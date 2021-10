WEC | Perrodo porta AF Corse, Rovera e Nielsen in LMP2 nel 2022

François Perrodo tornerà a correre in Classe LMP2 per la stagione 2022 del FIA World Endurance Championship.

Il pilota francese, attualmente impegnato in LMGTE Am con la Ferrari #83 di AF Corse, ha chiesto alla squadra di Amato Ferrari di seguirlo nel progetto che lo rivedrà nuovamente al volante di una Oreca.

Perrodo era stato già corridore con la 07-Gibson di TDS Racing nel 2017 e 2018/2019, dunque ha esperienza in quello che è un rientro fra i prototipi. Stessa cosa vale anche per AF, che ha lavorato negli ultimi anni in supporto alla Cetilar Racing quando questa schierava la Dallara.

Come detto, per questo salto di categoria il manager/pilota transalpino sarà ancora supportato dal team tricolore, che come noto dovrà poi concentrarsi con la Ferrari per il progetto Hypercar, ma discorso completamente slegato dall'impegno in LMP2.

"Questo è un programma diverso e non ha alcun legame con la LMH - ha detto Ferrari a Motorsport.com - François è un amico e un pilota fantastico, siamo molto felici di unirci al suo progetto".

Soddisfatto non solo della squadra, Perrodo ha chiesto al Cavallino Rampante di avere con sè anche l'ufficiale Nicklas Nielsen, mentre l'equipaggio verrà completato pure da Alessio Rovera, riproponendo l'intera formazione che con la 488 #83 è in lizza per il titolo 2021 in LMGTE Am.

#83 AF Corse Ferrari 488 GTE EVO LMGTE Am: Francois Perrodo, Alessio Rovera, Nicklas Nielsen Photo by: JEP / Motorsport Images