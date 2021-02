Peugeot, che squadrone nel WEC: Magnussen, Vergne e di Resta!

Kevin Magnussen, Paul Di Resta, Jean-Éric Vergne, Loïc Duval, Gustavo Menezes e Mikkel Jensen sono i piloti scelti da Peugeot Sport per il progetto Hypercar che dal 2022 vedrà la Casa del Leone tornare sulla griglia di partenza del FIA World Endurance Championship e alla 24h di Le Mans.

La vettura, come annunciato a dicembre, sarà spinta dal powetrain denominato Peugeot Hybrid4, tecnologia ibrida che unisce un motore V6 biturbo da 2,6 litri da 500 kW (680 CV), collocato nella parte posteriore, ed uno elettrico da 200 kW fissato anteriormente, con la batteria sviluppata assieme a Saft, azienda di Total.

Questo nuovo bolide a trazione integrale e dotato di cambio sequenziale a 7 marce, verrà affidato a sei concorrenti che creano un mix davvero molto interessante.

Vergne e Duval saranno i cosiddetti "capitani", portacolori della Francia per il team di casa loro, che aveva già detto di voler un concorrente transalpino nel progetto. La scelta è ricaduta puntando sulla sua grande esperienza con i prototipi LMP2, nei quali ha dimostrato di andare fortissimo in questi anni vincendo anche titoli.

James Rossiter è invece stato ingaggiato come riserva e addetto al simulatore, in attesa di scoprire come saranno composte le due formazioni.

"La qualità del rapporto tra tutti coloro che partecipano al progetto è fondamentale - afferma Jean-Marc Finot, direttore di Stellantis Motorsport - Al di là delle loro competenze individuali in gara, i principali criteri che abbiamo preso in considerazione durante la valutazione e la discussione con i piloti erano i legami che hanno tra di loro, il loro stato d'animo e la loro capacità di lavorare insieme per motivare e aiutare la squadra a progredire".

"Questo perché il fattore umano svolge un ruolo assai importante nelle corse di durata. Volevamo anche dimostrare che consideravano il loro impegno verso di noi una priorità e non solo una voce del loro palmares".

Olivier Jansonnie, direttore tecnico del progetto WEC di Peugeot Sport, ha aggiunto: "Abbiamo esaminato tutti i campionati di gare di durata organizzati nel corso degli ultimi cinque anni. Non abbiamo tenuto conto solo dei risultati individuali. Abbiamo anche esaminato la velocità, la coerenza e l'affidabilità di una lunga lista di piloti, perché stiamo cercando un gruppo che si sposi bene, con una combinazione eclettica di giovani e di esperti del settore con competenze di sviluppo comprovate, in particolare nel settore dei powertrain ibridi".

Per Magnussen è un capitolo che si apre dopo il recente passaggio alla Chip Ganassi Racing per correre IMSA: "Non è stata una decisione difficile unirsi a Peugeot, dato il loro successo in passato, non solo a Le Mans ma anche nel motorsport in generale. Penso sia facile essere motivati considerando i grandi risultati ottenuti dalla Peugeot a Le Mans: la mia ambizione è quella di ottenere successi e vincere".

Di Resta ha recentemente accumulato esperienza e vinto in LMP2: "La motivazione mi è giunta pensando alla storia che Peugeot ha scritto nell'ultima avventura endurance affrontata con grandissima professionalità".

Anche Vergne è un colpo piazzato in sicurezza per le stesse caratteristiche che ha Di Resta: "Penso che storicamente sarà bello avere Peugeot, Casa automobilistica francese, correre a Le Mans con un pilota francese. Sarà davvero stupendo".

Dello stesso avviso anche Duval, che ha vinto tanto con l'Audi: "Quando ho visto la notizia che Peugeot stava tornando nel WEC ho capito che era qualcosa di cui volevo far parte".