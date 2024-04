WEC | Nuova Peugeot 9X8: un grande passo avanti, ma servirà tempo

La Peugeot ha finalmente portato in pista la nuovissima 9X8 in versione 2024 in una gara vera e propria del FIA World Endurance Championship.

Alla 6h di Imola non c'erano aspettative perché la vettura si trovava all'esordio assoluto contro i rivali e su un tracciato mai visto prima, fra l'altro resa la Hypercar più pesante dal Balance of Performance, dunque quel che era nelle menti dei francesi si basava solo sulla raccolta dati e nel non incontrare problemi tecnici nell'arco della gara.

Le Qualifiche hanno visto la #94 di Di Resta/Duval/Vandoorne terminare 14a davanti alla #93 di Jensen/Müller/Vergne, con la prima delle due coinvolta in una collisione al via che ha procurato perdita di tempo e qualche danno scivolando nelle retrovie, mentre l'altra è riuscita ad agguantare il nono posto che significano primi punti in campionato.

Ma, come detto, gli obiettivi generali erano altri e a fine gara il Direttore Tecnico, Olivier Jansonnie, ha fatto il punto della situazione coi giornalisti presenti sul Santerno, tra cui Motorsport.com.

#93 Peugeot Totalenergies Peugeot 9X8: Mikkel Jensen, Nico Muller, Jean-Eric Vergne Foto di: Paolo Belletti

“Alla fine il passo ci ha visti rientrare attorno alla Top10 e abbiamo cercato di massimizzare il tutto, ma sapevamo che era una pista difficile per superare e l'unica reale opzione era adottare strategie diverse nei pit-stop e agire più rapidamente per provare a guadagnare posizioni, cosa che abbiamo fatto", racconta l'ingegnere del Leone.

"Siamo contenti di come abbiamo gestito queste situazioni, quando la pioggia è arrivata sono state montate le gomme da bagnato al momento giusto e alla fine la #93 ha preso punti, mentre la #94 ha accusato qualche problema elettronico che andrà investigato perché, dopo un reset che ci ha fatto perdere tempo, la vettura è ripartita".

"Ma a quel punto era già finita indietro per il contatto al via che ha provocato danni a carrozzeria e gomme, e pure ai martinetti che non si alzavano al pit-stop. Poi ha avuto pure una foratura al 'Tamburello'. A quel punto ormai era andata".

"Sulla #93 c'è stato un problema alla frizione durante la gara e anche qui bisognerà analizzare i dati per capirne il perché, ma per Spa-Francorchamps il primo obiettivo è fare meglio in Qualifica".

"Qui abbiamo corso con un BoP decisamente sfavorevole e la cosa mi ha colpito perché non mi aspettavo che ci dessero tutti quei kg. Ma FIA e ACO si basano sui dati raccolti in galleria quando omologano le vetture e non credo che abbiano voluto essere, come si dice solitamente, prudenti. Semplicemente, credo che la nostra nuova 9X8 sia molto buona e quindi, di conseguenza, il BoP assegnatoci fosse basato su questo aspetto".

#94 Peugeot Totalenergies Peugeot 9X8: Paul Di Resta, Loic Duval, Stoffel Vandoorne Foto di: Paolo Belletti

Piloti contenti, ma senza fare proclami

Ad Imola, Motorsport.com ha potuto incontrare anche i piloti della Peugeot provando a capire e carpirne le impressioni su un mezzo che ha completato tra i 12.000 e 15.000 km di test durante l'inverno per poi arrivare alla versione che abbiamo visto per la prima volta in gara sul Santerno.

"L'auto è stata migliorata molto sotto tanti aspetti, poi è chiaro che le valutazioni andranno fatte dopo le prime gare perché è solo tramite la competizione in pista contro i rivali che si vedono i risultati e quanto siamo cresciuti. Inoltre c'è anche il BoP che gioca un ruolo, per cui al momento le valutazioni sono premature, ma credo fermamente nelle capacità del team", ja detto Jean-Eric Vergne.

