WEC | Monza, Libere 2: Toyota batte Peugeot, ok le Porsche

Grande battaglia sul filo dei decimi nei 90' di Prove Libere 2 della 6 Ore di Monza, valida come quarto evento del FIA World Endurance Championship 2022.

Sotto un bel sole che comincia a scaldare l'autodromo brianzolo, a livello assoluto e in Classe Hypercar il miglior tempo lo ottiene la Toyota GR010 Hybrid #8 di Buemi/Hartley/Hirakawa in 1'37"692, battendo per un soffio la esordiente Peugeot 9X8 #93 di Vergne/Di Resta/Jensen, staccata di appena 0"083.

Terza e vicina a loro c'è la Glickenhaus LMH #708 di Dumas/Pla/Derani, che si tiene alle spalle per un solo decimo l'altra 9X8, la #94 condotta da Duval/Menezes/Rossiter.

A ruota segue la Alpine A480-Gibson #36 del Team Signatech nelle mani di Negrão/Lapierre/Vaxivière, con la Toyota #7 dei Campioni in carica Conway/Kobayashi/López sesta e staccata di quasi mezzo secondo dalla 'gemella'.

#93 Peugeot Totalenergies Peugeot 9X8 di Paul Di Resta, Mikkel Jensen, Jean-Eric Vergne Photo by: Morgese / Gandolfi

Passando alla Classe LMP2, bisogna segnalare alcuni problemi creati da tre Oreca 07-Gibson nell'arco delle prove. Pochi minuti dopo il via, la #35 di Ultimate è finita fuori alla 'Prima Variante' provocando un Full Course Yellow, mentre successivamente bandiera rossa esposta per un'uscita della #44 di ARC Bratislava alla 'Lesmo 1', con anche la #1 della Richard Mille Racing ferma.

Alla ripresa delle operazioni, il primato lo firma la #22 di United Autosports(Hanson/Albuquerque/Owen) in 1'38"917, battendo per un paio di decimi la #83 di AF Corse che con il trio Rovera/Nielsen/Perrodo si conferma al vertice della categoria PRO/AM.

Salgono al terzo posto i ragazzi di WRT (#31 Gelael/Frijns/Rast), seguiti a ruota dalla sopracitata ARC Bratislava (#44 Konôpka/Beche/Van Der Helm), seconda PRO/AM.

In Top5 del lotto abbiamo anche la United Autosports #23 di Lynn/Jarvis/Pierson, con la #41 del RealTeam by WRT (Habsburg/Andrade/Nato) che è settima piazzandosi tra le Jota #28 (Jones/Aberdein/Rasmussen) e #38 (Stevens/Da Costa/Gonzalez).

Scende nona la Prema (#9 Kubica/Delétraz/Colombo), a completare la Top10 assieme alla Oreca #10 di Vector Sport (Bourdais/Muller/Cullen).

Undicesima la Oreca #45 della Algarve Pro Racing (Thomas/Allen/Binder) e terza in PRO/AM, tenendosi dietro la #1 della Richard Mille Racing (Chatin/Wadoux/Milesi), la #34 di Inter Europol Competition (Gutiérrez/Brundle/Smiechowski) e la #35 di Ultimate (J.Lahaye/M.Lahaye/Heriau), quarta PRO/AM.

#31 WRT Oreca 07 - Gibson di Sean Gelael, Robin Frijns, Rene Rast Photo by: Paul Foster

In Classe LMGTE PRO è ancora una Porsche del team Manthey a dettare il passo: stavolta è la 911 RSR–19 #91 di Makowiecki/Bruni a svettare in 1'46"245, rifilando distacchi attorno al mezzo secondo alle Ferrari 488 di AF Corse guidate da Fuoco/Molina (#52) e Calado/Pier Guidi (#51).

Scende quarta abbassando di pochissimo il proprio tempo - che ieri era risultato il migliore del gruppo - la Porsche #92 di Christensen/Estre, chiude la classifica della categoria la Corvette C8.R #64 della Pratt&Miller affidata a Milner/Tandy.

#46 Team Project 1 Porsche 911 RSR - 19 di Matteo Cairoli, Mikkel Pedersen, Nicolas Leutwiler Photo by: Eric Le Galliot

Infine anche in LMGTE AM salta davanti a tutti una Porsche con un buon giro nei minuti conclusivi. La #46 di Cairoli/Pedersen/Leutwiler (Team Project 1) ferma le lancette sull'1'47"738, beffando per questione di centesimi le due Ferrari di AF Corse - #21 di Mann/Vilander/Ulrich e #54 di Cassidy/Flohr/Castellacci - e la Porsche #86 di GR Racing (Pera/Wainwright/Barker).

Sale quinta la Aston Martin Vantage #33 di Keating/Chaves/Sorensen (TF Sport), alle sue spalle troviamo la Porsche #77 di Dempsey-Proton Racing (Tincknell/Priaulx/Ried), la Ferrari #60 di Iron Lynx (Cressoni/Schiavoni/Fisichella) e la Porsche #56 del Team Project 1/Inception (Iribe/Millroy/Barnicoat) che ieri aveva chiuso in testa.

La Top10 annovera anche la Aston Martin #98 di NorthWest AMR (Dalla Lana/Thiim/Pittard) e la Ferrari #85 delle Iron Dames Frey/Gatting/Bovy, staccate di 0"4 dai leader e con dietro la 488 di Spirit of Race/AF Corse (#71 Aubry/Dezoteux/Ragues), la Porsche #88 di Poordad/Lindsey/Heylen) e la Aston Martin #777 di D'Station Racing/TF Sport (Fujii/Hoshino/Fagg) in una classifica piuttosto corta.

In grassetto i piloti autori del miglior tempo