WEC | Peugeot: altri test per la 9X8 LMH prima del Fuji

Il programma di sviluppo della vettura che ha fatto il suo debutto nel WEC a Monza all'inizio del mese prevede "almeno uno, se non due test prima del Fuji", in vista del round giapponese del campionato dell'11 settembre, stando alle parole del direttore tecnico di Peugeot Sport LMH Olivier Jansonnie.

"Stiamo portando avanti il nostro piano continuando con lo stesso ritmo che abbiamo avuto finora con un test ogni quattro settimane circa, quindi basta contare le settimane", ha spiegato. "Lo sviluppo continua".

La Peugeot non è soggetta alle limitazione nel numero di test che può effettuare con la 9X8 perché questa è la stagione di debutto della vettura.

Solo nella seconda stagione di un costruttore nella LMH entrano in vigore delle restrizioni che consentono un massimo di 20 giorni di prove.

L'unica restrizione per un nuovo brand è quella inerente il divieto di effettuare test su un circuito visitato dal campionato nei 30 giorni precedenti una gara che si sia disputata nella stessa sede.

Jansonnie ha inoltre spiegato che i test saranno effettuati con la vettura di sviluppo piuttosto che con i due telai che hanno corso a Monza. La 9X8 “versione test” ha percorso 15.000 km tra la prima prova effettuata su un vero circuito di gara ad Aragon, a gennaio, e il debutto del costruttore nel WEC a Monza.

#94 Peugeot Totalenergies Peugeot 9X8 di Loic Duval, Gustavo Menezes, James Rossiter Photo by: Paolo Belletti

Le due auto che hanno corso per la prima volta in uno shakedown prima di Monza sono rimaste in Europa e non sono partite per il Giappone come invece avvenuto per tutte le altre vetture del WEC che, nella settimana successiva alla tappa italiana, sono state spedite in oriente tramite trasporto marittimo. Le vetture saranno invece trasportate in aereo per disputare la 6 Ore del Fuji.

Jansonnie ha spiegato che per il costruttore transalpino era importante poter preparare le auto per il Fuji presso la sede di Peugeot Sport a Satory, vicino a Parigi, piuttosto che perderle per due mesi a causa del transito.

Il luogo in cui si svolgeranno i test Peugeot prima del Fuji non è stato rivelato da Jansonnie, in linea con la normale politica del costruttore. Finora i test della 9X8 si sono svolti ad Aragon, sul circuito dell'Algarve vicino a Portimao, al Paul Ricard, a Barcellona e a Magny-Cours.

Jansonnie ha aggiunto che il team è consapevole di avere margini di miglioramento rispetto alle prestazioni di Monza, quando una vettura si è ritirata e l'altra ha concluso con un ritardo di 25 giri dall'Alpine vincitrice della gara.

"Speriamo di poter risolvere i problemi che abbiamo avuto a Monza e probabilmente ne troveremo di nuovi", ha detto. "Questo fa parte del gioco in cui siamo coinvolti, almeno fino alla fine dell'anno".

Il pilota collaudatore e sviluppatore James Rossiter sembra certo di continuare a guidare la vettura numero 94 insieme a Loic Duval e Gustavo Menezes al Fuji.

Il britannico è entrato nella line-up di gara dopo che Kevin Magnussen ha scelto di tornare in Formula 1 con la Haas a marzo.