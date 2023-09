WEC | Pierson, Varrone e Doquin ai Rookie Test in Bahrain

Il FIA World Endurance Championship ha pubblicato i nomi dei tre giovani piloti che avranno l'occasione di prendere parte ai 'Rookie Test' in programma in Bahrain domenica 5 novembre.

Come ogni anno, al termine della stagione - che si concluderà appunto a Sakhir il 4 novembre con la 8h del Bahrain - alcuni ragazzi scelti dall'Automobile Club de l'Ouest in collaborazione con FIA e promotori della serie, potranno provare le vetture Campioni delle rispettive categorie per almeno 30 giri.

Josh Pierson, protagonista con la United Autosports in Classe LMP2, è già sicuro di salire a bordo della Toyota GR010 Hybrid in quanto laureatasi Regina delle Hypercar alla 6h del Fuji che si è disputata la settimana scorsa.

Nicolas Varrone, neo Campione di Classe LMGTE AM a bordo della Corvette #33, guiderà invece una Oreca LMP2; rimane da capire di quale 07-Gibson si tratta, poiché in lizza per il titolo ci sono ancora il Team WRT, Inter Europol Competition e United Autosports.

Infine la Corvette C8.R GTE verrà affidata ad Antoine Doquin, 19enne francese messosi in luce in ELMS con la LMP3 della Racing Spirit of Leman e già visto in Asian Le Mans Series l'anno passato.

#23 United Autosports Oreca 07 - Gibson: Joshua Pierson, Oliver Jarvis Photo by: JEP / Motorsport Images

"Sono davvero entusiasta di fare la mia prima volta su una Hypercar, soprattutto con un team come Toyota che ha esperienza e passione per questo sport - ha dichiarato Pierson - Sono estremamente onorato e grato di essere stato selezionato per questo progetto e non vedo l'ora di mettermi al volante".

"Vorrei anche ringraziare United Autosports, i miei co-piloti e il mio allenatore, Stephen Simpson, perché a loro devo gran parte dei miei progressi come pilota. Non vedo l'ora di iniziare!".

Contentissimo anche Varrone: "Sono molto onorato di essere stato selezionato dal WEC per partecipare al Rookie Test in Bahrain. Questo è stato un anno fantastico con Corvette Racing. Non potevo immaginare una stagione migliore in questo campionato, siamo riusciti a conquistare il titolo in anticipo e a vincere la 24 Ore di Le Mans, che era il nostro obiettivo principale in questa stagione".

"Quindi, è fantastico avere la possibilità di guidare la vettura vincitrice del campionato WEC in LMP2. È una cosa molto bella per me. Ovviamente guido le GT, ma il mio obiettivo è l'Hypercar, quindi questo è un altro passo avanti per la mia carriera. Sarà bello salire sulla LMP2 e sono sicuro che mi divertirò. Grazie al WEC e a tutti per questa opportunità".

#7 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Ibrido: Mike Conway, Kamui Kobayashi, Jose Maria Lopez Photo by: Andy Chan

Doquin: "Sono ansioso di fare i miei primi giri al volante di una vettura del FIA WEC. Vorrei esprimere la mia gratitudine al campionato e a Corvette Racing per avermi dato questa opportunità. È per me motivo di orgoglio sapere che guiderò una vettura che ha vinto il titolo nella sua categoria".

"Dopo aver gareggiato e vinto nella Le Mans Cup e poi in European Le Mans Series, questo è il logico passo avanti nel mio percorso di endurance. Non vedo l'ora di arrivarci, di scoprire l'auto, il team, la pista e questo ambiente unico".

Frédéric Lequien, AD del FIA WEC, chiosa: "Nel FIA WEC non mancano i piloti di talento e il fatto che Josh, Nicolas e Antoine siano stati scelti testimonia l'alto livello dei ragazzi che abbiamo sia nel Mondiale che nell'ELMS".

"Cerchiamo sempre di coltivare i giovani talenti nelle gare endurance e abbiamo visto in passato quanto i nostri test per esordienti possano essere utili per le future loro carriere. Non vediamo l'ora di vedere le prestazioni di tutti e tre questi piloti al volante in Bahrain".