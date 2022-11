WEC | Peugeot, novità Bahrain: "Avremo altri dati per l'inverno"

La Peugeot vola in Bahrain per la 8 Ore che questo fine settimana porterà a termine la stagione 2022 del FIA World Endurance Championship e la prima avventura del Leone nella serie.

Dopo gli eventi di Monza e Fuji, le 9X8 Hypercar francesi saranno di scena a Sakhir per tirare le somme di queste prime uscite, che da un lato non sono state sicuramente esaltanti, mentre dall'altro hanno dato modo ai tecnici francesi di capire quanto sia ostica la sfida in questo nuovo mondo dei prototipi per prepararsi al meglio in vista di un 2023 che sarà ancor più duro.

Le Peugeot saranno anche per la prima volta in azione in notturna, aspetto non da poco che metterà in luce i cambiamenti di condizioni sia atmosferiche che tecniche.

Confermato l'equipaggio della vettura #93 condotta da Jean-Eric Vegne, Paul Di Resta e Mikkel Jensen, come già anticipato da alcune settimana la #94 vedrà all'esordio Nico Müller assieme a Loïc Duval e Gustavo Menezes.

#93 Peugeot Totalenergies Peugeot 9X8: Paul Di Resta, Mikkel Jensen, Jean-Eric Vergne Photo by: Masahide Kamio

"La gara è più lunga di un terzo rispetto a quelle che abbiamo affrontato finora, dato che abbiamo disputato solo eventi di sei ore, mentre a Sakhir saranno otto quelle previste", afferma il Direttore Tecnico di Peugeot Sport, Olivier Jansonnie.

"Questo circuito è molto impegnativo anche per i pneumatici, per non parlare delle diverse temperature che troveremo nel cuore del deserto".

Risultati cercasi a parte, consapevoli che Toyota e Alpine si presenteranno in Medio Oriente con il coltello tra i denti per conquistare il Mondiale, domenica si svolgeranno i Rookie Test organizzati dal FIA WEC.

Sulla 9X8 saliranno Stoffel Vandoorne, Maxi Günther, il 2 volte Campione WTCR Yann Ehrlacher e Malthe Jakobsen.