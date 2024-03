WEC | Peugeot: svelata la 9X8 2024, ala e ruote le grandi novità

Ecco finalmente com'è la nuova Peugeot 9X8 che prenderà parte alla stagione 2024 del FIA World Endurance Championship a partire dalla 6h di Imola.

La Casa del Leone ha lavorato per tutto l'inverno sull'evoluzione della sua Hypercar per cercare di renderla più competitiva, dopo che la avveniristica versione presentata nel 2021 e scesa in pista per la prima volta nel 2022 aveva mostrato diverse lacune, prima a livello tecnico e poi ovviamente anche come rendimento.

L'assenza della famigerata ala posteriore è ora stata sopperita dall'aggiunta dell'appendice aerodinamica fissata alle paratie che già erano state aplicate sopra i passaruota posteriori. La posizione rimane molto bassa rispetto ai canoni delle altre vetture rivali, ma se non altro ora qualcosa c'è, con la speranza che ciò dia quel qualcosa in più anche su piste di differente natura rispetto a Le Mans e Monza.

L'altra grande novità riguarda la misura delle ruote, che sul modello precedente risalente ai regolamenti Hypercar di prima generazione (2020/2021) erano da 31" sia all'anteriore che al posteriore. Ora per quelle davanti è stata adottata la misura da 29", mentre dietro si passa a quelle da 34", scelta pressoché comune per tutti i prototipi della categoria.

Queste due modifiche hanno comportato anche una revisione del disegno del fondo vettura, nato chiaramente per generare quel carico aerodinamico assente per la mancanza dell'ala posteriore, e di tutta la carrozzeria nella parte del retrotreno per il 90%. Curiosamente, per ora non è stato specificato il numero di gettoni di omologazione (i cosiddetti 'Evo Jokers') spesi in Peugeot per avere l'approvazione da parte di FIA e ACO, anche se chiaramente qualcosa è stato.

Peugeot Totalenergies Peugeot 9X8 Foto di: Peugeot Sport

"Abbiamo fatto scelte che ora non sono più quelle giuste e questa differenza di prestazioni non è stata sufficientemente compensata dal Balance of Performance nel 2023", ha spiegato Olivier Jansonnie, Direttore Tecnico di Peugeot Sport.

"L'idea era quindi quella di tornare a un design dell'auto che fosse simile a quello dei nostri concorrenti, in modo che potesse poi ricevere un trattamento equivalente dal BoP. Per questo motivo abbiamo deciso di abbandonare l'utilizzo di pneumatici identici da 31/31 cm su tutte le ruote, scegliendo di montare pneumatici da 29 cm all'anteriore e da 34 cm al posteriore".

"A rigor di termini, non è un'auto nuova, in quanto ha lo stesso telaio, ma ci sono molti aggiornamenti. Affinché gli pneumatici funzionassero in modo efficace, abbiamo dovuto modificare il baricentro della 9X8, il che significava spostare alcuni componenti e lavorare per renderne altri più leggeri".

"E per avere un migliore equilibrio aerodinamico, abbiamo anche dovuto cercare di ridistribuire i carichi aerodinamici, il che ci ha portato a riprogettare circa il 90% dei componenti della carrozzeria, in particolare aggiungendo l'ala posteriore".

"Oltre a tutto questo, abbiamo deciso di utilizzare questa nuova omologazione per aggiungere alcuni aggiornamenti di affidabilità e prestazioni che ci daranno le migliori opportunità del campionato".

Peugeot Totalenergies Peugeot 9X8 Foto di: Peugeot Sport

Da marzo dello scorso anno sono cominciate le progettazioni, in parallelo agli impegni nel WEC dove la 9X8 è riuscita a conquistare il podio alla 6h di Monza del luglio scorso, ma soffrendo terribilmente nelle altre gare.

Ecco dunque che le vere e proprie operazioni in pista sono partite dopo l'estate, arrivando ad oggi con una macchina che - sulla carta - dovrebbe essere in grado di dire la sua ovunque.

"È stato un progetto nel progetto, che ha aumentato notevolmente il carico di lavoro del team. Ma abbiamo potuto contare sull'impegno costante del team e ora non vediamo l'ora di mostrare il risultato del loro duro lavoro. L'obiettivo è chiaramente quello di tornare tra i primi, lottare regolarmente in gara per il podio e anche per la vittoria".

