WEC: Peugeot annuncia la partnership con Rebellion per il 2022

Peugeot Sport continua le manovre che la porteranno a rientrare nel WEC a partire dal 2022. Questa mattina la divisione sportiva della Casa francese ha annunciato di aver stretto una partnership con Rebellion.

Le due realtà sono già al lavoro per delineare quelle che saranno le linee guida di progettazione della Hypercar a propulsione ibrida che farà il suo esordio nel Mondiale Endurance 2022.

"Peugeot Sport è stata protagonista di alcuni momenti memorabili nelle gare endurance, sia per quanto riguarda i motori a benzina che quelli diesel", ha dichiarato Jean-Philippe Imparato, amministratore delegato di Peugeot Automobiles.

"Oggi stiamo ponendo la nostra attenzione sulle tecnologie ibride elettrificate. Siamo stati molto felici di vedere come sia stato accolto l'annuncio del nostro ritorno nel WEC. Sono altrettanto felice di lavorare assieme a un partner come Rebellion, appassionato e qualificato, in questa nuova sfida".

Jean-Marc Finot, direttore di PSA Motorsport, ha aggiunto: "Il programma scatterà nel 2022 e siamo estremamente felici di fare squadra con una realtà del calibro di Rebellion, che ha tanta esperienza nel WEC. Per noi sarà davvero una grande opportunità per creare il team più forte possibile".

Alexandre Pesci, presidente di Rebellion Corporation, ha sottolineato l'importanza di questa partnership con Peugeot Sport: "Credo che la passione che trasuda in queste due organizzazioni sia il linguaggio in comune con cui potremo lavorare. Assieme costruiremo una vettura e il team competerò come promesso in un campionato in cui cercheremo di raggiungere i nostri obiettivi assieme".