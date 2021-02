WEC: Nakajima e Kobayashi provano finalmente la Toyota

Kamui Kobayashi e Kazuki Nakajima hanno finalmente avuto il loro primo assaggio della nuova hypercar Toyota durante un test ad Aragon andato in scena questa settimana.

I due piloti giapponesi hanno così fatto il loro debutto tardivo al volante della GR010 Hybrid in quello che è stato il primo test ufficiale dato che quello dello scorso mese, sempre sulla stessa pista, era stato interrotto a causa della neve.

Un portavoce della Toyota ha confermato che ulteriori prove saranno svolte fino ai test del prologo del WEC previsto per la fine di marzo sul tracciato di Portimao.

La prima uscita in pista per la GR010 Hybrid ha avuto luogo al Paul Ricard nel mese di ottobre dello scorso anno, ma in quella occasione Kobayashi e Nakajima sono stati costretti a saltare il test per prendere parte al round di Sugo della Super Formula.

Entrambi, poi, hanno dovuto saltare anche il test di Portimao di dicembre, sempre per una concomitanza per l’appuntamento decisivo del titolo in Super Formula.

La nevicata che ha interessato il circuito di Aragon a gennaio ha poi costretto i due piloti giapponesi a rimandare ulteriormente la prima presa di contatto con la nuova hypercar.

Conway non ha potuto partecipare a quel test, che ha preceduto il lancio ufficiale del GR010, a causa delle restrizioni di viaggio per il coronavirus dal Regno Unito, mentre Kobayashi non ha dovuto effettuare un periodo di quarantena per recarsi in Spagna dopo la partecipazione alla 24 Ore di Daytona.

Ad ogni modo, sia il giapponese che Conway dovranno affrontare numerose problematiche in questa stagione in merito agli spostamenti a causa dei programmi di entrambi sia nel WEC che in Super Formula.

Il round inaugurale della stagione 2021 del WEC è previsto per il weekend del 3-4 aprile a Portimao, e nella stessa data si terrà anche la prima gara del campionato di Super Formula. Tuttavia, a causa dell’aumento di contagi da COVID-19 che si sta registrando in Portogallo, è possibile che questo appuntamento venga cancellato.