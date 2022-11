WEC | Peugeot ammette: "Problemi frustranti, c'è da lavorare"

Si conclude con ancora diversi grattacapi e dubbi questa mezza avventura della Peugeot nel FIA World Endurance Championship 2022 che ha visto il ritorno della Casa del Leone nel mondo dei prototipi per tre gare.

Dopo le uscite di Monza e Fuji, il team francese ha affrontato la 8h del Bahrain con le sue 9X8 Hypercar, mostrando qualche miglioramento incoraggiante, ma ancora troppi problemi tecnici che hanno inevitabilmente reso amara la trasferta in Medio Oriente.

Se da un lato si può sorridere per le buone prestazioni sul giro singolo che l'innovativa e futuristica vettura transalpina è stata in grado di ottenere, così come a tratti sul passo gara, è inevitabile riscontrarne ancora una fragilità preoccupante.

La #93 conotta da Paul Di Resta, Jean-Eric Vergne e Mikkel Jensen è partita dalla prima fila, ma non è riuscita a combattere alla lunga contro le Toyota, che l'hanno scavalcata velocemente scappando via, mentre la #94 di Gustavo Menezes, Nico Müller e Loïc Duval l'ha seguita incrociando le armi con la Alpine nella lotta per l'ultimo gradino del podio, realizzando di buono il giro più veloce.

Ma dopo poche ore, ecco che su entrambe sono cominciati i guai e le 9X8 si sono dovute fermare sia in pista che ai box per dei reset dei sistemi, soffrendo noie tecniche che aggiunte agli ormai ben noti 'saltellamenti' del mezzo sui rettilinei hanno minato ogni speranza di ottenere un buon risultato.

La #93 ha alzato bandiera bianca ad un paio d'ore dalla fine per la rottura della trasmissione, mentre la #94 ha portato a termine l'impegno, ma a distanza siderale dalle rivali di categoria dopo una sosta ai box per sostituire la pompa del carburante.

"Siamo molto soddisfatti di aver partecipato a queste tre gare, molto diverse tra loro. A Monza, tutto era nuovo per noi ed era un momento delicato per la squadra, con tutto da imparare sul campionato e sulla routine dei weekend di gara. Al Fuji avevamo già fatto un passo avanti. Le diverse sessioni sono andate meglio, ma ci mancava il ritmo. In Bahrain eravamo molto più competitivi, come abbiamo dimostrato nella prima parte della gara", ha affermato Olivier Jansonnie, Direttore Tecnico di Peugeot Sport.

"Abbiamo deciso di adottare strategie di pneumatici diverse per le due vetture, per avere la possibilità di avvicinarci ai leader verso la fine. Purtroppo, non siamo stati in grado di approfittarne a causa di problemi di affidabilità".

L'ammissione delle colpe da parte di Jansonnie apre quindi scenari futuri piuttosto imprevedibili, perché ricordiamo che la 9X8 è già stata omologata e il regolamento consente il solo utilizzo di 5 gettoni per lo sviluppo in 5 anni.

Se nel 2023 la Peugeot vorrà rientrare in grande stile non solo nel Mondiale, ma anche alla tanto amata 24h di Le Mans, bisognerà rimboccarsi le maniche e lavorare alacremente in pista, oltre che con quelle simulazioni virtuali dalle quali di fatto è nata la macchina.

"È davvero frustrante avere questi guai, soprattutto per i piloti e per tutti i membri della squadra che hanno dimostrato un grande impegno in questa occasione, anche se non c'era molto in gioco per loro. Sebring è ormai alle porte e abbiamo del lavoro da fare", conclude Jansonnie.

Dal punto di vista dei piloti, c'è sicuramente l'ottimismo di aver raccolto tante informazioni su piste differenti e in condizioni multiple che potranno indirizzare meglio il lavoro che bisognerà fare da qui a marzo 2023, quando il 17 è prevista la prima gara in quel di Sebring.

"Il nostro programma di tre gare del 2022 è terminato e abbiamo fatto bene a fare tutto il possibile per essere competitivi in questa stagione. Ovviamente ci sono state delle delusioni, ma sappiamo cosa bisogna fare. Visto il caldo del Bahrain, e vista la nostra esperienza a Monza e al Fuji, non potevamo escludere di incontrare alcune difficoltà", spiega Duval.

"Per quanto riguarda le prestazioni, abbiamo fatto buoni progressi, ma non dobbiamo sottovalutare il fattore BoP. Abbiamo raggiunto il nostro obiettivo, che era quello di lavorare sul nostro programma di sviluppo partecipando alle gare vere e proprie. Ora ci aspettano alcune settimane intense per ottimizzare i nostri preparativi in vista del 2023, ma siamo sulla strada giusta."

Jensen aggiunge: "È stato positivo vedere Paul lottare con i primi fin dall'inizio. Ha dimostrato i progressi che abbiamo fatto. Purtroppo non abbiamo completato la gara. Anche per via del BoP, non so come analizzare i progressi fatti in termini di prestazioni. Dovremo capire in dettaglio, ma di sicuro sembriamo più competitivi!".

Anche Vergne pensa in positivo: "La mia 9X8 era competitiva durante il primo stint. È un vero peccato aver avuto problemi, ma le corse sono così. Sono deluso perché, come tutti i piloti, corro per vincere. Come tutti i membri della squadra. Ma ho piena fiducia in loro per il futuro. Il progetto è davvero entusiasmante".

Per Müller era l'esordio in gara sulla 9X8: "Era importante fare bene con la macchina e con la squadra. Abbiamo avuto qualche problema, soprattutto durante il rifornimento, ma la priorità era gestire il degrado degli pneumatici. Era un parametro complesso. La vettura si è comportata in modo eccellente e mi sono divertito al volante. Sono molto soddisfatto della mia prima gara".

Menezes spiega: "Diciamo che la scelta delle gomme non è stata ideale, abbiamo apportato alcuni cambiamenti che poi hanno funzionato nel secondo stint, la vettura andava molto meglio".

Di Resta chiosa: "Sapevamo fin dall'inizio che sarebbe stata una gara difficile, ma a parte i problemi la macchina si è rivelata veloce".