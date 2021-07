WEC, Monza, Libere 3: doppietta Toyota davanti a Glickenhaus

Le Toyota firmano la doppietta al termine delle Prove Libere 3 del FIA World Endurance Championship, con i piloti che hanno ultimato i preparativi in vista delle Qualifiche che in serata decideranno lo schieramento di partenza della 6h di Monza.

La GR010 Hybrid #7 continua a svettare grazie all'1'36"137 che consente a Kamui Kobayashi/Mike Conway/José María López di stare davanti per 1" ai compagni di squadra della #8 Sébastien Buemi/Kazuki Nakajima/Brendon Hartley.

Il terzo posto se lo aggiudica ancora una volta la Glickenhaus 007 LMH #708 di Gustavo Menezes/Olivier Pla/Pipo Derani, mentre la #709 di Romain Dumas/Richard Westbrook/Franck Mailleux completa sempre la Top5 della Classe Hypercar.

Le due macchine tedesco-statunitensi sono divise dalla Alpine A480-Gibson LMP1 #36 affidata dal Team Signatech ad André Negrão/Matthieu Vaxivière/Nicolas Lapierre, i quali distano 1"6 dalla vetta.

Sesto tempo per la Jota, che ottiene il primo posto in Classe LMP2 con la Oreca 07-Gibson #28 guidata da Sean Gelael/Stoffel Vandoorne/Tom Blomqvist in 1'38"910, battendo per questione di pochi decimi la #22 della United Autosports (Filipe Albuquerque/Phil Hanson/Fabio Scherer) e la #82 della Risi Competizione (Ryan Cullen/Oliver Jarvis/Felipe Nasr).

Dietro di loro, la Oreca #21 di di DragonSpeed (Ben Hanley/Juan Pablo Montoya/Henrik Hedman) stacca il primato in categoria LMP2 Pro/Am, dove il secondo e terzo posto se lo dividono il Racing Team Nederland (#29 Frits Van Eerd/Nyck De Vries/Paul-Loup Chatin) e il RealTeam Racing/TDS (#70 Esteban Garcia/Loic Duval/Norman Nato).

In Top10 generale restano anche Roberto Gonzalez/António Félix Da Costa/Anthony Davidson con la Oreca #38 della Jota.

In Classe LMGTE Pro svetta nuovamente la Porsche, ma stavolta con la 911 RSR-19 #91 di Gimmi Bruni/Richard Lietz, che in 1'46"253 si tiene alle spalle le Ferrari 488 della AF Corse #51 (James Calado/Alessandro Pier Guidi) e (#52 Miguel Molina/Daniel Serra), e la 911 #92 dei colleghi Neel Jani/Kévin Estre.

La Ferrari si tiene invece stretta la prima piazza della LMGTE Am con l'1'47"080 ottenuto dalla #83 di AF Corse nelle mani di François Perrodo/Nicklas Nielsen/Alessio Rovera.

Seconda c'è la Porsche #56 del Team Project 1 con sopra Egidio Perfetti/Matteo Cairoli/Riccardo Pera, terzo tempo per la #88 di Dempsey-Proton Racing (Andrew Haryanto/Alessio Picariello/Marco Seefried), che hanno alle spalle la Ferrari #47 di Cetilar Racing-AF Corse (Giorgio Sernagiotto/Roberto Lacorte/Antonio Fuoco) e la Aston Martin Vantage #33 della TF Sport di Ben Keating/Dylan Pereira/Felipe Fraga.

Dopo gli incidenti patiti nelle Prove Libere 2, Iron Lynx ed Inception Racing si sono dedicate alla sistemazione delle rispettive Ferrari #60 e #71.Sfortunatamente, il botto alla "Ascari" con protagonista Brendan Iribe non permetterà alla squadra inglese di schierarsi in gara.

In grassetto i nomi dei piloti autori del miglior tempo

La 6h di Monza, terzo round del FIA WEC 2021, sarà visibile su Motorsport.tv con partenza alle ore 12;00 di domenica 18 luglio.