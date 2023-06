WEC | Nielsen: "Con questa Ferrari 499P possiamo vincere anche noi"

La festa Ferrari per la vittoria alla 24h di Le Mans ha coinvolto tutti, non solo i tifosi ma anche tutti i dipendenti che lavorano per il Cavallino Rampante, accalcatisi attorno alle 499P prendendo d'assalto i piloti protagonisti del FIA World Endurance Championship.

Oltre a James Calado, Alessandro Pier Guidi ed Antonio Giovinazzi, saliti sul primo gradino del podio al termine della mitica gara del Circuit de la Sarthe a bordo della Rossa #51 gestita da AF Corse, anche Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen hanno avuto i loro meritati applausi per quello che stanno facendo in questa stagione con la #50.

Meno fortunata è stata la gara di quest'ultimo trio, rallentato da problemi tecnici e costretto a risalire la china dopo aver perso parecchio tempo ai box per risistemare le cose. Al termine della parata tenutasi martedì in quel di Maranello, Motorsport.com ha potuto fermarsi a parlare con Nielsen, che ai nostri microfoni non ha nascosto il pizzico di delusione per quanto non è riuscito a fare, ma comunque sottolineando il piacere di fare parte del progetto.

Ferrari 499P Maranello Parade Photo by: Ferrari

Nicklas, alla fine sei stato parte anche tu di questa vittoria, sei felice?

"Sicuramente il successo è una bella cosa per tutta la Ferrari, ovviamente la nostra gara non è andata come avremmo voluto, ma a parte questo bisogna dire che siamo molto orgogliosi di quello che siamo riusciti a fare in così poco tempo con questa vettura. La vittoria della #51 ha mostrato il fantastico lavoro che abbiamo fatto, non solo coi piloti, ma proprio di tutta la squadra nel portare avanti lo sviluppo di questo programma. Personalmente sono molto contento di far parte del progetto".

A te è toccata la prima parte di gara, ma qualcosa è subito andato storto, raccontaci cosa è successo...

"Siamo partiti bene facendo una scelta differente in termini di pneumatici rispetto ai nostri rivali. Purtroppo abbiamo faticato un po', anche perché una piccola appendice aerodinamica della vettura è andata a bloccare la presa d'aria del cofano motore. Questo ci ha costretti ad anticipare la sosta, dato che le temperature del motore stavano salendo. Fin lì comunque eravamo stati competitivi, poi un piccolo sasso è andato a sfondare il radiatore, una cosa della quale purtroppo non abbiamo colpe".

#50 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Nicklas Nielsen Photo by: Eric Le Galliot

Siete stati competitivi ugualmente al vostro rientro in pista, a conferma che l'auto era ottima...

"La cosa importante è che la vettura sia andata molto bene per tutte le 24 ore previste, senza alcun problema tecnico che le abbia impedito di ottenere belle prestazioni. A Le Mans la questione dell'affidabilità è sempre importante e noi abbiamo dimostrato di averla, così come di essere un team forte che ha preparato benissimo questa gara".

Come gruppo della #50 due podi li avete centrati, ora vi manca la vittoria, pensi sia raggiungibile da qui a fine anno?

"Il passo gara c'è e l'abbiamo dimostrato vincendo con la #51. La 499P è molto bella e veloce. Per noi della #50 ora l'obiettivo è sicuramente puntato sull'obiettivo titolo. Volevamo andare sul podio a Le Mans e magari vincere, ora pensiamo già alla prossima tappa".

Che sarà a Monza coi mitici Tifosi...

"Esatto, lì vogliamo fare bene per loro. Correremo per vincere, abbiamo l'auto, i piloti e il passo per riuscirci!"