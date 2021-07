WEC, Monza: prima fila Toyota, Lopez in Pole Position

Le Toyota si portano a casa l'intera prima fila per la 6h di Monza, terzo round stagionale del FIA World Endurance Championship per il quale i piloti si sono giocati il tutto per tutto in Qualifica.

La GR010 Hybrid #7 di José María López ottiene l'1'35"899 che le permette di agguantare la Pole Position assoluta e della Classe Hypercar per 0"062 ai danni della 'gemella' #8 condotta da Brendon Hartley.

Da notare che nel corso della sessione riservata alle LMH e LMP2 si è verificato un incidente senza conseguenze per Stoffel Vandoorne (Jota), che a 2'47" dalla fine ha causato la bandiera rossa essendo andato a sbattere con la sua Oreca #28 in uscita dalla seconda di "Lesmo".

Le Toyota non sono entrate più in pista 'congelando' le rispettive posizioni, mentre Nicolas Lapierre ha almeno tentato di migliorare, ma dovendosi accontentare del terzo crono con la Alpine A480-Gibson LMP1 #36.

Alle spalle del francese si piazzano le Glickenhaus 007 LMH #708 di Pipo Derani e #709 di Richard Westbrook, con il brasiliano che chiude a più di mezzo secondo dalla vetta, mentre l'inglese è a 2"4 non entrando sul tracciato per il tentativo finale.

La partenza al palo della Classe LMP2 la conquista Charles Milesi con la Oreca 07-Gibson #31 del Team WRT in 1'38"527, soffiandola per un nulla alla #22 della United Autosports data a Filipe Albuquerque, con Ben Hanley terzo sulla Oreca #21 di DragonSpeed, con cui è primo in categoria Pro/Am.

Alle sue spalle c'è Nyck De Vries al volante della Oreca #29 del Racing Team Nederland, in Top5 assieme alla Oreca #82 della Risi Competizione condotta da Felipe Nasr, che va a completare la Top10 assoluta.

Dietro ci sono le Oreca di Jota (#38 Anthony Davidson) e RealTeam Racing/TDS (#70 Loic Duval), quest'ultima terza Pro/Am.

In Classe LMGTE Pro la Pole Position va alla Porsche con l'1'45"412 fatto segnare dalla 911 RSR-19 #92 di Kévin Estre, nonostante il francese sia stato autore di un dritto alla prima variante che l'ha costretto ad abortire un tentativo.

Alessandro Pier Guidi piazza la Ferrari 488 #51 della AF Corse seconda per soli 0"065, mentre i rispettivi compagni di squadra di questi due, Gimmi Bruni (#92) e Miguel Molina (#52), chiudono con il terzo e quarto tempo.

Grandissima Pole Position agguantata in extremis da Ben Keating in Classe LMGTE Am. Il portacolori della TF Sport ha chiuso l'ultimo tentativo in 1'47"272 al volante della Aston Martin Vantage #33, beffando per quasi mezzo secondo la Ferrari #83 di AF Corse nelle mani di François Perrodo.

Bel risultato anche per Roberto Lacorte, salito terzo nel finale con la Ferrari #47 di Cetilar Racing-AF Corse, mettendosi dietro la Porsche #56 del Team Project 1 con al volante Egidio Perfetti.

Seguono le due 488 di AF Corse condotte da Christophe Ulrich (#61) e Thomas Flohr (#54), e la #85 della Iron Lynx-Iron Dames per la prima volta data a Sarah Bovy, la quale batte la Aston Martin #98 di Paul Dalla Lana (NorthWest AMR) e la Ferrari #388 di Christian Hook (Rinaldi Racing).

Non ha corso la Ferrari #60 della Iron Lynx, dopo l'incidente di Claudio Schiavoni nelle Prove Libere che ha relegato la vettura del team romagnolo in ultima piazza per il via di domani.

La 6h di Monza, terzo round del FIA WEC 2021, sarà visibile su Motorsport.tv con partenza alle ore 12;00 di domenica 18 luglio.