"Nei test le sensazioni sono state buone, soprattutto con le gomme più larghe che forniscono maggiore trazione, ma quando si cambiano parti dell'auto a volte si guadagna qualcosa e si perde altro, come ad esempio il fatto che potremo attivare la trazione anteriore a 190km/h anziché a 150km/h come era in precedenza".

"Certamente avere le gomme uguali agli altri ora ci fornirà un miglior bilanciamento e un passo più veritiero, capendo meglio certe cose quando le analizzeremo. Se la macchina è buona, è buona, poi non è detto che vada forte ovunque; sappiamo che Le Mans è un tracciato con delle particolarità, per cui essere competitivi su un'altra pista non ti garantisce nulla per la 24h".

Peugeot 9X8 Foto di: Francesco Corghi

Con Nico Müller l'analisi è stata invece un po' più approfondita, toccando anche gli aspetti della revisione degli equipaggi.

"I test della nuova 9X8 sono stati svolti al Paul Ricard, Aragon e Portimao, tutte piste molto diverse da Imola; in quest'ultima la differenza è come si salta sui cordoli e non avendo una base di set-up per la nuova vettura è chiaramente una difficoltà in più", analizza lo svizzero.

"Su tutte le piste ci siamo resi conto che l'auto si comporta diversamente, bisogna adattarsi, ma abbiamo anche visto passi avanti e il potenziale è maggiore. Serve sempre trovare il compromesso giusto, ora la finestra di funzionamento è cambiata, però siamo ancora nella fase di ricerca e apprendistato".

"La cosa che mi piace di più è la maggior facilità nella messa a punto del set-up rispetto alla prima versione, mentre nelle curve più lente le gomme più larghe garantiscono una maggior trazione. Il comportamento tra curvoni veloci e varianti lente ora è più omogeneo dal punto di vista del bilanciamento".

"Ala posteriore? Alla fine i problemi erano una combinazione di tutto: il concetto originale era basato su un tipo di gomme, che richiede un bilanciamento aerodinamico adattato ad esse; allora non c'era bisogno dell'ala, ma ora che è cambiata la distribuzione dei pesi in relazione agli pneumatici, averla è un guadagno per l'intero pacchetto".

"Dal punto di vista aerodinamico il muso è un po' più basso e sono cambiate anche le appendici nella presa d'aria centrale tra i fanali, ma quasi tutta la superficie dell'auto è stata rivista, anche se a prima vista si nota soprattutto l'ala, proprio per le modifiche sopracitate".

Peugeot 9X8 Foto di: Francesco Corghi

"Paul e Loïc hanno potuto girare anche sul bagnato quando sono andati a Portimao, mentre io non ne ho avuto l'occasione. Parlando con loro, le sensazioni parevano positive, anche se non c'era una comparazione diretta con il vecchio modello, il che ci ha rassicurato perché la prima 9X8 andava molto bene quando pioveva e temevamo che potesse perdere qualcosa con le novità".

"Obiettivi? Per prima cosa bisogna sperare di non aver problemi nelle prime gare, in modo da poter girare tanto e raccogliere informazioni che potranno tornare utili sul lungo termine. Credo che la vettura possa andare bene su tracciati diversi, mentre la versione originale era più adatta a circuiti piatti e ad alta velocità".

"Penso che queste continuino ad essere le migliori per noi, ma anche altrove si potrà trovare una buona competitività e già a Spa avremo un weekend molto importante per capirne di più e preparare bene Le Mans, come tutti vogliono, alla fine".

"Il cambio di equipaggi? La notizia di passare sulla #93 inizialmente mi ha sorpreso e penso sia stato così anche per gli altri miei colleghi. Però ci è stato spiegato che il motivo era provare ad ottimizzare tutto ragionando anche sulle preferenze di set-up e stili di guida nostri. Si è visto che JEV, io e Mikkel siamo molto simili, il che aiuta per non dover faticare e cercare compromessi. Penso sia stato giusto e, umanamente, tutti e sei ci capiamo perfettamente senza difficoltà, e ci siamo adattati alla necessità della squadra".

