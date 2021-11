WEC | Ogier, il futuro è ora: 84 giri a Sakhir con la Toyota GR010

Sébastien Ogier, assieme a Toyota Gazoo Racing, ha progettato a lungo un test al volante della nuova Hypercar GR010 Hybrid per poter capire il suo livello e iniziare nel migliore dei modi la seconda parte della sua carriera nel motorsport, che vorrebbe fosse nel World Endurance Championship. Oggi, il progetto, è divenuto realtà.

Dopo aver provato la GR010 Hybrid al simulatore nella sede Toyota di Colonia, Ogier ha preso parte ai Rookie Test del WEC svolti lo scorso fine settimana sul tracciato di Sakhir, in Bahrain, proprio al volante della Hypercar giapponese numero 8, quella che ieri ha vinto la 8 Ore del Bahrain con Kazuki Nakajima, Brendon Hartley e Sébastien Buemi.

Per il 7 volte iridato WRC ben 84 giri in totale tra la sessione mattutina e quella pomeridiana. Al mattino ha firmato il suo miglior tempo di giornata, compiendo però 32 passaggi. Al pomeriggio Séb è stato impegnato in una serie di long run, arrivando a 52 giri complessivi.

Il run più lungo è stato compiuto proprio nella sessione pomeridiana: lo stint è durato 20 giri, con Ogier che ha avuto il supporto di Hartley e Nakajima proprio per aiutarlo nella giornata d'esordio al volante della Hypercar nipponica.

Alla fine Ogier ha ottenuto il quinto tempo di giornata in 1'50"647, circa 1"8 più lento del miglior pilota Toyota in classifica, Mike Conway, secondo dietro l'Alpine A480 Oreca-Gibson dell'esperto Nicolas Lapierre.

"E' stato un buon test, molto interessante. Ho imparato molto ma so che era solo il punto di partenza. Mi aspettavo una vettura da poter sfruttare maggiormente a livello di prestazioni, invece non puoi spingere davvero. Devi trovare la giusta traiettoria e non è facile quando hai fatto solo test al simulatore. Ma in generale sono contento di com'è andata".

Mi aspettavo maggiore carico aerodinamico in frenata. Non ho molta esperienza con queste macchine. Ho fatto un'uscita in DTM e un test in F1. Mi aspettavo una cosa più simile a quelle categoria in termini di frenata. Invece per fare quel passaggio bisogna essere molto sensibili. Se si pigia troppo, si rischia di bloccare le ruote. Questa è una delle cose che ho imparato in pista".

Difficile anche la gestione del traction control. E' qualcosa che puoi modificare, ma è difficile. In qualche modo rende la macchina più semplice da guidare, ma non ti porta a essere veloce. Frenata e traction control sono le due aree in cui ho faticato di più nella giornata di oggi".

#8 Toyota Gazoo Racing: Toyota GR010 - Hybrid: Sebastien Ogier Photo by: Toyota Racing

"E' stato davvero eccitante guidare la GR010 Hybrid e mi sono davvero goduto il momento in cui ho potuto guidarla", ha dichiarato Ogier alla fine del test.

"Non mi sono messo troppa pressione a livello di prestazioni e risultati, perché ci sono tanti nuovi parametri per me. Ho dovuto imparare a capire la velocità in curva, la frenata, come la vettura gira e il sistema ibrido, che è davvero qualcosa di speciale".

"Devi avere una mentalità differente per fare un giro e poi cercare di fare meglio quello dopo. E' tutto diverso per me, perché nei rally ogni curva è unica. Grazie a Toyota per questa speciale opportunità di scoprire le gare endurance".

Si è trattato dunque del primo passo nel WEC per il 7 volte campione del mondo Rally, che nel weekend che andrà dal 18 al 21 novembre darà la caccia all'ottavo e probabilmente ultimo titolo iridato della sua strepitosa carriera nel WRC.

Il test a Sakhir ha avuto lo scopo di capire il suo livello e iniziare a pianificare la stagione 2022, che dovrebbe vederlo protagonista nel Mondiale Endurance, pur non avendo ancora le idee chiare su quale vettura potrà contare.

Certamente non sarà al volante di una delle due Hypercar GR010 Hybrid. Sebbene Kazuki Nakajima abbia dichiarato l'intenzione di abbandonare Toyota, il posto del giapponese dovrebbe essere preso dal connazionale Ryo Hirakawa.

E' possibile che Ogier corra con prototipi LMP2 o vetture GT, così da prendere confidenza con le piste e i sorpassi, cosa che non è chiamato a fare nel World Rally Championship. Per ora, il suo desiderio è stato espresso. E' tempo per Ogier di capire cosa vorrà fare da grande, al di là di qualche sporadica apparizione nel WRC con la GR Yaris Rally1 ibrida.

"Se voglio avere ambizioni di essere in un top team, correre nel 2022 in LMP2 sarebbe probabilmente meglio. Ovviamente il GT sarebbe meglio di niente, potrei fare esperienza in gare del genere che, di fatto, conosco poco".

"Ho visto gare GT in tv e il livello è davvero alto. Ci sarebbe sicuramente qualcosa da imparare, ma la LMP2 sarebbe meglio".

Ogier ha come desiderio quello di prendere parte alla 24 Ore di Le Mans con il team ufficiale Toyota, ma questo dovrebbe rimanere un obiettivo per lui a lungo termine.

"Direi di sì, l'ambizione c'è, ma c'è ancora tanta strada da fare. Devo parlarne con Toyota, avere feedback da loro riguardo il mio giorno di test sulla GR010. So bene di avere del lavoro da fare per essere pronto a meritarmi la GR010. Non voglio avere l'opportunità di correre con la Hypercar ora. Intendo averla senza meritarmelo. Non sono al livello che vorrei essere".

