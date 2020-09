WEC: nel 2021 sei gare, c'è la 6h di Monza a luglio!

La stagione 9 del FIA World Endurance Championship che si svolgerà nel 2021 avrà sei gare e una di queste sarà a Monza a luglio.

Una grande notizia per l'autodromo brianzolo e il nostro paese, che ritrovano il Mondiale Endurance in quello che al momento è il calendario provvisorio pubblicato da FIA ed ACO.

L'annuncio arriva nel contesto della 24h di Le Mans e segue quelle che erano state le voci iniziali sul numero di eventi che la prossima stagione avrebbe avuto, anche alla luce della pandemia di Coronavirus che ha fatto inevitabilmente rivedere i piani a tutti.

Quello che non cambia è la presenza in continenti differenti (America, Europe, Asia e Medio Oriente), a cominciare dai test pre-stagione che si svolgeranno il 13-14 marzo nel weekend antecedente la 1000 Miglia di Sebring, primo round che tornerà ad essere grande appuntamento in condivisione del fine settimana con l'IMSA.

Il 1° di maggio si corre invece la 6h di Spa-Francorchamps, seguita il 12-13 giugno dall'89a edizione della 24h di Le Mans, che ritrova la sua posizione canonica nel calendario.

In piena estate tutti a Monza per la 6h tricolore nel weekend del 17-18 luglio, per poi volare in Giappone a prendere parte alla 6h del Fuji il 26 settembre.

Il 2021 si concluderà il 20 novembre in Bahrain per la 6h sul tracciato di Sakhir, ma gli organizzatori si riservano di modificare ulteriormente l'elenco in base agli sviluppi legati al famigerato Covid-19, senza escludere la possibilità di aggiungere una tappa.

Importante invece sarà il debutto delle nuove Hypercar, che come sottolinea Pierre Fillon sono un'ulteriore aggiunta ad una stagione che segnerà (si spera) la ripresa a pieno regime di tutte le attività motoristiche.

"Sei eventi compongono la stagione 2021 del FIA WEC - afferma il Presidente di ACO - Per dare il benvenuto alla nostra nuova categoria di punta nelle gare di durata avevamo bisogno di un calendario che stabilisse i tempi e i parametri di riferimento per queste nuove macchine. Nonostante le tutt'ora difficili circostanze, che possono portare con sé alcune conseguenze per i nostri eventi del campionato ed alcuni vincoli economici, è chiaro che questa nona stagione del FIA World Endurance Championship è più che promettente, sia per i concorrenti che per i circuiti coinvolti".

Richard Mille, Presidente della FIA Endurance Commission, ha aggiunto: Richard Mille, Presidente della Commissione Endurance della FIA, ha dichiarato: "Il fatto che il giorno prima della 24 Ore di Le Mans del 2020 venga annunciato il calendario del prossimo campionato mondiale del FIA WEC è molto soddisfacente. Devo ammettere che il promotore ha fatto un lavoro incredibile e il calendario di sei round è una soluzione ottimale nell'attuale situazione economica".

"Sarà anche un vantaggio finanziario per le squadre rispetto alla consueta stagione a otto round, mantenendo allo stesso tempo le gare iconiche in diversi continenti che conferiscono al WEC FIA il suo carattere unico. Inoltre, contro ogni previsione, il campionato andrà avanti con l'aggiunta di un'altra emozionante sede. Non vedo l'ora che arrivi il prossimo anno, ma l'annuncio di oggi è la prima indicazione del successo che avrà il 2021 per il FIA WEC".

Gérard Neveu, AD del WEC, ha commentato: "Abbiamo ascoltato i nostri costruttori, team e partner, rispondendo con un calendario con meno eventi rispetto al passato per consentire loro di affrontare l'attuale crisi economica. In futuro rivedremo questo calendario in modo da implementarlo, se e quando la situazione sanitaria e l'economia ce lo permetteranno. Speriamo a partire dal 2022. Il calendario tiene conto anche della nostra tabella di marcia logistica, poiché fornisce ai nostri team il pacchetto più conveniente possibile".

FIA WEC - Calendario provvisorio 2021

13-14 marzo - Test Pre-Stagione a Sebring

19 marzo - 1000 Miglia di Sebring

1 maggio - 6h di Spa-Francorchamps

12-13 giugno - 24h di Le Mans

18 luglio - 6h di Monza

26 settembre - 6h del Fuji

20 novembre - 6h del Bahrain