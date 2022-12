WEC | Pescarolo Sport punta al mondo Hypercar nel 2024

F1 | Kubica prova le nuove rain Pirelli con l'Alfa al Paul Ricard

Il pilota polacco è stato incaricato dal team di Hinwil di guidare la C42 oggi e domenica sul corte del Castellet per valutare le nuove full wet e intermedie in vista del prossimo anno con l'intenzione di migliorare il warm up delle coperture Cinturato. L'analisi verrà proseguita dalla Ferrari a Fiorano il 6 e 7 dicembre con i due piloti titolari, Leclerc e Sainz, che si alterneranno nel lavoro sulle gomme "verdi".