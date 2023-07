WEC | Peugeot: il primo podio non deve essere un fuoco di paglia

Monza crocevia per Peugeot, nel bene, nel male e nel bene di nuovo, con un punto interrogativo sul futuro. Alla 6h brianzola arriva il primo podio nel FIA World Endurance Championship per la 9X8, ad un anno dall'esordio e a due dalla presentazione.

Era luglio 2021 quando venne mostrata per la prima volta la Hypercar del Leone al pubblico, subito distintasi dalle altre per le sue caratteristiche forme senza ala, tra lo stupore e la curiosità generale.

Aveva invece destato parecchie perplessità l'esordio di 12 mesi più tardi, praticamente caratterizzato da una marea di problemi tecnici che poi si sono ripetuti anche nelle gare successive, nonostate i ricchi investimenti sul progetto per cercare di migliorarlo dove e come possibile, essendo congelato per omologazione.

Lo scorso fine settimana è arrivato il primo trofeo da portare a casa grazie all'ottima prestazione della 9X8 #93 guidata da Jean-Eric Vergne, Mikkel Jensen e Paul Di Resta, perfetti fin dal via nel cercare di ottenere il massimo possibile con ciò che si aveva a disposizione.

#94 Peugeot Totalenergies Peugeot 9X8: Loic Duval, Gustavo Menezes, Nico Muller Photo by: Paolo Belletti

Certamente il livello di Toyota e Ferrari è ancora superiore, ma per la prima volta la vettura francese ha dato segni di vita. Quanti? Non è possibile dirlo con esattezza, un po' perché i valori in campo sono regolati anche dal Balance of Performance e poi perché le caratteristiche della pista monzese erano sicuramente più congeniali rispetto al solito alla 9X8, che sui lunghi rettilinei ha goduto e si è presa pure il lusso di superare tutti e condurre per alcuni giri nelle primissime battute.

Il terzo posto è quindi qualcosa che va applaudito con grande merito, ma perché non si tratti di un fuoco di paglia bisognerà attendere le prossime uscite. Anche perché, purtroppo e per l'ennesima volta, i problemi si sono (ri)presentati, colpendo la #94 di Nico Müller, Gustavo Menezes e Loïc Duval, alle prese con l'acceleratore e il malfunzionamento del cambio in scalata.

Rientrata ai box per le lunghe riparazioni, la seconda auto transalpina ha portato a termine la corsa, in 11a piazza tra le Hypercar, ma ora al Fuji ed in Bahrain servono altri squilli di tromba per poi approciare la stagione 2024 nella quale sono previsti profondi cambiamenti.

#93 Peugeot Totalenergies Peugeot 9X8: Paul Di Resta, Mikkel Jensen, Jean-Eric Vergne Photo by: Paolo Belletti

"Questo risultato è ottimo e rispecchia il passo che abbiamo avuto fin dalle Prove Libere. Sapevamo anche che per ottenerlo avremmo dovuto fare una gara quasi perfetta ed è quello che abbiamo fatto", sottolinea il Direttore Tecnico, Olivier Jansonnie.

"Nella seconda metà di gara le temperature sono aumentate, ma anche la pista ha acquisito maggiore aderenza e i tempi sul giro sono scesi. In questa fase eravamo un po' meno competitivi e dobbiamo ancora lavorare sulla velocità della vettura, ma ora le differenze sono minime".

"La 24 Ore di Le Mans è stata un punto di svolta, visto che abbiamo pure condotto per alcune ore. Ma per quanto riguarda l'assetto non direi che siamo a posto perché non si è mai perfetti; non siamo comunque così lontani come quando siamo arrivati qui l'anno scorso.

"La #93 è sul podio, ma si tratta di un vero e proprio lavoro di squadra. Anche la #94 è stata molto competitiva e ha permesso a Peugeot Sport di raccogliere alcuni dati importanti. Avrebbe potuto salire anch'essa sul podio, il che ci ricorda quanto sia difficile questo sport".

"Siamo tornati qui a Monza, un anno dopo il nostro difficile debutto e abbiamo lavorato molto per ottenere questo risultato che dà una spinta in più alla squadra e dimostra che stiamo migliorando. Dal punto di vista sportivo, abbiamo ancora due posizioni da guadagnare, e abbiamo due gare per farlo, quindi ecco il nostro nuovo obiettivo per la fine della stagione".