992 si appresta a fare la sua prima apparizione nel FIA World Endurance Championship.

Dal 2024 la Classe LMGTE verrà sostituita infatti dalla LMGT3 e la Casa di Weissach verrà rappresentata dal team Manthey, fresco di titolo conquistato nel DTM con Thomas Preining.

Il 2023 della vettura tedesca ha avuto inevitabilmente alti e bassi, tra cui anche qualche problemino di fornitura a chi l'aveva ordinata per i ben noti problemi di approvvigionamento delle componenti, ma nel complesso i risultati sono positivi.

Resta ora da capire che piega prenderà il mondo del GT3 approdando alla massima serie endurance sotto FIA e ACO; in questa esclusiva intervista rilasciata a Motorsport.com, il Vice Presidente di Porsche Motorsport, Thomas Laudenbach, fa il punto della situazione, soddisfatto per i trofei portati a casa, ma senza nascondere qualche perplessità per il futuro.

Photo by: Porsche Thomas Laudenbach, Porsche Penske Motorsport

Cosa significa per lei il titolo DTM?

"E' molto importante, è una serie di un nostro cliente e sapete quanto sia importante lo sport clienti per Porsche. Il DTM è a un livello molto alto. Thomas Preining ha fatto benissimo, è uno dei nostri piloti ufficiali, il che è positivo. Ora tocca a lui, è fantastico vedere come qualcuno cresca con noi, passando per la nostra serie Cup, ed è bello vedere che vince il suo primo grande titolo con il nostro marchio".

Ha provato la 963 LMDh ai Rookie Test, il suo futuro è nelle corse di prototipi?

"In generale, vedo per lui un futuro in vari ambiti, ma non c'è ancora una decisione, anche se qualcosa posso immaginarlo. Facciamo un passo per volta, ovviamente ha dimostrato di essere un buon pilota e noi l'abbiamo capito. Ha avuto una grande forza mentale nel gestire tutta la pressione. Basta guardare l'ultimo fine settimana, impressionante! Due pole position, due vittorie in gara; ha chiaramente espresso risultati. E quindi siamo più che lieti di lavorare con lui e ci siederemo insieme ad un tavolo per capire cosa ci riserva il futuro. Le possibilità in Porsche Motorsport sono tantissime, ma non abbiamo fretta, vedremo anche come si adatterà lui".

Come vede la formazione delle griglie WEC ed IMSA per il prossimo anno, quando arriveranno le GT3?

"Dato che il WEC ospita Le Mans, che è la gara endurance più importante del mondo, sappiamo tutti che l'interesse è piuttosto alto. Tutti hanno ricevuto due posti, ora arriva il discorso delle GT3. L'ho sempre detto: le corse GT sono per i nostri clienti, molto importanti e ad un livello altissimo e professionale. Penso che ce ne saranno tante".

Photo by: AG Photo #24 Car Collection Motorsport Porsche 911 GT3 R: Niki Leutwiler, Ivan Jacoma, Alex Fontana

Sono supportate dalle Case, però...

"Sì, ci saranno tanti team ufficiali in supporto. Personalmente, non sono felice al 100% di ciò, ma seguiremo questo percorso e vedremo se funzionerà. Non c'è molto da dire perché c'è anche una sorta di incertezza, poi non è un segreto che Manthey avrà due Porsche in griglia e che abbia dimostrato le sue capacità anche nel DTM. Sono stati il nostro team ufficiale con la RSR per molti anni, quindi sanno cosa stanno facendo. Ma ancora una volta, questo sarà un approccio di corse clienti. Vedremo se sarà realmente così".

Ci saranno aggiornamenti alla 911 GT3-R 992, visti i problemi di quest'anno?

"La macchina va bene, ha appena vinto il DTM. Se si vuole, qualcosina si può sempre fare, ma sicuramente non rielaboreremo la vettura. Fondamentalmente, rimarrà così com'è. Penso che se guardiamo i vari campionati fatti nel 2023, ha funzionato bene, altrimenti non avremmo vinto il DTM. Continueremo così e riprenderemo la produzione per le nuove".

Avete ricominciato a farle, dopo la pausa estiva?

"La gente compra ancora automobili, non in cifra enorme, ma non è che abbiamo interrotto la produzione in generale. Quindi è solo che non producevamo costantemente".

Ci sono stati alcuni problemi nella catena di fornitura...

"Sì, è vero. E ovviamente si deve sempre trovare un compromesso tra la costruzione di nuove auto o la disponibilità di tutti i ricambi per le auto esistenti. E' normale, se si vede che alcuni pezzi non sono disponibili, o che non lo sono nella quantità che vorremmo avere, bisogna valutare il numero di ordini".

Informazioni aggiuntive di Rachit Thukral e Gary Watkins