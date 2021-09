WEC: Milesi e Horr ai test in Bahrain con Hypercar e GTE

Charles Milesi e Laurents Hörr prenderanno parte ai test del FIA World Endurance Championship che si svolgeranno in Bahrain domenica 7 novembre, ossia il giorno dopo la conclusione della stagione 2021.

Il francese e il tedesco sono stati ufficialmente selezionati da ACO fra i giovani meritevoli di un'opportunità per condurre le vetture che vinceranno le principali categorie.

Salvo cataclismi epocali, Milesi - pilota del Team WRT in Classe LMP2 e vincitore della 24h di Le Mans - salirà a bordo di una Toyota GR010 Hybrid facendo l'esordio con una Hypercar, mentre Hörr - Campione LMP3 della Michelin Le Mans Cup e alfiere DKR in ELMS - proverà l'auto che vincerà il titolo in LMGTE Pro, dunque una tra Ferrari 488 della AF Corse o Porsche 911 RSR-19.

Per entrambi ci saranno a disposizione un minimo di 30 giri nelle 5 ore che i team hanno a disposizione sul tracciato di Sakhir.

"Sono veramente felicissimo di avere l'occasione di provare la Hypercar, in particolare sapendo che è la macchina che ha vinto Le Mans - commenta Milesi - Ringrazio tutti, in primis WRT per l'incredibile stagione che abbiamo fatto fino ad ora, poi ACO, WEC e Toyota".

Hörr ha aggiunto: "Sono felice e grato di avere questa occasioni di prendere parte ai test. Significa molto per me, perché vuol dire che la gente riconosce le mie qualità di pilota. Sono entusiasta di affrontare questa sfida, anche perché non ho mai potuto lavorare con un team ufficiale prima d'ora".

Frédéric Lequien, AD del FIA WEC, ha chiosato: “E' una fantastica opportunità per i giovani talenti di mettere in mostra il loro potenziale e professionalità con i team dei migliori e più importanti marchi dell'automotive. E' sempre bello poter aiutare i ragazzi che lavorano duramente e hanno delle qualità, dunque non vediamo l'ora che Charles e Laurent siano in azione in Bahrain”.