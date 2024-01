WEC | Perché il passaggio a due Classi nel 2024 non piace a tutti

L'Automobile Club de l'Ouest ha annunciato l'anno scorso che non sarà in grado di ospitare le auto LMP2 nei round standard del WEC nel 2024, limitando la classe alla 24 Ore di Le Mans e ai campionati come la European Le Mans Series.

Ciò significa che l'anno prossimo ci saranno solo due categorie nel WEC, ossia Hypercar e la nuova LMGT3; un importante allontanamento dalla struttura a quattro classi che era stata prevalente dalla rinascita della serie nel 2012 fino alla fine dello scorso anno.

L'ACO aveva già eliminato la GTE Pro dopo la stagione 2022, mentre anche la categoria GTE Am verrà tolta l'anno prossimo a favore di una classe basata sulle GT3, nell'ambito di una profonda revisione del campionato.

Sebbene l'aggiunta di BMW, Lamborghini e Alpine alla categoria Hypercar il prossimo anno, insieme alla varietà prevista nella nuova categoria LMGT3, dovrebbe portare a un'ulteriore impennata della popolarità del WEC, alcuni si chiedono se la nuova struttura della serie non sia in contrasto con l'etica multi-classe delle corse di durata.

Il plurivincitore di gare LMP2 Gabriel Aubry, che aveva effettuato un test per la nuova Hypercar Isotta Fraschini, ha espresso il suo disappunto per la decisione di eliminare la seconda classe di prototipo dal campionato.

"La storia delle gare di durata è multi-classe, giusto? Quindi averne solo due in gara per me non ha molto senso", ha detto a Motorsport.com il francse, che quest'anno ha gareggiato per il team Vector in LMP2.

"Dagli anni '60 abbiamo visto correre insieme forse sei o sette classi ed è una parte delle nostre gare in cui dobbiamo giocare con il traffico, guidando in una classe superiore e anche in una inferiore gestendo le Hypercar che ti vengono incontro. Quindi non voglio che questa storia e questa parte delle corse spariscano dal WEC".

"Non stiamo facendo gare sprint, ma gare di 24 ore e multiclasse. Viviamo insieme sulla stessa pista e questo è l'aspetto unico delle gare di durata".

Photo by: JEP / Motorsport Images #23 United Autosports Oreca 07 - Gibson: Joshua Pierson, Giedo Van der Garde, Oliver Jarvis, #22 United Autosports Oreca 07 - Gibson: Frederick Lubin, Philip Hanson, Ben Hanley

La decisione di eliminare la classe LMP2 potrebbe avere un impatto sulla natura stessa delle gare nel WEC, in particolare sulla gestione del traffico, a causa della differenza di ritmo tra le vetture LMDh/LMH e le GT3.

Inoltre, dal prossimo anno i piloti Hypercar non dovranno più preoccuparsi di doppiare le relativamente veloci vetture LMP2, un compito particolarmente difficile vista la loro velocità in curva dovuta al peso ridotto.

Filipe Albuquerque di United Autosports, che ha vinto sia la 24 Ore di Le Mans sia il titolo di classe WEC con il team anglo-americano nel 2019/20, ha sottolineato che la rimozione della categoria LMP2 potrebbe portare a fasi noiose nelle gare.

"La cosa più importante nelle gare endurance e il motivo per cui sono così divertenti è che un giro non è mai uguale all'altro e il traffico aiuta entrambe le categorie", ha detto il 38enne a Motorsport.com.

"Le GT sfruttano meglio il traffico per ottenere vantaggi, così come i prototipi con le GT. Più c'è confusione, più ci sono classi diverse e meglio è per la competizione.

"Se si punta solo a un numero minore di vetture, significa che si va più verso un modo di gareggiare in volata, a classe unica, che poi diventa noioso, perché quando si segue qualcuno si perde deportanza".

"È per questo che le altre serie adottano il DRS per poter passare su un rettilineo. Noi non abbiamo il DRS. Se non ci sono altre vetture che lottano per entrare nella mischia, forse può diventare un problema".

Photo by: JEP / Motorsport Images #48 Hertz Team Jota Oreca 07 - Gibson: David Beckmann, Yifei Ye, William Stevens

Il pilota della Porsche LMDh, André Lotterer, ha espresso un parere più diplomatico sulla decisione di eliminare gradualmente la classe LMP2, sottolineando come l'anno prossimo ci saranno più auto in lotta per la vittoria assoluta.

Alla domanda su cosa pensasse della decisione di trasformare il WEC in una serie a due classi, il tre volte vincitore di Le Mans ha risposto a Motorsport.com: "È difficile da dire. Devo dire di sì per sostenere il campionato, ma anche tre classi erano molto interessanti, con una maggiore differenza di velocità sarebbe stato ideale".

"È stato bello durante l'era LMP1 perché hanno permesso alle vetture LMP2 di essere più veloci e noi lo eravamo ancora di più. E si vedeva la differenza tra le auto. È stato bello. D'altra parte, è molto bello vedere così tante vetture nella categoria superiore, cosa che noi non abbiamo mai potuto fare".

"Quindi, in questo senso, direi che è meglio, perché si vuole avere una griglia folta con molte auto potenzialmente vincenti, cosa che non è mai successa. Storicamente eravamo a un livello molto basso. Sarà una bella cosa".

Nonostante alcune critiche, molti piloti hanno dato il loro pieno appoggio alla mossa di eliminare la LMP2, sottolineando che la popolarità del WEC è aumentata in seguito all'afflusso di costruttori nel 2023.

Alex Lynn, che quest'anno ha guidato per la Cadillac dopo precedenti esperienze in GT e LMP2, ha dichiarato: "Credo che in questo momento il WEC e le corse sportscar in generale si trovino in una posizione davvero fantastica, in cui la classe superiore è molto popolare. quindi, approfittatene finché dura".

"L'Hypercar è una categoria raggiungibile per i team LMP2 che vogliono salire di livello. Dà anche la possibilità all'ELMS e ad altri campionati di avere una griglia più ampia. Quindi penso che sia una bella cosa".

Pascal Vasselon, direttore tecnico della Toyota LMH, ha spiegato che non è stato possibile inserire la LMP2 il prossimo anno, dato l'elevato interesse dei costruttori per le categorie Hypercar e LMGT3. Nel 2023 potranno partecipare alla serie solo 37 vetture, lo stesso numero di quest'anno.

"Il problema è che il WEC sta esaurendo i box - ha detto il belga - È chiaro che la Hypercar deve essere presente e la GT3 deve essere presente. Quando si passa da queste due non c'è più spazio".

"Inoltre, credo che la decisione presa sia automatica, perché nessuno voleva eliminare la LMP2, ma è solo una conseguenza di ciò che sta accadendo, con l'enorme interesse dei costruttori per Hypercar e GT3".