Peugeot 9X8 Foto di: Francesco Corghi

Anche Loïc Duval, che condivide la Peugeot #94 con Paul Di Resta e Stoffel Vandoorne, ha dato la sua impressione sulla nuova 9X8 parlando coi giornalisti presenti ad Imola, tra cui Motorsport.com.

"La nuova vettura deve ancora essere messa a punto come la 9X8 originale; finora i test si sono concentrati sulla resistenza in vista della 24 Ore di Le Mans e non sulle prestazioni pure", ha spiegato il francese.

"Ma la prima versione della 9X8 era più o meno arrivata al massimo in termini di prestazioni e ci vorrà molto lavoro per far funzionare questo modello fino a raggiungere il livello della precedente; non sarà una cosa che si vedrà dall'oggi al domani, ma posso dire che abbiamo fatto un enorme passo avanti".

Peugeot 9X8 Foto di: Francesco Corghi

Vandoorne ha affrontato il problema delle gomme e tutto ciò che comporta nell'iniziare un lavoro con una nuova auto.

"Il degrado degli pneumatici è un aspetto importante. Sappiamo come andava con la vettura precedente in determinate piste e condizioni, quali erano i vantaggi e gli svantaggi. Abbiamo un'idea di quali fossero gli aspetti positivi e negativi della nuova vettura", sottolinea il belga.

"Ma quando vai a fare dei test privati da solo non c'è necessariamente un riferimento, quindi averlo è sempre prezioso. Già a Spa ne sapremo di più. Una gara sottopone sempre le vetture a uno stress maggiore, c'è un ritmo più sostenuto e anche il fine settimana per i meccanici è un lavoro più duro per preparare le auto".

"Nei test a volte c'è iù relax e un po' più di tempo per preparare le cose, mentre in gara bisogna essere sempre al massimo livello. Quindi non è una sfida solo per la macchina, ma per tutti i membri della squadra. Per poter vincere, bisogna essere in grado di ottenere risultati sotto pressione e credo che l'unico modo per ottenere questa pressione sia la competizione".

"Set-up? A volte i test di durata si basano molto sull'affidabilità e su come risolverla, e questo è chiaramente un obiettivo anche per la squadra. Sappiamo che le ultime due stagioni sono state piuttosto difficili da questo punto di vista, quindi è un aspetto che dobbiamo migliorare e vi abbiamo dedicato molto tempo".

"Un po' di lavoro di messa a punto sì, ma non abbiamo avuto il tempo di analizzare tutto, quindi diciamo che di base ci siamo fatti delle buone idee. Personalmente questa 9X8 la sento un po' più auto da corsa, la vecchia funzionava in alcune condizioni specifiche, come il Qatar, un esempio perfetto con una superficie liscia, curve ad alta velocità, non troppe a bassa, ed è lì che andava bene".

"La nuova vettura avrà altri vantaggi, si spera che con la base aerodinamica sia molto più consistente sui tracciati sconnessi. Anche gli pneumatici sono cambiati e questo dà una sensazione più piacevole".

Peugeot 9X8 Foto di: Francesco Corghi

Infine Di Resta pensa già all'enorme lavoro che attende il team del Leone a Spa per la 6h che si svolgerà tra un paio di settimane sulle Ardenne.

"Abbiamo voluto vedere come eravamo messi rispetto alla concorrenza, chiaramente non eravamo abbastanza veloci per una serie di motivi di cui eravamo consapevoli, a partire dal fatto che tutti gli altri avevano già avuto modo di girare ad Imola prima nei test", commenta lo scozzese.

"Sapevamo che sarebbe stata dura, ora andremo a Spa con l'incognita del meteo. L'anno scorso faceva parecchio freddo e vorremmo condizioni più stabili, in una direzione che ci permetta di provare e prepararci meglio, dato che Imola e il Belgio sono due circuiti completamente diversi, così come le mescole degli pneumatici che ci daranno".