Leoni pronti a ruggire

C'è poi un terzo cambio di livrea per le 9X8, sempre con occhio attentissimo da parte del reparto design del Leone che ha voluto inserire il feroce animale come presenza forte sulla propria Hypercar.

Dal griglio scuro ad inserti neri del 2022 si era passati alla colorazione multipla ideata dall'artista J.Demsky per la 24h di Le Mans 2023, mantenuta anche nelle successive uscite fino alla sfortunata ultima gara del Qatar, dove il meritato podio è sfumato proprio all'ultimo giro.

"Dopo un design elegante e sobrio per celebrare il ritorno di Peugeot alle gare Endurance nel 2022, la livrea 2023 prodotta dall'artista visivo Demsky, che celebra sia il Centenario della 24 Ore di Le Mans che il 30° anniversario della doppietta di Peugeot a Le Mans, questa volta abbiamo ideato un design che utilizza la 'testa di leone' in diverse scale", ha spiegato Matthias Hossann, Direttore Design.

"Questa grafica, che simboleggia un 'branco di leoni', trasmette il senso di collettività che rispecchia perfettamente i valori delle gare di Endurance. Volevamo mettere in evidenza questo spirito di squadra e la ricchezza di talenti nel team".

"Il design è prodotto in diverse dimensioni e diversi colori tratti dalla paletta colori Peugeot Sport, tra cui nero, grigio, bianco e kryptonite. Questo tema si ritrova anche nei prodotti di merchandising lifestyle sviluppati dal team di grafica di Peugeot".

Peugeot Totalenergies Peugeot 9X8 Foto di: Peugeot Sport

Le Peugeot in versione 2024 faranno la loro prima apparizione in pubblico ad Imola, con la speranza che gli equipaggi formati da Nico Müller/Mikkel Jensen/Jean-Éric Vergne (#93) e Paul Di Resta/Stoffel Vandoorne/Loïc Duval (#94) possano concretamente e stabilmente essere nella lotta per il vertice.

"Il 2023, il primo anno completo in cui Peugeot ha gareggiato nel FIA WEC, è stata un'esperienza gratificante per tutte le persone coinvolte, che ha preso forma e ha mostrato la sua determinazione e passione, anche se ci sono stati momenti difficili", ammette l'AD di Peugeot, Linda Jackson.

"Per il 2024 l'obiettivo è sempre lo stesso, vincere le gare! Sappiamo che quest'anno la concorrenza sarà ancora più agguerrita, ma il nostro team ha lavorato molto duramente per sviluppare una versione 2024 della Peugeot 9X8 che rispecchi perfettamente i valori del marchio".

"L'energia e l'impegno profusi dal team sono stati inestimabili. Siamo orgogliosi di far parte di questa nuova era delle gare Endurance e vogliamo lasciare il segno in questo sport".

Peugeot Totalenergies Peugeot 9X8 Foto di: Peugeot Sport

Jean-Marc Finot, Vice Presidente di Stellantis Motorsport, chiosa: "Prima di tutto, vorrei congratularmi e ringraziare tutto il team Peugeot Sport per l'eccellente lavoro svolto. Non è davvero un'impresa da poco essere riusciti a riprogettare parte della vettura in tempi record riuscendo a competere nella stagione 2023".

"La Peugeot 9X8 è stata originariamente progettata per soddisfare i regolamenti 2020/2021, quando le LMH dovevano essere dotate di pneumatici anteriori e posteriori di uguali dimensioni. Da allora i regolamenti si sono evoluti, consentendo ad alcuni dei nostri rivali di montare pneumatici più grandi al posteriore".

"Pensavamo che il BoP sarebbe stato sufficiente a compensare il nostro handicap di progettazione strutturale, ma non è stato così. È stato quindi necessario riprogettare parte della vettura per adattarla alle nuove dimensioni degli pneumatici".

"Abbiamo dovuto spostare il baricentro della vettura, modificare la distribuzione dei carichi aerodinamici, aggiungere un'ala posteriore, produrre componenti più leggeri e così via".

"Le nostre simulazioni e le prime sessioni di test in pista hanno dimostrato che la vettura ha più prestazioni. Speriamo quindi di rimanere tra i primi senza però avvicinarci al limite del BoP, con il minimo peso e la massima potenza".